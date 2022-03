Sabato 26 e domenica 27 marzo troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno del Capricorno (dove risiede Plutone) all'orbita dell'Acquario (dove transitano Saturno, Marte e Venere). Urano, invece, proseguirà la sosta in Toro, così come il Sole continuerà il domicilio in Ariete. Giove, Nettuno e Mercurio, in ultimo, resteranno stabili nel segno dei Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Scorpione e Toro.

Sul podio

1° posto Acquario: Viaggi. Le prime due decadi di casa Acquario nel corso del weekend, specialmente dalla tarda serata di sabato in poi, potrebbero avvertire la necessità di staccare la spina dalla routine giornaliera.

A tal proposito, sarà probabile che il segno Fisso opterà per una breve gita fuori porta assieme all'amato bene, così da prendere due piccioni con una fava: rilassarsi e amoreggiare.

2° posto Bilancia: entrate extra. Ottime le effemeridi per il secondo segno d'Aria in queste due giornate primaverili per ciò che concernerà il settore economico. Un'entrata finanziaria che tardava ad arrivare o un bonus professionale legato all'operatività rimpingueranno probabilmente le casse native.

3° posto Ariete: passionali. Ardenti di desiderio, i nati Ariete trascorreranno presumibilmente un fine settimana all'insegna delle acrobazie sotto le lenzuola. A risultare oltremodo passionali nel ménage amoroso saranno soprattutto i nati nei primi dieci giorni del segno, i quali aggiungeranno un pizzico di trasgressione in camera da letto.

I mezzani

4° posto Gemelli: a debita distanza. La terza decade di casa Gemelli, nel corso del weekend primaverile, avrà buone chance di avvertire la necessità di allontanare alcune persone poco leali dalla loro cerchia relazionale e tale scelta si rivelerà un toccasana per la loro evoluzione.

5° posto Leone: opportunità. Le migliori occasioni per il segno del Leone potrebbero giungere dal fronte lavorativo in queste due giornate di marzo, coi felini che dovranno decidere se cavalcare l'onda di una nuova opportunità professionale o attenderne una più idonea alle loro peculiarità.

6° posto Sagittario: focus sui figli. Nelle ultime settimane sono stati pochi i nati Sagittario che hanno avuto attenzioni per qualcos'altro che non fosse il lavoro. Nel corso del fine settimana, soprattutto domenica, invece gli arcieri desidereranno probabilmente recuperare il tempo perduto con la prole, facendo decidere a quest'ultimi come trascorrere assieme la giornata.

7° posto Capricorno: di rendita. Basterà fare il minimo sindacale ai nati Capricorno nel weekend per cogliere ugualmente dei frutti rigogliosi dal loro operato professionale. Diverso, invece, sarà presumibilmente il discorso nel focolare domestico, dove il loro continuo rimandare alcune opere manutentive verrà scambiato dal partner per mera accidia.

8° posto Vergine: attività da rinviare. Lo stress potrebbe attendere al varco i nati Vergine in questo fine settimana e il segno di Terra, per riuscire a evitarlo, sarà chiamato a rinviare le attività pratiche meno urgenti alla settimana entrante.

9° posto Pesci: amore flop. Il dodicesimo segno zodiacale trascorrerà, c'è da scommetterci, le due giornate che chiudono la settimana dovendo fare i conti con qualche malumore proveniente dalla dolce metà, verso il quale non riusciranno a venirne a capo.

Ultime posizioni

10° posto Toro: nostalgici. Con la mente totalmente immersa nel passato, i nati Toro potrebbero affrontare questo weekend ripensando sovente ad alcune storie amorose che hanno fatto il loro corso. Notando i nativi spesso mentalmente assenti, però, il partner inizierà a diventare geloso.

11° posto Scorpione: abbuffate. Il tallone d'Achille dei nati Scorpione in questo fine settimana sarà, con tutta probabilità, la gola. Il segno Fisso, difatti, parrà non riuscire a rinunciare ai manicaretti della suocera e nemmeno alle delizie che gli preparerà la dolce metà.

12° posto Cancro: sfiduciati. A venir meno ai nati Cancro in questo weekend sarà probabilmente la fiducia nel prossimo futuro, specialmente per ciò che riguarderà il fronte affettivo. Alcune beghe professionali hanno insediato la tranquillità di coppia e, a tal proposito, il segno Cardinale temerà che tale insofferenza latente possa metterci parecchio tempo prima di dissolversi.