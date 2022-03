Un nuovo weekend sta per iniziare per i segni zodiacali. Di seguito le stelle e l'Oroscopo dell'11 marzo 2022 dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore le cose vanno meglio, anche se con l'arrivo del fine settimana potrebbe tornare qualche difficoltà dal passato. Nel lavoro ci sarà presto una ripresa anche dal punto di vista economico.

Toro: per i sentimenti situazione interessante, se una persona vi interessa fatevi avanti. Nel lavoro ci sono alcune questioni da dover rivedere, arriverà un momento di maggiore riflessione.

Gemelli: a livello sentimentale c'è voglia di fare qualcosa in più e con Venere favorevole avrete maggiori energie.

Nel lavoro carica di energia positiva, riuscirete a superare un problema.

Cancro: in amore non mancano delle novità, avrete la possibilità di ottenere le risposte che cercavate. A livello lavorativo i nuovi progetti sono da portare avanti, presto arriveranno i primi frutti.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore ci sono alcuni problemi da dover superare, ma grazie a un momento favorevole questo sarà possibile a breve. Nel lavoro stato di maggiore stress da dover controllare, difficoltà nei rapporti con gli altri.

Vergine: in amore fine settimana che vi permette di rimettervi in gioco, riuscirete a superare alcune tensioni. Nel lavoro alcune questioni di tipo economico vanno risolte in questo momento.

Previsioni e oroscopo dell'11 marzo 2022: la giornata dei segni

Bilancia: per i sentimenti con Venere favorevole riuscirete a migliorare alcune situazioni. Nel lavoro alcuni hanno voglia di cambiare, e il momento di agire è arrivato.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore sta per arrivare un weekend interessante in cui si potranno vivere belle emozioni.

Nel lavoro ci sono alcune questioni che è meglio chiarire e non rimandare.

Sagittario: in amore giornata che potrebbe portare qualche incertezza, riuscirete comunque tornare al centro dell'attenzione. Grazie a Venere favorevole gli incontri sono fortunati. Nel lavoro stato di maggiore stanchezza, questo perché da troppo tempo fate diverse cose contemporaneamente.

Capricorno: a livello sentimentale con la Luna in opposizione giornata non esaltante, qualcosa potrebbe non andare come vorreste. Nel lavoro ci sono alcune questioni da dover risolvere, per questo motivo meglio agire adesso e non aspettare.

Acquario: per i sentimenti fine settimana che permette un recupero grazie a Venere nel segno. Le novità saranno diverse. Nel lavoro alcuni hanno voglia di chiudere alcune situazioni, agite subito.

Pesci: in amore giornata agitata ma si recupererà presto, se dovete parlare con qualcuno fatelo ora. Nel lavoro ci sono diverse cose da fare, ma le stelle sono dalla vostra parte e aiutano.