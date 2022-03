L'Oroscopo di domani è pronto a dare un senso alla giornata di questo venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali del 25 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Focus mirato, quindi, esclusivamente su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del giorno? In questo caso, le stelle hanno scelto come segno al "top" il Toro: il simbolo astrale di Terra potrà contare su un potentissimo Urano, pianeta presente nel settore, nel contempo in trigono astrale alla Luna in Capricorno.

Seppur un pelino al di sotto del segno migliore in assoluto anticipato poc'anzi, certamente a trovare un periodo altamente fortunato saranno coloro che sono nati sotto il segno dei Gemelli, classificati con le cinque stelline della buona sorte. Normale amministrazione intanto per Cancro e Leone, entrambi valutati con e quattro stelline indicative di assoluta, tranquilla routine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 25 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 25 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 25 marzo annunciano un periodo segnalato come "ko". In amore, la Luna leggermente antipatica renderà noiose parte delle ore di questa giornata.

Anche Marte e Urano, lanceranno sassi verso di voi, così potreste dover discutere animatamente con qualcuno dei vostri amici, forse con i familiari piuttosto che con la persona amata. Quest'ultima è davvero stanca dei vostri sbalzi umorali, delle vostra continua presenza/assenza: datevi una regolata. Single, un venerdì senza gusto: sempre la solita minestra, oltretutto riscaldata e senza sale...

Emozioni scontornate e sentimenti incerti formeranno un paesaggio indefinibile, colori smorti e confusi e tanta noia anche con i vostri amici. Nel lavoro, i riflettori stellari saranno puntati sul denaro. Mettete in preventivo disagi, uscite obbligate, rischi: converrà pertanto rimandare di qualche giorno eventuali spese per la vostra abitazione, oppure operazioni finanziarie di una certa importanza.

Toro: 'top del giorno'. Una sferzata di energia arriverà dalla Luna in trigono al vostro Urano. In campo sentimentale quindi, sarà ottimo questo venerdì di fine settimana. Vi aspetta una giornata scintillante, carica di novità sentimentali e ricca di passione; non ci sarà nient'altro da chiedere. Le stelle spingeranno verso azioni costruttive e vi regaleranno una forza interiore degna di nota. Periodo perfetto se dovete espandervi in nuove direzioni esistenziali o se volete sorprendere con effetti speciali la persona amata. Single, le stelle vi faranno un bellissimo regalo, poi però dovrete essere voi a far crescere l'eventuale storia d'amore. Sappiate che quest'ultima comincerà sicuramente con i fuochi d'artificio.

Si prospettano, infatti, nuovi intrigantissimi incontri con delle persone davvero molto interessanti. Nel lavoro, un fantastico quadro astrale stimolerà la vostra fantasia. Tanta la voglia di impegnarsi a fondo per ottenere quanto sta a cuore.

Gemelli: ★★★★★. Periodo fantastico, per questo sottoscritto con le cinque stelle indicative di altissima positività. In campo sentimentale, fin dal risveglio vi sentirete immersi in un'atmosfera multicolore, il benessere vi accompagnerà e vi porterà tanto buonumore. Una ventata di sensualità vi avvolgerà, grazie anche alla buona predisposizione del vostro partner, capace di colorare ogni sfumatura dei vostri pensieri. In questo periodo vi aspetta una giornata decisamente fortunata, probabilmente da trascorrere insieme a chi vi piace.

Single, molti di voi potrebbero incontrare l'anima gemella e, se tutto andasse come sperato, vorrete pensare a metter su una famiglia al completo con tanto di figli. Siete davvero sensibili all'amore e alle cose più significative della vita. In tanti curerete i propri affetti come non mai fatto prima d'ora. Nel lavoro, sarete ricercati, perché riuscirete a creare un clima lieto, fatto di rispetto, collaborazione e fiducia nei confronti di tutti. Consigli e confidenze saranno il vostro punto forte.

Oroscopo di venerdì 25 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, in coppia l'affetto scorrerà nella solita tranquillità, anche se potreste iniziare a guardare al futuro con un sorriso.

La sensazione è che prima o poi tutto andrà meglio. Le stelle amiche intensificheranno ogni emozione trasformeranno questa giornata in un momento vivibile e sereno. La vita può sempre stupirvi e, se non questo venerdì, lo farà molto presto e nel modo più scoppiettante ed elettrizzante possibile. Single, il periodo abbastanza a favore vi donerà originali idee, splendide energie mentali, fantasia e un tocco di fortuna che non guasta mai. Saprete come cogliere le opportunità più adatte a voi e godervi quei piccoli successi che fanno sempre bene al vostro ego. Nel lavoro, carriera e immagine sociale riceveranno buone influenze dalle stelle. Traguardi ambiziosi saranno raggiungibili, pur sempre con qualche attenzione e con qualche riflessione prima di agire.

Leone: ★★★★. Periodo buono anche se immerso nella costante routine. In amore, scoprirete qualcosa che vi lascerà sorpresi e contenti: meno male, perché ogni tanto una bella notizia ci vuole! Gli influssi armonici dei pianeti vi sosterranno da tutti i punti di vista e vi permetteranno di ricevere amore e solidarietà da chi amate. Single, non avete alcun motivo di essere dubbiosi perché alcune dichiarazioni di rispetto e la fedeltà che vi dimostreranno le persone intorno a voi saranno del tutto autentiche. Questo giorno risulterà bilanciato e molto gratificante per i rapporti affettuosi, agevolato in modo determinante da una persona amica decisamente sincera. Nel lavoro, avrete uno spirito di collaborazione molto profondo, il che vi permetterà di fare un bel lavoro di equipe.

Questo alimenterà non solo i guadagni ma anche l'autostima.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 25 marzo, prevede una giornata "sottotono". In campo sentimentale, il giorno propone qualche piccola turbolenza in coppia con qualche alto e basso che, però, potrebbero avere la funzione di tenere desto l'interesse e l'attenzione reciproca. Single, quante emozioni sbilenche vi scatenerà il cielo dispettoso: occhio alla sfera privata e alla famiglia. Sarà infatti abbastanza ricorrente la possibilità che venga rivangato un passato ormai morto e sepolto: evitate di ripensare a situazioni e persone uscite dalla vostra vita! Alcuni progetti per il futuro tenderanno ad allacciarsi a quelli di ieri, quasi che il presente non esistesse.

Pazientate e nel frattempo svagate la mente, rilassandovi. Nel lavoro, questo venerdì non sembra prospettarsi come un giorno memorabile. Non scoraggiatevi, perché di sicuro risulterà meno faticoso e logorante di quelli precedente.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 25 marzo.