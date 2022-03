Il mese di marzo 2022 sta per giungere al termine. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo di domenica 27 marzo per tutti i segni, per scoprire quali novità astrologiche arriveranno in amore e nel lavoro in questa giornata che conclude il weekend.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore questa giornata vede la Luna favorevole. In questo periodo sarà importante essere più attivi. Nel lavoro è una settimana importante per chi cerca qualcosa di nuovo e vuole ottenere nuove conferme.

Toro: per i sentimenti c'è ancora qualche piccolo conflitto all'interno di una storia, che andrà però a risolversi per i primi giorni del mese di aprile.

Nel lavoro avrete l'occasione di approfondire le cose per qualche impegno futuro.

Gemelli: a livello amoroso è una giornata da sfruttare visto che c'è più voglia di fare. Prendetevi se possibile un momento per voi. Nel lavoro è un periodo che potrebbe portare qualche ritardo che andrà gestito al meglio, ma comunque il successo non mancherà.

Cancro: in amore è un momento migliore, in particolare se state vivendo una nuova storie. A livello lavorativo è un momento di maggiore polemiche e agitazione, meglio stare lontani dalle complicazioni.

Leone: per i sentimenti la Luna è in opposizione, quindi ci vorrà maggiore prudenza nei rapporti in questa giornata. Nel lavoro è previsto un importante recupero al momento, in particolare se ci sono stati problemi nel passato recente.

Vergine: in amore portate ora avanti le vostre scelte, in particolare se c'è stato da poco un nuovo incontro: la giornata aiuta. Nel lavoro situazione migliore, state recuperando dopo una fase complicata.

Previsioni e oroscopo del 27 marzo 2022: la seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale la giornata vede diversi pianeti attivi e favorevoli, per questo motivo potrete superare diverse difficoltà.

Nel lavoro avete la possibilità di vivere nuove esperienze, in particolare sono favoriti i giovani del segno.

Scorpione: la giornata vi vede stanchi in amore, le relazioni dovranno essere gestite con attenzione. Nel lavoro, se siete alla ricerca di un cambiamento o di un rinnovamento, vi saranno occasioni interessanti.

Sagittario: per i sentimenti iniziate fin da ora a gettare le basi per una nuova storia.

Il momento aiuta a recuperare. Nel lavoro chi ha la volontà di fare qualcosa di nuovo deve gestire al meglio le questioni economiche.

Capricorno: a livello amoroso se una persona vi interessa avrete la possibilità anche di avvicinarvi. Alcune relazioni però potranno andare incontro a dei problemi. Nel lavoro attenzione al Sole dissonante che porta ritardi, nel complesso però qualcosa in più potrebbe arrivare.

Acquario: a livello sentimentale avete voglia di fare qualcosa in più e di confrontarvi con la persona amata e grazie alla Luna nel segno questo sarà possibile. Nel lavoro non siate troppo frettolosi, ma ragionate bene.

Pesci: in amore i prossimi giorni invitano a fare qualcosa in più, visto che il momento aiuta. Le nuove relazioni sono favorite. Nel lavoro arrivano buone soluzioni ma dovete concedervi anche dei momenti di riposo.