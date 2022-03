Il primo weekend del mese di marzo sta per prendere il via e porterà con sé nuovi cambiamenti astrologici e novità per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito le stelle e le previsioni per tutti, con i dettagli in amore e nel lavoro grazie all'oroscopo del 5 marzo.

Ariete: in amore momento di maggiore riflessione vista che la Luna è nel segno. Gli incontri per i single, però, saranno interessanti. Nel lavoro, investimenti che sono da portare avanti, non mancheranno nuove opportunità.

Toro: per i sentimenti giornata importante, nel complesso il mese vi aiuterà e vi sosterrà.

Nel lavoro piccole tensioni, questo perché qualcuno ha cominciato qualcosa di nuovo.

Gemelli: a livello sentimentale, se un rapporto non sta andando come vorreste, questa giornata potrebbe essere di calo. Nel lavoro sfruttate questo momento per recuperare e guardare avanti.

Cancro: in amore giornata promettente, anche se alcune polemiche dovranno essere superate. A livello lavorativo, meglio evitare azzardi per questioni banali.

Leone: a livello amoroso, momento che aiuta, sarà possibile, però, vivere qualche conflitto. Nel lavoro ci sono delle scelte da fare, attenzione soltanto ad alcune difficoltà che potrebbero presentarsi.

Vergine: per i sentimenti potrebbero esserci dei pensieri di troppo in questa giornata, una storia potrebbe essere messo alla prova.

Nel lavoro periodo importante, avrete la possibilità di recuperare.

Previsioni e oroscopo del 5 marzo 2022: la giornata dei segni

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore, con la Luna in opposizione, potrebbero esserci diverse cose da fare. Nel lavoro momento esaltante, portate avanti le vostre scelte.

Scorpione: a livello amoroso meglio evitare conflitti in queste giornate, sarà forte la tensione da dover superare.

Nel lavoro favoriti i nuovi incontri: momenti, però, difficili per trovare un accordo.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore, Luna favorevole: potreste quindi eliminare finalmente il superfluo. Nel lavoro stato di forma migliore, ritrovate fiducia.

Capricorno: per i sentimenti, momento giusto per iniziare nuovi progetti, potreste mettervi in gioco finalmente.

Nel lavoro non mancano le proposte, portate avanti però dei chiarimenti.

Acquario: a livello sentimentale periodo che potrebbe portare delle rivincite, siete supportati da buone stelle. Nel lavoro meglio evitare azzardi, gestire tutto con calma.

Pesci: in amore, se ci sono difficoltà meglio tentare un recupero, periodo che è dalla vostra parte con Giove favorevole. Nel lavoro alcune questioni economiche sono da rivedere.