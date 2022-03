Finisce il mese di marzo 2022 e inizia una nuova settimana. Scopriamo come andrà la giornata di lunedì 28 marzo per tutti i segni zodiacali a livello lavorativo, salutare e sentimentale.

Ariete: a livello sentimentale è un buon momento per il segno, le coppie possono pensare di portare avanti il loro rapporto con serenità. Per quel che riguarda il lavoro il periodo e stimolante.

Toro: in campo sentimentale vi sentite sotto pressione, alcune sensazioni non riuscite a controllarle. Per quel che riguarda il lavoro giornata sottotono, attenzione alle tensioni.

Gemelli: momento favorevole a livello sentimentale, siete pronti a esprimere i vostri sentimenti. In ambito professionale ci sono alcune situazioni rimaste in sospeso che necessitano di recupero.

Cancro: per il quarto segno zodiacale la giornata di lunedì 28 marzo sarà caratterizzata da Giove dalla vostra parte. A livello lavorativo alcuni rapporti professionali potrebbero necessitare di revisione. In amore non manca l'energia.

Leone: con la luna in opposizione la settimana inizia giù di corda in particolare a livello sentimentale. Nel lavoro se ci sono stati dei rallentamenti, sarà meglio procedere.

Vergine: in campo lavorativo attenzione a provocazioni che potrebbero giungere dai collaboratori.

A livello sentimentale possibili conflitti, non siate precipitosi nel dare i nostri giudizi.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: possibili sensazioni di nervosismo potrebbero presentarsi in particolare per alcune situazioni lavorative. In amore i single del segno potrebbero fare degli incontri importanti.

Scorpione: la giornata di lunedì il 28 marzo sarà caratterizzata da situazioni sottotono in particolare per l'amore.

A livello lavorativo sarà possibile portare avanti i vostri progetti con maggior forza.

Sagittario: la luna è favorevole, in questo periodo e potrete esprimere al meglio le vostre emozioni. Nel lavoro prospettive interessanti in vista, cercate di organizzare al meglio le diverse situazioni in ballo.

Capricorno: diversi pianeti dissonanti tra loro, questo potrebbe causare dei dubbi in campo amoroso.

Per quel che riguarda il lavoro siete in attesa di conferme, che potrebbero giungere con il mese di aprile.

Acquario: state cercando di risolvere delle problematiche riguardando la situazione lavorativa. Per quel che riguarda l'amore possibili complicazioni anche se Venere è nel segno.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale il mese si conclude con un cielo interessante per l'amore, non mancano buone stelle. Nel lavoro cercate di esprimere al meglio la vostra capacità.