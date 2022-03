L'Oroscopo della giornata di venerdì 11 marzo prevede un inizio di fine settimana felice per i nativi Cancro, forti della Luna nel segno, mentre Gemelli sarà bravissimo nei propri progetti al lavoro. Capricorno sentirà la necessità di fuggire dalla realtà, mentre Acquario sarà piuttosto rigoroso e puntuale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 11 marzo.

Previsioni oroscopo venerdì 11 marzo 2022 segno per segno

Ariete: qualche piccola criticità a causa della Luna quadrata, ma con Venere in sestile non dovrete preoccuparvi più di tanto.

Per quanto riguarda i sentimenti dunque, continuate a amare il partner senza riserva, semplicemente non spingetevi troppo in là. Se siete single dovrete migliorare le vostre tecniche di corteggiamento. In ambito lavorativo Mercurio e Marte vi assicureranno sprint e ottime prestazioni. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale leggermente migliore ma nulla di più secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 11 marzo. Sono molte le emozioni che provate adesso. Proprio per questo bisognerà fare ordine nel vostro cuore e capire qual è la cosa più giusta da fare per voi. Sul fronte professionale la direzione che state prendendo non è giusta, dunque finché siete in tempo fermatevi. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo che rimane assolutamente convincente dal punto di vista sentimentale.

Una bellissima Venere in trigono dal segno dell'Acquario non vi farà mancare nulla all'interno del vostro rapporto. Se siete single vi concentrerete solo sulle cose belle, quelle che vi faranno davvero sentire felici, e se tra queste c'è l'amore, meglio così. In ambito lavorativo prendersi cura dei vostri progetti con Giove negativo non sarà facile, ma voi non vi arrenderete, non quando Marte e Mercurio sono pronti a sostenervi.

Voto - 8️⃣

Cancro: avrete modo di sentirvi davvero felici in questa giornata di venerdì. La Luna si affaccerà al vostro cielo e finalmente avrete un motivo valido per stare bene insieme alla vostra anima gemella. Se siete single i rapporti sociali potrebbero darvi molto di più. Nel lavoro cercate di essere più dinamici con i vostri progetti.

Non si sa mai come potrebbe cambiare la situazione. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale che non vi regalerà parecchie emozioni dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, al momento siete concentrati su altro, sui vostri pensieri, e non c'è spazio per l'amore. Inutile negare però che il vostro cuore non ha mai smesso di amare, di provare emozioni. Sul fronte lavorativo se avete una strategia valida in mente, forse potrebbe valerne la pena provarci. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali in ripresa questo venerdì ora che la Luna torna a essere favorevole. Questa e le prossime giornate saranno decisamente migliori per voi e la vostra anima gemella. Impegnatevi dunque a mostrare tutto il vostro amore e la vostra fedeltà.

Per quanto riguarda i single non è mai troppo tardi per trovare l'amore. In ambito professionale forse non sarete la persona più adatta per elaborare delle idee, ma se si tratta di eseguire lavori prestabiliti ve la caverete bene. Voto - 7️⃣

Bilancia: nonostante Venere sia favorevole, ogni tanto qualche sbavatura può capitare anche a voi, e con la Luna in quadratura sarà meglio non chiedere troppo in questa giornata. In generale però, i rapporti con il partner andranno abbastanza bene. Se siete single dovrete capire più in fretta i segnali che una persona vi lancia. In ambito professionale invece non mancherà intraprendenza e voglia di fare grazie a Mercurio e Marte, soprattutto per voi nativi della prima decade.

Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata migliore dal punto di vista sentimentale. L'oroscopo di venerdì 11 marzo vedrà la Luna favorevole, e vi permetterà di recuperare terreno in amore. In ogni caso però, non aspettatevi momenti al limite del romanticismo. Voi single vi concentrerete di più su quei rapporti più importanti per voi. In ambito lavorativo se dovrete prendere una decisione, meglio prima consultarsi con qualcuno. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale davvero appagante in questa giornata per voi nativi del segno. Single oppure no, con Venere favorevole e la Luna non più opposta, tornerete a provare forti emozioni, e se saprete giocarvi bene le vostre carte, non mancheranno momenti davvero romantici.

Sul fronte professionale forse non sarete tra i migliori del settore per via di Giove in quadratura che ogni tanto vi ostacola, ma con Marte e Mercurio in buon aspetto non ve la caverete così male. Voto - 8️⃣

Capricorno: inizio di fine settimana non proprio promettente secondo l'oroscopo. La Luna sarà in opposizione, e difficilmente riuscirete a sentirvi a proprio agio con certe persone. Il fatto è che avrete bisogno di fuggire dalla realtà, rifugiarvi nei vostri pensieri e non pensare a altro per il momento. Per quanto riguarda il lavoro non andrete così male, ciò nonostante è chiaro che vorreste ottenere qualcosa di più. Voto - 6️⃣

Acquario: settore professionale che vi vedrà molto attenti e attivi grazie a Marte e Mercurio.

Con questo cielo, sarete sempre rigorosi e puntuali con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i sentimenti invece ci penserà Venere a darvi un motivo in più per essere felici insieme al partner. Se siete single nuovi incontri e belle emozioni non mancheranno. Voto - 9️⃣

Pesci: vita di coppia un po’ più equilibrata grazie alla Luna in trigono. Le cose tra voi e il partner torneranno a funzionare molto bene, ma in ogni caso, meglio non fare il passo più lungo della gamba. Discorso simile per voi cuori solitari. Amate, corteggiate, ma non bruciate le tappe. Aspettate che i tempi siano maturi. In ambito lavorativo sarà una giornata abbastanza proficua grazie a Giove e Urano in buon aspetto. Voto - 8️⃣