Nella settimana dal 7 al 13 marzo troveremo sul piano astrale Mercurio viaggiare dall'orbita dell'Acquario (dove risiedono Saturno, Venere e Marte) al segno dei Pesci (dove sostano Nettuno, Giove e il Sole). La Luna, invece, si sposterà dal domicilio del Toro (dove transita Urano) al segno del Cancro, nel frattempo Plutone proseguirà il moto in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Cancro e Acquario, meno roseo per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: incontri professionali. Eccezion fatta per le routinarie prime due giornate, la settimana in questione potrebbe mettere i nati Acquario nelle condizioni di stringere la mano di un boss.

Figura di spicco professionale che, seppur in prospettiva futura, avrà buone possibilità di offrire al quarto segno Fisso un'offerta lavorativa da non lasciarsi sfuggire, specialmente sul fronte monetario.

2° posto Cancro: amore top. L'agglomerato di pianeti nell'amico/nemico Capricorno si è completamente diradato, a parte Plutone che in solitaria non agirà granché sulle vite native, e ciò, sommato ai sbarazzini influssi della Bianca Signora d'Aria, donerà presumibilmente ai nati Cancro un fascino da record. Ad avere una marcia in questa settimana, soprattutto nel weekend, sarà la prima decade che, se alla ricerca dell'anima gemella, non faticherà a stregare chi più gli aggrada.

3° posto Scorpione: speranzosi.

Lo sbarco del Messaggero degli Dei nel loro Elemento, il quale si congiungerà col Grande Benefico, permetterà, con tutta probabilità, alle prime due decadi di casa Scorpione di attingere nuovamente dal barattolo della speranza. Una maggior fiducia verso ciò che verrà avrà, come piacevole conseguenza, una minor predisposizione a fare errori progettuali e/o di valutazione nel prossimo futuro per il segno d'Acqua.

I mezzani

4° posto Leone: risultati top. Dopo una settimana di revisioni professionali, i felini si prepareranno probabilmente, a partire da mercoledì, a raccogliere i frutti del duro lavoro svolto, sia in termini di gratifiche morali che economiche. Già dalle prime ore della Festa della Donna, difatti, il secondo di Fuoco potrebbe notare come alcuni risultati professionali diverranno più corposi ed entusiasmanti, grazie ai quali i nativi continueranno a premere sul pedale dell'acceleratore.

5° posto Pesci: circondarsi d'affetto. Settimana che inizierà, c'è da scommetterci, sotto l'ala delle responsabilità per il dodicesimo segno zodiacale, il quale sino a giovedì sarà chiamato a barcamenarsi con destrezza e dinamicità tra le varie attività, perlopiù lavorative e famigliari, da portare a compimento. Da venerdì, invece, lo Stellium sui loro gradi verrà impreziosito dal bacio del Luminare femminile e ciò spingerà i nati Pesci a circondarsi esclusivamente di persone che li vogliono davvero bene, così da mettere sul piatto tutto l'affetto di cui sono capaci.

6° posto Gemelli: bagno d'umiltà. Lo sguardo severo del Grande Malefico nel loro Elemento perderà il supporto mercuriale e ciò, con tutta probabilità, indurrà i nati Gemelli a rendersi conto di alcuni atteggiamenti sopra le righe avuti in precedenza, in particolar modo la terza decade.

Altezzosità e individualismo, quindi, verranno probabilmente accantonate dal segno d'Aria questa settimana, a favore di un mood conciliante e collaborativo.

7° posto Sagittario: compromessi. Le giornate da mercoledì a venerdì, complice la quadratura gioviale e dei Luminari, i nati Sagittario potrebbero essere chiamati ad accettare qualche compromesso nel ménage amoroso, promettendo al partner di dedicargli le attenzioni che merita. Trascorrere del tempo con la dolce metà in questa settimana piena di beghe professionali non sarà semplice, ma il segno Mobile dovrà sforzarsi di non venir meno all'impegno preso.

8° posto Ariete: focus amicale. Il sostegno delle amiche di sempre, nel corso di questi sette giorni, avrà buone chance di risultare fondamentale per il primo segno zodiacale, in quanto i nativi si troveranno alle prese con frequenti sbalzi umorali, perlopiù figli delle paturnie sentimentali del periodo.

Una spalla sulla quale piangere, quindi, si rivelerà un porto sicuro per non far perdere la bussola ai nati Ariete.

9° posto Toro: a testa bassa. I liberi professionisti del primo segno di Terra, durante la settimana in questione, si accorgeranno di non avere molto spazio di manovra per allargare il proprio target clientelare e nemmeno per stringere proficue alleanze. A tal proposito, il segno Fisso potrebbe preferire affrontare gli impegni lavorativi a testa bassa, non curandosi di ciò che non riesce ad avere al momento. Ottime, invece, le effemeridi di lunedì e martedì per chi opera alle dipendenze altrui, in quanto la loro dedizione sarà apprezzata da un superiore.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: ridimensionamenti.

Adesso che il parterre planetario vanterà perlopiù valori d'Aria e d'Acqua, i nati Capricorno saranno probabilmente chiamati a dover fare i conti con un ridimensionamento in termini di ambizioni ma anche di uscite monetarie. Per coloro che hanno seminato bene nelle ultime sei settimane, però, tali restrizioni auto imposte non saranno affatto un impedimento per raggiungere le mete prefisse.

11° posto Bilancia: perplessi. Semaforo acceso sul rosso per i nati Bilancia nel corso della settimana per ciò che concernerà la loro predisposizione a non curarsi troppo di ciò che avverrà. Specialmente nelle giornate centrali, difatti, il segno d'Aria sarà probabilmente indotto a farsi rovinare l'umore da qualche accadimento che, sulle prime, lo renderà perplesso.

Sarà bene, invece, trascorrere il periodo in questione concedendo una tregua a mente e corpo tramite una pratica meditativa.

12° posto Vergine: dentro o fuori. Alcuni rapporti professionali, specialmente coi parigrado, potrebbero far saltare la mosca al naso ai nati Vergine durante questi sette giorni. Non essendo nuovi a ruggini con gli stessi, il segno di Terra delle prime due decadi penserà seriamente che l'unica maniera per venirne a capo sarebbe licenziarsi e cercarsi una nuova professione. La verità dietro questo pensiero, però, sarà da ricercarsi anche nella latente voglia nativa, per chi opera nella stessa azienda da anni di mettersi in proprio.