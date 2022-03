L'Oroscopo di domani, sabato 5 marzo, è pronto a sviscerare nei dettagli l'andamento riservato dalle stelle alla giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del giorno 5 marzo relative all'imminente inizio weekend. Ad essere valutati in questo contesto i soli simboli astrali compresi nella prima sestina. Precisiamo che fanno parte dei primi sei segni dello zodiaco i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di sapere quali, tra gli appena citati, avranno il piacere nonché il privilegio di entrare nella cerchia dei cosiddetti fortunati del giorno?

Certo che si, pertanto non resta altro da fare se non iniziare a togliere il velo alla scaletta quotidiana, analizzando il responso astrologico espresso dall'oroscopo del 5 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 5 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 5 marzo predice un ottimo inizio weekend. In amore, sarà la giornata perfetta per dedicare più tempo al partner. La Luna nel segno promette sorprese inaspettate sia a voi che alla dolce metà. I pianeti in aspetto armonico, Mercurio e Saturno, aiuteranno a sintonizzarsi meglio con i propri bisogni, permettendo di trovare la via migliore per la felicità della coppia. Single, sarà una giornata di serenità affettiva. Non dovrete cercare troppo lontano per trovare finalmente l'anima gemella.

Avete già le idee molto chiare sul da farsi: ottime intuizioni permetteranno di cogliere al volo interessanti opportunità. Conoscerete gente nuova, infatti sarete attratti dal fascino di qualcuno che potrebbe entrare nella vostra vita e rendervi felici. Nel lavoro, la vostra mente sarà un vulcano di progetti e trovate geniali.

Se lavorate in proprio prima di fare voli pindarici fate mente locale sul denaro, da investire solo per realizzi in tempi accettabili.

Toro: ★★★★★. Sabato molto interessante, considerato ottimo da parte dell'Astrologia quotidiana. In campo sentimentale, sarà una giornata davvero caldissima per quanto vi riguarda. Il cielo del periodo promette una sensualità così intensa da farvi sentire in alcuni casi quasi mancare.

È in giornate come queste che potreste ricominciare a credere nella forza dell’amore. Sappiate che la vita, quando meno ve lo aspettate, è pronta a regalare nuove emozioni da vivere serenamente insieme a chi avete a cuore. Single, vi sentirete così irresistibili che potreste addirittura avvicinarvi a qualcuno apparentemente irraggiungibile. Potreste fare grandi passi avanti, dimenticando l'insicurezza e la timidezza. Prendere quella decisione che state rimandando ormai da troppo tempo non è mai stato così alla portata. Nel lavoro, una questione complessa sulla quale state lavorando da tempo sembra finalmente volgere al meglio.

Gemelli: ★★★★. Si profila un sabato di routine. In amore, avrete modo di apprezzare la capacità di spirito del vostro partner riuscendo a cogliere chiaramente i lati migliori del suo carattere.

Le stelle finalmente cancelleranno le inquietudini e i nervosismi, l'amore tornerà ad essere il bene più prezioso da salvaguardare. Vi sentirete al settimo cielo e per questo dovrete ringraziare la persona che avete scelto di amare. Il periodo si appresta a regalare dei momenti di grande complicità, ovviamente da trascorrere con il partner. Single, il giorno sarà buono e le stelle vi aiuteranno a fare le scelte giuste per il futuro. Se oggi vi intriga l'idea di un'avventura, datevi una mossa e siate coraggiosi. Perché con la moltitudine di angeli custodi che avete al vostro fianco il successo sarà assicurato. Il settore del lavoro e quello professionale saranno in luce e sul piano economico il grafico punterà sicuramente al rialzo.

Oroscopo di sabato 5 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Si prevede una giornata alquanto impegnativa, giudicata con le sole tre stelle del "sottotono". Per i sentimenti, poco travolgente e probabilmente anche poco emozionante questo primo giorno di weekend. Non ci sarà nulla di troppo coinvolgente per quanto riguarda il rapporto a due. Infatti, potranno nascere litigi a causa della vostra eccessiva gelosia, nonostante il partner vi ami davvero e non ha di certo voglia vedervi soffrire solo per alcune vostre paranoie. Single, sarà un primo sabato di marzo un po' grigio: vi aspetta infatti una giornata di tentazioni rifiutate, desideri irrealizzati, pentimenti e pulsioni. Occhio a confusioni o quant'altro possa mandare in fumo i buoni pensieri.

Cercate di mantenere i nervi saldi e affrontate con impegno una faccenda familiare: merita più attenzione e senso di responsabilità da parte vostra. Nel lavoro, investire in un progetto per ora potrebbe essere prematuro, specie se doveste fare i conti con un budget limitato.

Leone: ★★★★. La giornata di sabato si prevede abbastanza sul positivo dal punto di vista generale. Il periodo però sarà abbastanza performante solo dalla seconda metà e fino a tarda sera. In amore, una bella complicità di coppia vi permetterà di condividere con la persona amata interessi e amicizie. La pace interiore sarà dalla vostra parte e contribuirà a rendere vivibile la vostra relazione amorosa. Riuscirete perfino a capire le esigenze del partner, questo vi renderà propensi al buon dialogo.

Single, le stelle vi aiuteranno a sentirvi leggeri, meglio disposti ad affrontare impegni e difficoltà del momento. Probabile una marea di nuove emozioni ai più giovani. Dopo tante delusioni, ecco finalmente una giornata tutta da gustare. Avrete discrete possibilità per fare conoscenze interessanti, tali da andare oltre la gioiosità di un semplice flirt. Nel lavoro, accendete i riflettori sulle faccende pratiche: vi faranno guardare al futuro con serenità.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, sabato 5 marzo, sottolinea la probabilità di una giornata da "ko". In campo sentimentale ci potrebbero essere complicazioni: pensate troppo a voi stessi, dimenticandovi completamente del partner. Se credete nell'amore eterno, fate qualcosa per dimostrare il vostro smisurato affetto, perché le relazioni amorose se trascurate possono essere soggette a crisi o gelosie infondate.

Se possibile, tornate sui vostri passi dimostrando al partner i vostri veri sentimenti. Single, inizierete e finirete la giornata con la Luna di traverso! Così, ci potrebbero essere le solite scaramucce tra voi e la vostra famiglia, una vera mina vagante pronta ad esplodere. Il giorno potrebbe rivelarsi basilare per la vostra esistenza, portandovi a riflettere su ciò che è bene e su ciò che è male: riflettere e, se il caso, datevi una calmata. Nel lavoro, non fidatevi troppo dei colleghi: svolgete le mansioni in modo diligente, senza perdervi in distrazioni inutili.

È possibile continuare con i sei segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 5 marzo.