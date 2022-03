Martedì 29 marzo troviamo sul piano astrale la Luna, Giove e Nettuno transitare nel segno dei Pesci, mentre il Sole assieme a Mercurio sosteranno sui gradi dell'Ariete. Urano, intanto, continuerà il moto in Toro, così come Plutone proseguirà nel segno del Capricorno. Marte, Venere e Saturno, in ultimo, permarranno nel domicilio dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Scorpione: sognatori. Ad avere una marcia in più questo martedì saranno probabilmente i nativi di prima e seconda decade che stanno vivendo una relazione amorosa nata da poco, in quanto per il segno Fisso sarà facile assumere un mood sognatore nel ménage amoroso e trasportare anche il partner nei loro voli pindarici.

2° posto Cancro: tenaci. Una delle caratteristiche principe che potrebbero vantare i nati Cancro in questa giornata d'inizio primavera sarà la determinazione in campo professionale, col segno d'Acqua che avrà ben preciso l'obiettivo giornaliero da raggiungere e lo perseguirà a spada tratta.

3° posto Pesci: sereni. Ottime le effemeridi per il terzo decano dei nati sotto il segno dei Pesci, coi nativi che presumibilmente godranno di una ritrovata armonia nel nido domestico e tale serenità gli permettere di riprendere delle discussioni interrotte con l'amato bene nei giorni scorsi.

I mezzani

4° posto Leone: decisioni. Dopo due giornate controverse, i felini avranno buone chance di trascorrere un martedì dove sarà necessario iniziare a meditare delle doverose scelte che concerneranno la famiglia originaria.

Amore in secondo piano.

5° posto Acquario: lucidi. Lo spostamento mercuriale in Ariete sommato al duetto Marte-Saturno sui loro gradi renderà, con ogni probabilità, particolarmente lucidi i nati sotto il segno dell'Acquario in questo giorno di fine marzo, specialmente quando si tratterà di questioni economiche.

6° posto Gemelli: affaccendati.

Le attività in programma nel ruolino di marcia giornaliero di casa Gemelli, soprattutto delle prime due decadi, potrebbero essere parecchie ma i nativi, nonostante ciò, si rimboccheranno le maniche per portarle tutte e compimento entro sera.

7° posto Sagittario: focus sul lavoro. Lo Stellium d'Aria indurrà, c'è da scommetterci, gli arcieri a trascorrere questo martedì concentrando gran parte delle loro energie nel settore professionale e ciò, inevitabilmente, andrà a scapito delle faccende amorose.

8° posto Bilancia: ostinati. Il mese dell'anti-compleanno sinora non si sta dimostrando molto semplice da gestire per i nati Bilancia e questa giornata non farà presumibilmente eccezioni, col segno Cardinale che metterà un'insolita cocciutaggine che farà saltare la mosca al naso ai più.

9° posto Toro: amore sottotono. Semaforo acceso sul giallo sul fronte comunicativo del ménage amoroso del primo segno di Terra, in quanto per i nativi potrebbe risultare complicato fa comprendere le proprie ragioni al coniuge o, viceversa, capire a fondo ciò che quest'ultimo desidera spiegargli.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: fiacchi. Il bottino energetico del Terzo segno di Terra, nel corso del martedì, avrà buone chance di risultare scarno e i nativi, come spiacevole conseguenza, dover rinviare o delegare alcune attività in programma.

11° posto Vergine: sotto scacco. Un serie di circostanze potrebbero lasciare poco spazio di manovra ai liberi professionisti di casa Vergine, specialmente alla prima decade, costringendo gli stessi ad agire solo e soltanto in una determinata maniera.

12° posto Ariete: bizzosi. Basterà attendere giovedì prima di ricevere il meglio dalla settimana in essere per il primo segno zodiacale, coi nativi che dovranno probabilmente fare i conti con una nube di nervosismo che si piazzerà sulle loro teste in queste ventiquattro ore.