L'Oroscopo settimanale dal 7 al 13 marzo 2022 è pronto sindacare sulla bontà o meno da attribuire ai prossimi sette giorni in calendario. Ad essere presi in considerazione in questo frangente i soli segni interessanti la prima sestina, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oggetto di osservazione da parte dell'Astrologia, la seconda settimana dell'attuale mese di marzo. In ottima forma, dunque meritatamente al vertice nella nostra scaletta settimanale, sono i Gemelli (voto 10). Non per niente, infatti, il tenace segno di Aria è considerato nel frangente il migliore in assoluto, non solo tra i sei simboli astrali analizzati nel contesto ma anche dell'intero zodiaco.

Passiamo pure ai dettagli svelando le previsioni astrologiche da lunedì a domenica segno per segno, ovviamente dopo avervi dato conto dei prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di cominciare il solito tour de force legato alle previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 7 a domenica 13 marzo, vediamo insieme quali e quanti saranno i transiti messi in agenda dall'Astro della Terra. Ebbene, le tappe in calendario per questa settimana saranno tre. Ad aprire il cammino tra i segni interessati sarà la Luna in Gemelli, presente nel segno d'Aria l'8 marzo, giorno della Festa della Donna. La dolce "musa dei poeti" subito dopo, precisamente venerdì 11 marzo alle ore 08:24, darà corso alla Luna in Cancro.

Infine, la presenza della Luna in Leone, domenica 13 marzo, chiuderà i transiti settimanali.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Periodo poco stabile sotto tanti aspetti. In linea generale, il frangente sotto analisi si presume possa correre tutto (o quasi) sul filo della scontata sufficienza.

Per questo, saranno da evitare impegni gravosi o particolarmente impegnativi. Mettetevi pure l’anima in pace: per un paio di giorni ci sarà qualche nuvola nel vostro cielo portata dalla Luna disarmonica dal segno del Cancro. Poi passerà. Nel frattempo, per fortuna, avete energia da vendere dunque riuscirete a fare egregiamente da scudo alle avversità.

In amore sentirete il bisogno di novità, cambiamento, nuove emozioni: attenzione a non fare danni, però, e attenzione a eventuali colpi di testa che potrebbero avere pessime conseguenze.

Le stelle da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 7 e mercoledì 9;

★★★★ martedì 8, giovedì 10 e venerdì 11;

★★★ sabato 12 marzo;

★★ domenica 13 marzo.

♉ Toro: voto 6. Le giornate sotto osservazione in questo frangente annunciano un giovedì e un venerdì decisamente poco gradevoli in quanto a positività. Infatti, giovedì avrà i colori sfocati del periodo "sottotono" mentre il quinto dei sette giorni si profila abbastanza complicato, pertanto indicato con il "ko". La forma fisica non sarà proprio al top, probabilmente sarete alle prese con qualche piccolo malanno stagionale causato dai continui sbalzi climatici: niente di grave, ma la cosa vi romperà le uova nel paniere o almeno parte di queste.

Per fortuna arriverà una piccola, buona notizia che vi strapperà un sorriso, anzi, più di uno.

Le stelle interessanti i prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 7 e martedì 8;

★★★★ mercoledì 9, sabato 12 e domenica 13;

★★★ giovedì 10 marzo;

★★ venerdì 11 marzo.

♊ Gemelli: voto 10. In arrivo una splendida settimana al "top", altamente positiva e adatta per essere sfruttata a dovere. Fulcro di tutto il periodo una meravigliosa Luna nel segno, presente nel comparto già dalle ore 19:39 di martedì. La Luna favorirà anche gli incontri con amici di lunga data e le riunioni familiari: insomma, largo alla vita privata! Se siete alle prese con un nodo da sciogliere, ascoltate la voce dell’istinto senza perdersi in ragionamenti troppo complessi, vi guiderà sulla strada giusta.

Largo anche alla parte più seduttiva di voi, questa settimana sarà praticamente impossibile resistervi o dirvi di no.

Il responso delle stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 8 marzo (Luna nel segno);

martedì 8 marzo (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 9, giovedì 10 e sabato 12;

★★★★ lunedì 7, venerdì 11 e domenica 13.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana preannuncia quattro giorni ottimi più uno buono in arrivo. Preparatevi a qualcosa di grosso e molto interessante. Si consiglia intanto di puntare tutto sul prossimo venerdì 11 marzo, previsto al "top". In generale vi aspetta una settimana tranquilla: tutto filerà per il verso giusto, sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda la vita privata.

Riuscirete anche a risolvere alcune fastidiose situazioni che si trascinavano da un po’ di tempo. Piccolo consiglio: concentratevi sul presente piuttosto che fantasticare troppo sul futuro. E anche se l’amore ancora si facesse desiderare, beh, non chiudetevi a riccio ma reagite.

Ecco le relative stelline:

Top del giorno venerdì 11 marzo (Luna nel segno);

venerdì 11 marzo (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 10, sabato 12 e domenica 13;

★★★★ mercoledì 9 marzo;

★★★ martedì 8 marzo;

★★ lunedì 7 marzo.

♌ Leone: voto 9. Gli astri hanno preparato a voi nativi un periodo più che speciale. Nella fattispecie ottimo, soprattutto in ambito affettivo/sentimentale, grazie all'arrivo della Luna nel vostro settore. Grazie anche alla Luna, nel periodo avrete le giuste intuizioni per cavarvela bene anche nelle vicende più complesse.

Saprete inoltre prevedere le mosse dei vostri interlocutori (anche degli avversari) e dunque muovervi prima del tempo. Sul lavoro mostrerete sicurezza e ciò aumenterà il vostro valore agli occhi dei superiori: se giocherete bene le vostre carte, il riconoscimento sarà pressoché immediato. E l’amore? L’amore avrà bisogno di più tempo. magari di un’intera serata senza interferenze esterne, almeno...

Ecco la nuova scaletta quotidiana:

Top del giorno domenica 13 marzo (Luna nel segno);

domenica 13 marzo (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12;

★★★★ lunedì 7 e mercoledì 9;

★★★ martedì 8 marzo.

♍ Vergine: voto 6. Valutato con il "minimo sindacale", è in arrivo per tanti di voi del segno un periodo abbastanza complesso.

L'oroscopo della settimana 7-13 marzo invoglia a sfruttare a fondo le uniche due giornate buone, considerate al top: lunedì e mercoledì. Non siate troppo severi, prima tutto con voi stessi: lo fate di frequente, questo può essere una dote ma anche un enorme difetto. Siate più morbidi, cambiate idea e posizione, (ri)mettetevi in discussione: ne trarrete più giovamento di quanto possiate immaginare. Nella vita di coppia, provate a mostrare più trasporto ed entusiasmo riguardo i desideri della persona amata. Far buon viso a cattivo gioco, ogni tanto, non guasta affatto.

Sveliamo il pensiero delle stelle:

★★★★★ venerdì 11 e domenica 13;

★★★★ martedì 8, giovedì 10 e sabato 12;

★★★ lunedì 7 marzo;

★★ mercoledì 9 marzo.

È possibile continuare con i sei segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo settimanale e la classifica finale.