Si avvicina la settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 marzo e l'Oroscopo si preannuncia come pieno di interessanti novità.

A causa della modifica della posizione di alcuni astri, chi è nato sotto al segno dello Scorpione potrebbe ritrovarsi immerso in giornate non molto chiare ed in cui il susseguirsi di sentimenti e sensazioni non permette di trovare il giusto equilibrio. Settimana negativa anche per i nativi del Leone, costretti a doversi destreggiare tra le varie discussioni che nasceranno all'interno della vita di coppia. Situazione differente, invece, per il segno dell'Ariete: il fascino dei nativi di tale segno zodiacale permetterà di fare strada ed ottenere quanto desiderato.

Fortuna in arrivo anche per quanto riguarda il segno del Sagittario: anche Venere assumerà una posizione non poco ottimale.

Di seguito approfondiamo l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo della nuova settimana di marzo preannuncia l'arrivo di giornate non poco fortunate per il segno zodiacale in questione. Il fascino che questi è in grado di mostrare corromperà, nel senso positivo del termine, le persone che gli staranno attorno, permettendogli così di raggiungere rapidamente alcuni dei propri obiettivi. Circondarsi di persone allegre e sincere non sarà di certo un problema. Ottimi propositi sia sul lavoro che in amore.

Toro - una settimana piuttosto turbolenta è quella che sta per sopraggiungere per il Toro. Osservando la sfera sentimentale, in particolar modo, chi è nato sotto a questo segno zodiacale non avrà scampo alcuno. Varie discussioni potrebbero nascere all'interno della vita di coppia e mettere a dura prova la pazienza di entrambi i partner, scatenando litigi anche per piccolezze che, in altre occasioni, sarebbero state superate in serenità.

Note di nervosismo e stress all'orizzonte.

Gemelli - anche per il segno dei Gemelli, la terza settimana di marzo non sembra essere tra le migliori. Qualche problematica potrebbe nascere all'interno dell'ambito lavorativo innescando un innalzamento repentino dei livelli di stress in grado di far tentennare chiunque. Qualche battibecco con i superiori, o semplicemente con i colleghi, potrebbero destabilizzare il quieto vivere.

Mantenere la calma ed evitare il più possibile le discussioni sarà tanto necessario quanto complicato.

Cancro - l'oroscopo prevede l'avvicinarsi di giornate finalmente quiete per coloro nati sotto al segno del Cancro. Qualche giorno di relax permetterà di recuperare quasi per intero le energie fisiche e mentali, mentre alcuni istanti delle prossime giornate doneranno la giusta spinta per riprendere in mano la propria vita e ritrovare quell'equilibrio che si credeva essere andato perduto ormai da tempo. Trascorrere del tempo con le persone amate aiuterà in questo rinnovato recupero.

Leone - come già anticipato, per il segno del Leone non si prospetta una settimana positiva. L'opposizione di alcuni astri si farà sentire e porterà nei prossimi giorni una insolita aria di pesantezza in grado di palesarsi a tratti preoccupante.

I rapporti interpersonali, specialmente quelli sentimentali, verranno messi a dura prova e non tutti riusciranno a venir fuori a testa alta dalle situazioni che si presenteranno lungo il cammino. Stringere i denti ed attendere sembra essere l'unico consiglio plausibile.

Vergine - periodo complicato anche per coloro nati sotto al segno della Vergine, almeno fino alla giornata di giovedì, quando una modifica nelle varie posizioni astrali permetterà di tirare un sospiro di sollievo. Circondarsi di persone sincere aiuterà ad affrontare nel migliore dei modi il periodo in questione, tenendo alla larga tutte quelle persone spiritualmente ed energeticamente negative.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - vari astri continueranno ad infondere il proprio favore nei confronti della Bilancia, rendendolo uno tra i segni maggiormente fortunati di tutto il periodo in questione.

Realizzare i propri "sogni nel cassetto" non sarà di certo un'utopia, ma sarà necessario mobilitarsi quanto prima per non rischiare di incappare in modifiche astrali di vario genere. Ogni astro potrebbe volgere il proprio sguardo altrove da un momento all'altro, ma la prontezza di riflessi aiuterà ad approfittare dei momenti di luce per raggiungere vari obiettivi.

Scorpione - qualche attimo di titubanza accompagnerà la terza settimana del mese. L'oroscopo di questo periodo, infatti, prevede il sopraggiungere di situazioni in grado di destabilizzare repentinamente l'equilibrio e la sanità mentale di ognuno. Riuscire a mantenere la calma non sarà semplice, ma neanche così complicato come si può immaginare.

Affidarsi alle cure delle persone amate aiuterà ad alleggerire il carico.

Sagittario - la fortuna, come già anticipato dalle previsioni, avvolgerà teneramente le prossime giornate di questa nuova settimana del mese di marzo, rendendo possibile la realizzazione di alcuni sogni. I desideri, quelli ovviamente realizzabili, non resteranno più tali e riusciranno a portare un enorme ed intramontabile sorriso sulle labbra di molti. L'unico consiglio, oltre a quello di non esagerare, è di condividere la propria felicità con le persone amate.

Capricorno - qualche piccola tensione potrebbe raggiungere, secondo quanto previsto dall'oroscopo, coloro nati sotto al segno del Capricorno, ma non per questo sarà necessario abbandonarsi a preoccupazioni di vario genere.

La fortuna, specialmente quella in amore, abbraccerà le prime giornate della nuova settimana del mese, donando al Capricorno la possibilità di sistemare una o più situazioni lasciate in sospeso nei giorni appena trascorsi. Attenzione, però, a non mettere da parte le persone amate.

Acquario - la Luna in opposizione potrebbe farsi portatrice di qualche rallentamento in ambito lavorativo, causando un leggero innalzamento dei livelli di stress. Grazie, però, alla congiunzione di Venere, anche i nativi dell'Acquario avranno la possibilità di trascorrere momenti dolci ed indimenticabili in compagnia della persona amata. Secondo l'oroscopo, l'amore continuerà a trionfare nonostante le intemperie.

Pesci - secondo l'oroscopo, anche i nativi dei Pesci avranno la possibilità di tuffarsi in una settimana ricca di emozioni e sensazioni a tratti indimenticabili.

La fortuna ha deciso di accogliere fra le proprie braccia il segno zodiacale in questione, rendendo le prossime giornate tanto interessanti quanto ricche di emozioni. Condividere determinati momenti con le persone amate aiuterà ad assaporarli meglio.