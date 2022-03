L'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 marzo 2022 è pronto a rivelare le nuove pagelle dei segni e le stelline relative a tutti e sette i giorni di prossimo arrivo. A corredo della classifica con i voti sono disponibili le previsioni astrologiche della settimana, in questa sede interessanti i sei simboli astrali relativi alla seconda sestina da Bilancia a Pesci.

A fare bella figura in questa seconda settimana di marzo, parlando nello specifico della seconda sestina, Acquario (voto 8) e Pesci (voto 8). Periodo abbastanza impegnato invece per il Capricorno (voto 5), purtroppo costretto ad "accontentarsi" dell'ultima posizione in scaletta.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica per poi concludere in bellezza con la classifica settimanale completa per l'intero zodiaco.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Settimana tutto sommato buona, ad eccezione di martedì e mercoledì: peccato, proprio al giro di boa settimana non ci voleva proprio! Intanto l’umore migliora grazia al transito della Luna in Cancro e poi in Leone: dedicatevi agli affetti privati e allo stesso tempo risolvete un po’ di questioni rimaste in sospeso sul fronte professionale. Non è il caso, però, di fare richieste particolari; avete tutte le ragioni e tutti i motivi di questo mondo, tuttavia è meglio attendere un altro po’.

Nel frattempo cercate di non eccedere a tavola facendo una costante attività fisica: vi farà bene sotto ogni punto di vista.

La scaletta con le stelle giorno per giorno:

Top del giorno sabato 12 marzo;

sabato 12 marzo; ★★★★★ venerdì 11, domenica 13;

★★★★ lunedì 7, giovedì 10;

★★★ mercoledì 9 marzo;

★★ martedì 8 marzo 2022.

♏ Scorpione: voto 7. In arrivo una settimana valutata abbastanza positiva, anche se osserverà un andamento a fasi alterne.

A dare pensiero solamente sabato e domenica, rispettivamente da considerare con il "ko" e il "sottotono". Calma e nervi saldi! Comunque, bando alle ciance e pensate ai fatti e alle cose concrete. Concentratevi e cercate di fare ciò che vi riesce meglio, sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda la vita privata: ognuno di voi ha delle qualità, per cui impiegatele con intelligenza.

State solo più alla larga da quelle persone che gettano fumo negli occhi e che hanno comportamenti poco chiari. La salute invece andrà bene, dovreste evitare sforzi oltremisura.

Le stelline di competenza al vostro segno:

Top del giorno mercoledì 9 marzo;

mercoledì 9 marzo; ★★★★★ martedì 8, giovedì 10;

★★★★ lunedì 7, venerdì 11;

★★★ sabato 12 marzo;

★★ domenica 13 marzo 2022.

♐ Sagittario: voto 6. In agenda un periodo discreto: giornate iniziali e finali a fasi alterne con parte intermedia decisamente negativa (giovedì e venerdì). Diciamo che in gran parte saranno abbastanza positive o nella media. Soprattutto, quelle a quattro stelle saranno da vivere con scaltrezza, evitando passi rischiosi. Eventuali inquietudini nel periodo potranno essere canalizzate in senso positivo, magari diventare spirito d’iniziativa per qualcosa di concreto.

Agite di conseguenza e vedrete che i risultati arriveranno molto rapidamente. A tal proposito, non date retta agli indecisi e a chi cerca di confondervi le idee rallentando il tuo passo. La salute è e sarà buona, dovreste solo mangiare in modo più “pulito”, evitando cibi grassi e fritti. E un po’ di sport non sarebbe male.

Il grado di positività attribuito ai prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 7, sabato 12;

★★★★ martedì 8, mercoledì 9, domenica 13;

★★★ venerdì 11 marzo;

★★ giovedì 10 marzo.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 5. Una nuova settimana di certo sotto le attese: stelle poco performanti daranno ai prossimi sette giorni una cadenza alternata, con alti e bassi.

