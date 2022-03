L'oroscopo della giornata di giovedì 31 marzo vedrà la Luna passare nel segno dell'Ariete a partire dal pomeriggio, che darà il meglio di sé in amore, mentre Mercurio in sestile per il segno dei Gemelli regalerà qualche opportunità in più al lavoro. Il mese si chiuderà con una nota di agrodolce per il Leone in ambito amoroso, mentre Bilancia potrebbe essere in difficoltà in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 31 marzo.

Previsioni oroscopo giovedì 31 marzo 2022 segno per segno

Ariete: una bella Luna arriverà nel vostro cielo a partire da questo pomeriggio, e vi permetterà di sentirvi davvero felici e innamorati della vostra anima gemella.

Se siete single non perdete tempo per i rimpianti, perché la vita ha ancora molto da offrirvi. Sul fronte professionale sarete mossi da buone intenzioni con i vostri progetti, cercando di sfruttare al meglio le opportunità che arriveranno. Voto - 9️⃣

Toro: godrete del sostegno della Luna ancora per mezza giornata circa. Proprio per questo, sarà necessario fare tutto il possibile per cercare di recuperare terreno, anche l'influenza negativa di Venere sta per affievolirsi. Se siete single, sappiate che siete circondati d'amore, e non potrete farne a meno in ogni caso. Buone notizie invece sul posto di lavoro. Giove e Urano vi metteranno nelle condizioni giuste con i vostri progetti, che prenderanno la giusta direzione.

Voto 7️⃣

Gemelli: un quadro astrale che vi darà qualche opportunità più sul posto di lavoro. Il pianeta Mercurio si troverà in sestile dal segno dell'Ariete, e sarete più concentrati sui vostri progetti, evitando sapientemente gli imprevisti. Sul fronte amoroso i rapporti con il partner tenderanno a migliorare nella seconda parte della giornata.

Se avete in mente qualcosa di romantico, potrebbe essere il momento adatto per condividerlo con il partner. Voto - 8️⃣

Cancro: parte centrale della settimana che vedrà qualche imprevisto in ambito amoroso. Single oppure no, dovrete fare i conti con la Luna per un paio di giorni, che causerà qualche malinteso di troppo. Quello che dovrete fare sarà non prendervela per ogni cosa, soprattutto se si tratta di questioni da poco.

Sul posto di lavoro non è il momento più adatto per investire su alcuni progetti rischiosi a causa di Mercurio in sestile. Ciò nonostante, per il momento non smettete di farvi venire qualche buona idea da sviluppare in seguito. Voto - 6️⃣

Leone: il mese si chiuderà in modo agrodolce per voi nativi del segno, nella speranza che aprile possa essere migliore. Dal punto di vista sentimentale infatti a partire dal pomeriggio potrete contare sulla Luna in buon aspetto che vi ridonerà speranza in amore. Sul fronte lavorativo le buone idee non mancano, ma non fate che prima le iniziate e poi le lasciate a metà. Voto - 7️⃣

Vergine: oroscopo della giornata di giovedì 31 marzo che purtroppo vedrà attraversare una fase di stallo in ambito amoroso.

Questo cielo non è il massimo al momento, e anche se la Luna non vi darà più fastidio, tra voi e il partner non sembra esserci molto feeling. Meglio concentrarsi su quei rapporti che davvero contano, senza però fare sciocchezze. Sul fronte professionale non siete il segno più adatto per un atteggiamento diplomatico, meglio non sbilanciarsi troppo dunque. Voto - 6️⃣

Bilancia: soddisfare la vostra voglia di tenerezza non sarà così possibile in questa giornata. Secondo l'oroscopo infatti, la Luna entrerà in opposizione, e non sarà così semplice venire incontro alle esigenze del partner, anche se Venere continua a essere a favore. Per quanto riguarda il lavoro, invece, in questa giornata tenderete a lavorare in solitario, ma questo non vorrà dire che così otterrete risultati migliori.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale nel complesso migliore secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 31 marzo. Certo, la Luna non sarà più in trigono a partire dal pomeriggio, ciò nonostante l'astro argenteo ha portato qualche beneficio, e questo sarà chiaramente un segnale positivo. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a prendervi cura al meglio dei vostri progetti grazie a Giove favorevole. Lentamente state facendo progressi, che presto vi metteranno in condizioni migliori. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale decisamente più convincente a partire da questa giornata. L'arrivo della Luna nel segno dell'Ariete porterà diversi benefici per la vostra relazione di coppia, soprattutto per coloro nati nella prima decade.

Se siete single in questa giornata tenderete a seguire il vostro istinto, e forse con un po’ di fortuna potrebbero arrivare buoni risultati. Per quanto riguarda il lavoro valutate bene certi progetti, perché Giove è ancora negativo. In ogni caso, ci sarà Mercurio a darvi una mano. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale in calo a partire da questa giornata. La Luna si troverà in quadratura dal segno dell'Ariete, e vivere serenamente la vostra relazione non sarà sempre così facile. Anche sul fronte lavorativo non sempre le cose andranno per il verso giusto. Certo, Giove e Urano sono ancora dalla vostra parte, ma con Mercurio in quadratura meglio non dare nulla per scontato. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo davvero eccellente dal punto di vista sentimentale.

Luna e Venere saranno ancora dalla vostra parte e avrete tante occasioni per sentirvi davvero amati, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale, per risolvere una soluzione complessa, ci vorrà un vero colpo di genio, e in questa giornata avrete tutte le carte in regola per riuscirci. Voto - 9️⃣

Pesci: potrete vivere serenamente la vostra relazione di coppia anche in questa giornata, secondo l'oroscopo. Sfruttate soprattutto le prime ore del giorno, quando la Luna si troverà nel vostro cielo. Settore professionale positivo grazie soprattutto a Giove. Potrebbero finalmente arrivare delle risposte, che permetteranno una svolta ai vostri progetti. Voto - 9️⃣