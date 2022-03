Arriva al giro di boa la prima settimana del mese di marzo. Scopriamo quindi le novità astrologiche e l'Oroscopo di giovedì 3 marzo 2022 per tutti e 12 i segni zodiacali in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore in questa giornata ci sarà una maggiore stabilità, avrete la possibilità di ricucire alcuni strappi dell'ultimo periodo. Nel lavoro chiedete consiglio agli amici se non riuscite a risolvere alcune questioni.

Toro: per i sentimenti più ci si avvicina al fine settimana e più importanti saranno i nuovi incontri per i single del segno, ma anche le relazioni di lunga durata avranno successi.

Nel lavoro è meglio avere maggiore pazienza, visto che qualcuno potrebbe essere contro le vostre idee.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata importante per portare avanti varie cose, valutate bene quello che arriverà. Nel lavoro non mancano le novità, anche se sarà necessario agire con calma.

Cancro: in amore in questa giornata ci sarà la possibilità di rivedere alcune questioni, riuscirete a superare le tensioni del passato. A livello lavorativo alcuni avranno il desiderio di ottenere qualcosa in più, ma al momento è meglio non azzardare troppo.

Leone: per i sentimenti è una giornata interessante, visto che il cielo vi permette di agire come vorreste. Una riconciliazione è possibile.

Nel lavoro quello che arriva in questo momento è importante, gestite al meglio il tutto.

Vergine: in amore questo periodo porta nuove responsabilità, qualcuno potrebbe essere contro di voi. Nel lavoro alcune situazioni non stanno andando come vorreste, per questo motivo sarebbe meglio chiarire fin da ora.

Previsioni e oroscopo del 3 marzo 2022: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso ci si avvicina a un fine settimana che potrebbe portare diverse discussioni. Il cielo comunque è della vostra parte e vi permetterà di recuperare. Nel lavoro è un momento interessante, mettete in chiaro alcune questioni.

Scorpione: a livello sentimentale, dopo un inizio di settimana non esaltante, avrete ora la possibilità di recuperare in questa giornata. Sara però necessario mettere alcune cose in chiaro. Nel lavoro avrete maggiori energie da sfruttare.

Sagittario: per i sentimenti in questo momento avrete la possibilità di mettere a punto nuovi incontri, è un momento di maggiore forza per voi. Nel lavoro il cielo importante porterà maggiori novità da non sottovalutare.

Capricorno: in amore i single del segno devono puntare a nuovi incontri che saranno importanti in questa giornata grazie a Venere nel segno. Nel lavoro, se possibile concedetevi qualche momento in più di riposo.

Acquario: in amore la fase non è esaltante, siete alla ricerca di nuove idee e nuovi progetti per le relazioni di coppia.

Nel lavoro avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più.

Pesci: in amore è una giornata importante, in particolare per le persone che vogliono vivere qualcosa di importante. Nel lavoro è un momento di stress e complessivamente di calo.