A parte un rallentamento previsto al centro del periodo, tutto il resto non porterà noie o problemi irrisolvibili. Nel frattempo non piangetevi addosso: non è cosa decorosa da parte di tipi forti d'animo quali siete voi Capricorno. Piuttosto, cominciate a organizzarvi meglio in modo da portare a termine i numerosi impegni e anche per riservarvi del tempo da impiegare per quei vostri personalissimi piaceri. E ricordate, la vita in fondo è soltanto una questione di punti di vista: provate a cambiare quello attuale!

Ecco il responso delle effemeridi:

★★★★★ lunedì 7 marzo;

★★★★ martedì 8, sabato 12, domenica 13;

★★★ mercoledì 9, venerdì 11;

★★ giovedì 10 marzo 2022.

♒ Acquario: voto 8. In base a quanto messo in evidenza dalla carta astrologica, la settimana in arrivo potrà contare su una splendida sequenza di giornate positive.

Da lunedì a venerdì tutto molto bene: peccato per il fine settimana compromesso da dissonanze astrali abbastanza pesanti. Puntando esclusivamente sulle giornate migliori le azzeccherete tutte: saprete farvi perdonare qualche piccolo passo falso e incassare bene anche eventuali “prediche”. La situazione, nel complesso, sta migliorando. Vi sentite più energici e ottimisti. Con il giusto impegno, specie sul lavoro, saprete districarvi anche da nodi molto complessi. Certo, sentite ancora un gran bisogno d’amore, ma siete sicuri di guardare nella giusta direzione?

Le stelle attribuite ai vostri prossimi sette giorni:

Top del giorno lunedì 7 marzo;

lunedì 7 marzo; ★★★★★ martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10;

★★★★ venerdì 11 marzo;

★★★ domenica 13 marzo;

★★ sabato 12 marzo 2022.

♓ Pesci: voto 8.

Questa settimana invita tanti del segno a godere della serenità e del buon relax, in molti settori. Dunque, almeno sulla carta, sarà una settimana preziosa da sfruttare nelle questioni aperte dalle quali non si riesce a venir fuori. Arriva finalmente anche l’occasione per mettere a posto una faccenda che vi sta a cuore: forse il prezzo da pagare sarà un po’ alto, nel senso che vi costringerà a rivedere alcuni vostri programmi e mettere in campo un’abbondante dose di energia (oltre che di pazienza), ma alla fine i risultati vi ripagheranno ampiamente. Anche alcune tensioni nella sfera familiare si scioglieranno in modo naturale. Il lavoro procederà secondo la routine.

La classifica con le stelle quotidiane:

Top del giorno giovedì 10 marzo (Mercurio nel segno);

giovedì 10 marzo (Mercurio nel segno); ★★★★★ martedì 8, mercoledì 9, venerdì 11;

★★★★ sabato 12 marzo;

★★★ lunedì 7 marzo;

★★ domenica 13 marzo 2022 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo incontro con la nostra seguitissima classifica settimanale, come da anticipazioni impostata sulle giornate da lunedì 7 a domenica 13 marzo. Il responso è valido per tutti e dodici i simboli dello zodiaco: ansiosi di scoprire quale posizione è stata attribuita al vostro segno? Intanto, giusto per scaldare gli animi, diciamo che la posizione di prestigio, ossia quella "top", la prossima settimana spetterà di diritto al segno dei Gemelli. Un ottimo secondo posto è stato assegnato invece al Leone, mentre a poca distanza dai primi due troviamo un gruppetto formato da tre segni: Cancro, Acquario e Pesci, trio assegnatario della terza posizione.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta.

La classifica della settimana:

1° posto - Gemelli , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Leone, voto 9;

3° posto - Cancro, Acquario e Pesci, voto 8;

4° posto - Bilancia e Scorpione, voto 7;

5° posto - Ariete, Toro, Vergine e Sagittario, voto 6;

6° posto - Capricorno, voto 5.

L'oroscopo settimanale dal 7 al 13 marzo 2022 chiude qui. Ci teniamo a far presente che il prossimo incontro con stelle e previsioni interesserà il periodo dal 14 al 20 del corrente mese.