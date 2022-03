Per la giornata di giovedì 31 marzo 2022, l’Oroscopo si rivelerà alquanto negativo per i nati sotto il segno dei Pesci e probabilmente in risalita per quel che concerne il segno del Cancro. Ancora ottimali i nati sotto il segno dei Gemelli.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni zodiacali.

L’oroscopo di giovedì: Gemelli dinamico

1° Cancro: sarete ancora al ‘top’ della classifica dell’oroscopo grazie ad un carisma che potrebbe essere decisamente produttivo, sia per gli incontri nella sfera privata ma anche se siete alle prese con un colloquio di lavoro imminente.

Continuate così.

2° Gemelli: il vostro segno non conoscerà rivali nell’adempimento delle mansioni in minor tempo possibile. Avrete una carica eccellente, in grado di affrontare anche la sfida più difficile, anche senza l’aiuto di qualcuno. Con il piano sentimentale potreste riscontrare un rialzo significativo.

3° Acquario: riuscirete a cambiare in meglio la vostra situazione complessiva con uno stacco dalle vicende di stampo quotidiano. Con le questioni di cuore avrete qualche possibilità in più di avvicinarvi alla persona amata o comunque a ridimensionare in meglio la vita di coppia.

4° Bilancia: avrete bellissime chance in amore, soprattutto se la persona amata vi darà qualche segnale decisamente più concreto rispetto alle giornate precedenti.

Dovrete però calibrare i “pro” e i “contro” che una relazione più affiatata comporta, perché in queste giornate si potrebbero presentare inconvenienti.

Ariete in miglioramento

5° Ariete: avrete molte prospettive lavorative interessanti che con l’incedere delle ore potrebbero fare la differenza sul piano economico. Avrete qualche sacrificio da fare, ma nel complesso avrete in mano tutte le redini della vostra carriera per farla progredire.

6° Toro: avrete un carico lavorativo che con il passare delle ore finirà per essere compensato dalle soddisfazioni che troverete in futuro. Secondo quanto riportato dall’oroscopo, potrebbe verificarsi una bella sorpresa all'interno del contesto di coppia, nel corso della serata.

7° Capricorno: vi sentirete alleggeriti da un carico molto pressante sul lavoro e con tutta probabilità riuscirete anche a ragionare in modo più lucido e razionale.

Avrete un ambiente lavorativo che piano piano si sta rialzando sul piano della comunicazione.

8° Scorpione: secondo l'oroscopo finalmente riuscirete a vedere un po’ di luce in fondo al tunnel, probabilmente grazie ad una proposta, lavorativa oppure sentimentale, che vi darà più prospettive e la voglia di mettervi in gioco dopo un periodo alquanto difficile.

Leone irritato

9° Sagittario: questo ribasso troppo brusco sarà dovuto essenzialmente ad una propensione sempre minore ad accettare compromessi in amore. Forse vi sentite stanchi mentalmente e avrete bisogno di cambiare aria, magari prendendovi una pausa più lunga del solito.

10° Leone: avrete una situazione che probabilmente non sarà nelle vostre corde, ma al tempo stesso se presa in considerazione potrebbe portare a qualche beneficio, ovviamente al prezzo di qualche sacrificio in più sul piano professionale.

11° Vergine: dovreste cercare di rilassarvi quanto più possibile, relegando l’ansia e lo stress in un angolino della mente per non lasciarvi sopraffare troppo facilmente. Con le questioni sentimentali potreste risultare troppo precipitosi con i giudizi.

12° Pesci: avrete parecchie cose da rivedere e progetti da rivalutare. In questo momento potreste vedere ogni cosa sotto una luce alquanto negativa, ma sicuramente riuscirete ad uscire dal cono d’ombra che in questo momento vi sta assillando.