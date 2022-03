Per la giornata di domani, giovedì 3 marzo 2022, l’Oroscopo prevede un rialzo per il segno del Capricorno, per il segno dell’Ariete e per quello del Leone. I segni di Terra saranno stabili, mentre si farà notare il segno dello Scorpione. Di seguito le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dedicate alla giornata del 3 marzo.

L’oroscopo di domani: Ariete fortunato in amore

1° Ariete: avrete un giovedì fantastico per l’amore, in cui ogni gelosia finalmente verrà accantonata in attesa di un pomeriggio dedicato al romanticismo e all’avventura. Per i single ci sarà qualche novità, se sono disposti ad aprire il proprio cuore.

2° Leone: ritornare in testa alla classifica dell’oroscopo significherà avere in serbo un'occasione irripetibile per poter progredire, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Avrete anche più tempo libero a vostra disposizione.

3° Capricorno: per voi arriverà il momento della svolta dal punto di vista finanziario. In amore ci sarà un incontro che vi farà battere il cuore, ma che vi metterà di fronte ad una decisione importante.

4° Gemelli: avrete sempre delle opportunità eccezionali a cui aggrapparvi nel caso ci siano delle piccole perdite di stampo economico. Con le amicizie avrete un'intesa che andrà ben oltre quella che al momento concerne l’amore, mentre per gli incontri ne sarà previsto uno davvero interessante.

Vergine in recupero

5° Scorpione: avrete delle decisioni da prendere tenendo in considerazione dei progetti che potrebbero fare la differenza per la vostra carriera. Con gli affetti ci saranno delle riconciliazioni molto importanti per le vostre relazioni interpersonali e per il vostro futuro.

6° Vergine: avrete un recupero delle energie e delle finanze molto promettente, che vi potrebbe cambiare qualche aspetto della vostra vita professionale ma anche quella che concerne la sfera familiare.

Siate creativi e affabili con le amicizie.

7° Cancro: avrete la necessità di dedicarsi all’aspetto creativo, attribuendo una dimensione più utilitaristica della vostra quotidianità. Secondo l’oroscopo avrete bisogno di una pausa in serata che possa ricaricarvi di energie per le giornate successive.

8° Bilancia: avrete una delusione anche piuttosto cocente da una persona a cui tenevate particolarmente e che adesso si sta dimostrando fredda e scostante.

Voltare pagina per voi potrebbe essere la soluzione migliore.

Tensioni per Toro

9° Toro: avrete qualche tensione in famiglia e nell’ambiente lavorativo, ma ciò non toglie che sarete dotati di una forza d’animo che andrà ben oltre le vicissitudini di stampo quotidiano. Evitate di arrabbiarvi per poco, anche se per voi sarà molto difficile in questo momento.

10° Sagittario: dovrete decidere cosa fare della vostra relazione in lento deterioramento, se prendere strade diverse senza dover incorrere in scaramucce che potrebbero essere deleterie per il futuro. La pazienza e la riflessione saranno ottimi strumenti.

11° Pesci: purtroppo dovrete prendere delle decisioni in merito alla vostra relazione che sta andando via via sempre più deteriorandosi, anche a causa di qualche divergenza di opinioni, che al momento sembreranno inconciliabili.

12° Acquario: il malumore potrebbe compromettere qualche situazione che altrimenti potrebbe fare al differenza in amore, ma qualche piccola distrazione vi aiuterà a migliorare. In ogni caso, cercate di prendervi una pausa, vi farà bene, almeno secondo ciò che rivela l’oroscopo del 3 marzo.