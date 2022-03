Per il fine settimana dal 26 al 27 marzo 2022, l’Oroscopo si presenterà ricco di iniziative per i nati sotto il segno del Cancro e un ribasso considerevole per i nati sotto il segno dei Pesci. Ottimi l’Acquario e i Gemelli, nel mezzo il Bilancia.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del weekend.

L’oroscopo del fine settimana: atmosfera ottima per il Cancro

1° Cancro: avrete una bellissima atmosfera nel contesto lavorativo che vi permetterà di agire al meglio e senza alcuna distrazione, mentre con gli affetti la sintonia si prospetta efficace per poter relegare i dissapori in un angolino remoto della vostra mente.

2° Acquario: avrete tutte le carte in regola per poter sbaragliare la concorrenza sul piano economico e per poter porre l’accento significativo che volevate per quel che riguarda l’evolversi della vostra carriera. Avrete una buona collaborazione con i colleghi.

3° Gemelli: liberarvi di alcune amicizie che potrebbero essere di ostacolo all’espressione della vostra personalità e delle vostre ambizioni personali sarà una mossa promettente, mentre avrete dei progetti che potrebbero includere anche quelli di rilevanza sia economica che professionale, secondo l’oroscopo.

4° Ariete: le questioni di cuore arriveranno ad un bellissimo punto di svolta, in cui ci saranno delle rivelazioni decisamente eccellenti.

Secondo quanto riportato dall’oroscopo anche nel contesto familiare subentreranno situazioni di armonia e di tranquillità. Vi lascerete molte cose scomode alle spalle.

Le previsioni dello zodiaco: Sagittario tranquillo

5° Sagittario: la tranquillità in famiglia e la quiete sul piano delle amicizie potrebbe significare un incentivo alla vostra creatività e alla propensione ad essere sempre gentili e disponibili.

Bisognerà però prestare molta attenzione alle vicende che prevedono qualche risvolto in famiglia.

6° Capricorno: avrete una ricarica delle energie ottimale per far fronte anche alla sfida più difficile sul lavoro, mentre per tutto l’arco temporale del weekend potreste avere a che fare con una amicizia più che gradita.

7° Leone: avrete qualche piccola delusione sul piano affaristico, ma d’altro canto le questioni sentimentali ed emozionali in generale potrebbero fare in modo che ogni questione difficile si risolva il prima possibile e senza dover necessariamente farvi in quattro per porre rimedio.

8° Bilancia: avrete qualche incontro che potrebbe migliorare, seppure di poco, il vostro concetodi amicizia. Avrete qualche questione burocratica rimasta in sospeso che riemergerà più prepotente che mai.

Vergine impegnato

9° Vergine: sentirvi demoralizzati in questo momento potrebbe essere poco conveniente per qualche appuntamento importante a cui dovrete assolutamente presentarvi, dal momento che probabilmente riguarderà il lavoro oppure il circuito affaristico.

10° Toro: la scarsa influenza di Marte potrebbe mettere a dura prova il vostro fisico, finendo con l’avere necessità di riposo più di quanto previsto. Secondo l’oroscopo ci dovrebbero essere delle piccole novità che riguarderanno il lavoro, anche se per il momento non ci sarà niente di significativo.

11° Pesci: ci saranno dei piccoli spiragli di possibilità sia in campo professionale che privato su cui state riponendo tante speranze. Fate attenzione a non incontrare troppe illusioni.

12° Scorpione: purtroppo secondo quanto riportato dall’oroscopo questo fine settimana potrebbe portarvi parecchi svantaggi sul lavoro, una mancanza di comunicazione forte e la totale assenza di volontà e di energie. Dovrete ricaricare le batterie.