Nel mese di aprile troveremo sul piano astrale quattro passaggi planetari degni di nota: il Sole assieme a Mercurio viaggeranno dall'orbita dell'Ariete al segno del Toro (dove risiede Urano), mentre Venere e Marte cambieranno domicilio passando dal segno dell'Acquario (dove transita Saturno) ai gradi dei Pesci (dove sostano Giove e Nettuno).

Oroscopo mensile sull'amore favorevole per Ariete e Sagittario, meno roseo per Scorpione e Bilancia.

Sul podio

1° posto Ariete: incontri. Il primo segno zodiacale, specialmente nel corso delle prime tre settimane, avrà buone chance di fare degli stuzzicanti incontri affettivi che potrebbero facilmente evolversi in focosi flirt primaverili.

Dalla tarda sera del 21 aprile in poi, invece, le frequenze planetarie diverranno meno effervescenti e stimolanti, inducendo il segno di Fuoco a coltivare i rapporti sentimentali intavolati in precedenza.

2° posto Sagittario: passionali. Dopo una prima parte dell'anno dedita soprattutto al lato materialistico dell'esistenza, lavoro in primis, i nati sotto il segno del Sagittario godranno, c'è da scommetterci, di una ritrovata voglia di acrobazie sotto le lenzuola. A godere maggiormente di tale rispolvero della passionalità nel ménage amoroso saranno probabilmente i nativi di seconda e terza decade, oramai liberi dai disturbi gioviali.

3° posto Toro: voglia di stabilità. Le prime due decadi di casa Toro, in particolar modo dal 12 aprile in poi, avvertiranno presumibilmente una viscerale voglia di mettere radici in coppia, così da progettare con dovizia il loro prossimo futuro assieme alla persona amata.

Ciò ingloberà più che altro il modo di vivere la relazione in essere, ovvero i nativi parleranno molto col partner per scongiurare quanto più possibile gelosie o attriti futuri.

I mezzani

4° posto Acquario: doni. Stupire il partner con un regalo mozzafiato sarà, c'è da scommetterci, ciò che i nati Acquario cercheranno di fare nelle prime due settimane del mese.

Nonostante l'amato bene sulle prime sospetterà che il loro dono sia figlio di una richiesta di perdono, il segno Fisso riuscirà a far evaporare tale dubbio con un'abilità dialettica degna del migliore oratore.

5° posto Capricorno: cambiamenti necessari. Aprile potrebbe far optare la prima decade dei nati Capricorno per rendere il focolare domestico quanto più confortevole possibile e adatto alle esigenze familiari del momento.

Le coppie senza figli propenderanno probabilmente per un ammodernamento dell'abitazione, mentre chi avrà da poco messo in cantiere un erede o sarà in procinto di farlo comincerà a guardarsi attorno per scovare una casa più grande.

6° posto Leone: chiarimenti. I periodi migliori di aprile per i felini per ciò che riguarderà i sentimenti potrebbero essere dal 6 all'11 e dal 17 al 19. In queste giornate, difatti, il segno di Fuoco sarà chiamato a lanciarsi in qualche doveroso chiarimento col partner, il quale avrà ottime possibilità di avere un epilogo positivo.

7° posto Vergine: voglia di attenzioni. Nel corso del quarto mese dell'anno, i nati sotto il segno della Vergine potrebbero assumere un insolito atteggiamento desideroso di attenzioni in coppia, lasciando piacevolmente stupito il coniuge.

La causa di tale mood nativo sarà da ricercarsi nell'ostica congiunzione Nettuno-Giove, la quale minerà ogni loro certezza affettiva.

8° posto Gemelli: pezzi del puzzle. Il ménage amoroso di casa Gemelli, nel corso di aprile, sarà presumibilmente simile a una partita al gioco di società Cluedo. Il segno d'Aria, difatti, parrà dover raggranellare diversi indizi sparsi qua e là per aver un quadro completo dell'attuale situazione sentimentale.

9° posto Pesci: attrazioni. Uno sguardo intrigante durante una serata mondana o l'inatteso messaggio ricevuto da una vecchia fiamma renderanno, con ogni probabilità, i nati Pesci meno sicuri del legame sentimentale in essere. Il dodicesimo segno zodiacale, specialmente se vive una storia traballante, sarà presumibilmente pervaso da una forte attrazione verso una persona nuova e non saprà se perseguirla o meno.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: comunicazione flop. Le faccende sentimentali di casa Scorpione dovranno fare i conti con una comunicazione impacciata e, a tratti, contraddittoria dei nativi e ciò farà inalberare il partner. Con una vena comunicativa appannata come la loro, sarà bene che il segno Fisso rimandi qualsiasi eventuale chiarimento ed eviti di giustificarsi per ogni azione poco gradita all'amato bene.

11° posto Bilancia: sfuggenti. Il calore dei nati Bilancia verso la dolce metà potrebbe risultare meno avvolgente del solito nel corso dei primi 16 giorni di aprile. Il segno Cardinale, inoltre, non sarà totalmente focalizzato nelle faccende sentimentali, risultando oltremodo sfuggente agli occhi di un accigliato partner.

12° posto Cancro: solitari. Le paturnie astrali sono al giro di boa, ma i nati Cancro saranno chiamati a tenere duro nel mese di aprile per ciò che riguarderà il mondo degli affetti. La lente d'ingrandimento mensile sarà incentrata, c'è da scommetterci, sul rapporto genitore/figlio e a pagarne maggiormente lo scotto saranno i divorziati del segno.