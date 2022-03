Per il mese di aprile 2022, l’Oroscopo vedrà come protagonisti il pianeta Venere che il giorno 5 entrerà nella costellazione dei Pesci, e per esteso la fortuna toccherà anche altri segni di acqua. Marte farà il suo ingresso sempre nella stessa costellazione il giorno 14. Di particolare rilevanza saranno i segni dello zodiaco dell’elemento terra, che avranno una predisposizione particolare verso la risoluzione dei problemi a livello burocratico oltre che amoroso.

A seguire, le previsioni per il mese di aprile in ambito fortunato.

L’oroscopo della fortuna: Pesci e Cancro fortunati

1° Pesci: Le prospettive fortunate di questo periodo potrebbero portarvi a profitti sempre più ottimali. Potrete fare investimenti per progetti più che ambiziosi e riuscire a coprire spese importanti e avere quelle possibilità che fino a questo momento avete tenuto chiuse in un cassetto.

2° Cancro: ci sarà una dose di fortuna davvero molto importante per il vostro segno, dunque tutte le sfide che si frapporranno fra voi e gli obiettivi (anche ambiziosi) che vi siete prefissati saranno molto facili da risolvere. Ci sarà molta fortuna anche negli incontri, in particolare per quelli che concernono la sfera delle amicizie, secondo l'oroscopo.

3° Toro: anche se avrete un mese di aprile letteralmente spaccato in due, in cui la prima parte potrebbe essere ferma e priva di fortuna a causa di Saturno, sicuramente la seconda parte del mese sarà portatrice di novità e risoluzioni, probabilmente legate sia al settore burocratico che a quello prettamente professionale.

4° Capricorno: avrete dalla vostra parte il pianeta Saturno, particolarmente rilevante per le responsabilità. Riuscirete infatti a dare una impronta più significativa sulle decisioni prese sul posto di lavoro e a rendere più salde le relazioni all’interno del contesto economico e affaristico. La creatività avrà un ruolo decisamente cruciale.

Slanci significativi per Ariete

5° Scorpione: avrete molta fortuna a vostra disposizione, pronta a offrirvi una spalla nei momenti più critici della vostra professione, ma allo stesso tempo potrebbe crearsi una bolla di stress che non dovrà essere assolutamente sottovalutata, secondo l’oroscopo. Avrete un po’ di nervosismo in risalita, secondo l'oroscopo.

6° Ariete: anche se sembrerà scontato, nel corso del mese di aprile starà a voi dare un nuovo slancio alla vostra fortuna. Se Marte comunque contribuirà al raggiungimento dei vostri obiettivi più reconditi sul piano professionale, la vostra intraprendenza in questo momento potrebbe fare la differenza nei momenti più complessi.

7° Vergine: avrete tanto lavoro e tanti impegni da svolgere, indice di una fortuna che sta funzionando sul piano pratico e professionale, ma dovrete fare i conti con una stanchezza che arriverà prima del previsto e che non vi garantirà molte energie nel corso del resto del mese di aprile 2022, secondo l’oroscopo.

8° Gemelli: anche se avrete qualche settimana del mese di aprile che potrebbero portarvi qualche bella novità, ciò a cui dovrete prestare la massima attenzione sarà l’ultimo periodo del mese.

Difatti questo si presenterà in modo molto anomalo, in cui subentrerà molta confusione sia a livello fisico che mentale, secondo l’oroscopo.

Decisioni difficili per il segno dell’Acquario

9° Acquario: dovrete prendere decisioni molto difficili nel corso del mese, che potrebbero dare parecchie difficoltà ma anche fortificarvi dal punto di vista mentale. Anche le questioni di stampo sentimentale in questo momento avranno un ruolo particolarmente importante per il vostro stato emozionale.

10° Bilancia: se dovessimo parlare di fortuna, dovremmo arrivare a quella che riuscirete a costruire sulla base delle energie. Non ci saranno molte opportunità ma le poche a vostra disposizione dipenderanno essenzialmente da voi stessi e dalla capacità di prendere in carico determinati progetti in essere.

11° Sagittario: avrete dei presupposti lavorativi non molto eccellenti, per cui ci sarà bisogno innanzitutto di ristabilire un equilibrio per poter spazzare via la confusione che con l’incedere del mese di aprile potrebbe sensibilmente intensificarsi.

12° Leone: avrete delle opposizioni importanti che coinvolgeranno sia Marte che Venere, dunque la fortuna potrebbe portarvi qualche delusione a livello burocratico ma anche con le questioni legate alla dimensione a carattere emozionale. Avrete a che fare con molto stress, quindi non caricatevi di impegni che potrebbero peggiorare la situazione.