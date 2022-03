Per il fine settimana del 5 e 6 marzo 2022, l’Oroscopo presenterà delle novità rilevanti per il segno del Toro e per il Leone, in rialzo rispetto alle giornate precedenti. La Bilancia avrà delle giornate piuttosto monotone, mentre il Sagittario dovrà pensare prevalentemente al riposo e al relax. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del weekend.

L’oroscopo del fine settimana: Cancro eccellente in amore

1° posto Ariete: avrete dei guadagni ottimali che potrebbero farvi fare un giro di vite significativo. Esprimervi liberamente in questo momento potrebbe farvi sentire enormemente appagati e privi di qualunque costrizione.

Continuate così.

2° Toro: questa spinta produttiva a cui il lavoro vi ha sottoposto potrebbe fare la differenza sul piano economico. Ora come ora vi occorrerà impegnarvi per raggiungere i traguardi che vi siete prefissati. Avrete ogni cosa che verterà nella direzione giusta.

3° Gemelli: dare nuova linfa alle questioni di cuore significherà essere indulgenti con se stessi e portarvi a qualche novità interessante. Nella giornata di domenica potrete godere di un relax molto allettante dal punto di vista fisico, più che mentale.

4° Cancro: le vicende di stampo amoroso potrebbero conoscere una dimensione più affine alle vostre aspettative grazie a Venere. Secondo l’oroscopo infatti non soltanto il romanticismo, ma anche la vostra passionalità con il partner potrebbe aumentare.

Tempo libero per Scorpione

5° Scorpione: questo weekend sarà completamente libero da impegni e senza alcuna implicazione che possa darvi dei pensieri rilevanti. Il pomeriggio di sabato potrebbe darvi l’occasione di sperimentare qualche nuova amicizia oppure un nuovo amore, secondo l’oroscopo.

6° Pesci: avrete un affare molto buono che possa farvi sentire molto tranquilli dal punto di vista finanziario e per esteso anche dal punto di vista professionale, mentre per le questioni amorose avrete un periodo di pausa che probabilmente farà bene a entrambe le parti, secondo l’oroscopo.

7° Leone: avrete un miglioramento sostanziale per l’umore e per tutto ciò che gravita attorno alle vicende personali, perciò non ci saranno situazioni troppo spiacevoli che voi non potreste affrontare. Sul lavoro siate più razionali.

8° Bilancia: questo weekend per voi potrebbe rivelarsi piuttosto monotono e non tanto produttivo sul lavoro.

Però al tempo stesso riuscirete a rallentare su alcuni impegni che vi hanno reso la settimana alquanto “turbolenta”, anche sul piano emozionale.

Acquario in miglioramento

9° Acquario: avrete un piccolo rialzo sull’umore, ma questo non potrebbe bastare per poter far fronte a qualche malessere che potrebbe sensibilmente darvi qualche grana in più. Per il momento il riposo sarà più che indicato, soprattutto domenica.

10° Capricorno: anche se avrete un leggero miglioramento sul lavoro, sarà l’amore quello che vi premerà di più in questo momento. L’occasione di poter ristabilire qualche rapporto al momento sarà molto lontana anche solo per pensarla.

11° Vergine: vi sentirete appesantiti dalla settimana in sé, perciò questo weekend non sarà del tutto spensierato come potreste pensare in un primo momento.

Avrete anche in serbo una profonda riflessione da fare in solitudine e che potrebbe cambiare in meglio le giornate successive.

12° Sagittario: riposarsi deve essere la vostra parola d’ordine in questo fine settimana, secondo l’oroscopo. Evitate ogni cosa che possa farvi sentire più stanchi del previsto e che possa ulteriormente compromettere la vostra salute sia fisica che emotiva.