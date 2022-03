Nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio dell'Acquario (dove transitano Marte, Venere e Saturno) al segno del Toro (dove risiede Urano). Mercurio, invece, si trasferirà dall'orbita dei Pesci (dove sostano Giove e Nettuno) ai gradi dell'Ariete (dove transita il Sole). Plutone, infine, proseguirà il moto in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Sagittario e Ariete, meno roseo per Cancro e Vergine.

Sul podio

1° posto Ariete: idee chiare. La congiunzione che avverrà a partire da martedì, tra il Luminare giallo e il Messaggero degli Dei sui loro gradi farà probabilmente sì che le idee nelle menti native delle prime due decadi divengano più chiare, specialmente per ciò che riguarderà le vicende monetarie e lavorative.

Leggermente meno entusiasmanti, invece, le effemeridi per i nativi di terza decade, i quali dovranno fare i conti con qualche attrito amoroso nelle giornate di lunedì, martedì e domenica.

2° posto Sagittario: stacanovisti. L'astro dell'azione e il pianeta dell'armonia, già dal pomeriggio del 28 marzo riceveranno anche il supporto di Mercurio nel loro Elemento e ciò, con tutta probabilità, spingerà gli arcieri a premere il pedale sull'acceleratore sia nelle faccende professionali che pratiche. Il rovescio della medaglia di tale stacanovismo, però, potrebbe essere un probabile atteggiamento perentorio e individualistico che assumerà il segno di Fuoco nei due giorni che chiuderanno il mese di marzo.

3° posto Acquario: inizio smart. Da segnare sul calendario di casa Acquario ci saranno, c'è da scommetterci, le giornate di lunedì e martedì che, baciate dal terzetto Luna-Mercurio-Venere nella loro orbita, permetteranno ai nativi di avere la meglio su un 'braccio di ferro' in coppia che durava da un po'. Anziché essere costretti a cedere a uno o più compromessi avanzati dal partner, difatti, il quarto segno Fisso potrà far valere le proprie ragioni e, soprattutto, convincere la controparte che agire in tal modo sia la scelta migliore per entrambi.

I mezzani

4° posto Leone: voglia di serenità. La seconda settimana primaverile, eccezion fatta per le faticose prime due giornate, potrebbe nascere per i felini all'insegna della voglia di riappropriarsi del loro equilibrio interiore. Per far sì che ciò accada, il segno di Fuoco sarà spinto dal parterre planetario a smetterla di serbare rancore a delle persone per dei presunti torti subiti o, se tale pratica dovesse risultare difficoltosa, tagliare definitivamente i ponti con le stesse.

Così facendo, un barlume di serenità potrebbe già bussare alla loro porta il 3 aprile.

5° posto Pesci: l'arte di saper apprezzare. Nonostante il funzionale astro dell'intelletto gli volterà le spalle da lunedì, i nati Pesci di prima decade avvertiranno presumibilmente come la presenza di Nettuno sui loro gradi si farà via via meno invasiva. Grazie a ciò, insofferenza e sfiducia nel prossimo futuro dovrebbero far spazio a un dodicesimo segno zodiacale che, finalmente, riuscirà ad apprezzare quello che possiede in termini di beni materiali e di affetti.

6° posto Scorpione: guardarsi attorno. La settimana di casa Scorpione, soprattutto da mercoledì a sabato, avanzerà presumibilmente sui binari della voglia nativa di immergersi in una nuova sfida di carattere professionale.

A essere maggiormente spinti a guardarsi attorno saranno i nativi di seconda e terza decade, i quali si metteranno alla ricerca di un lavoro che faccia emergere appieno il loro talento.

7° posto Capricorno: impazienti. Stipulare un numero maggiore di contratti e/o fare investimenti più ingenti non sempre è sinonimo di maggiori entrate finanziarie. Regola non scritta che la prima decade di casa Capricorno potrebbe imparare a proprie spese durante la seconda parte della settimana. I liberi professionisti del segno Cardinale, difatti, rischieranno di peccare d'impazienza e, nel tentativo di bruciare le tappe, si lanceranno in qualche uscita economica di troppo.

8° posto Toro: illusioni. Il quadrato Saturno-Urano e lo spostamento mercuriale in Ariete avranno buone chance di catapultare, metaforicamente parlando, i nati Toro in una settimana che parrà essere rappresentata da un deserto pieno di miraggi, soprattutto nella cerchia sentimentale.

Il segno di Terra, in particolar modo chi è nato i primi giorni della prima decade, dovrà barcamenarsi tra diverse illusioni create ad hoc dalla dolce metà sul loro progetto futuro di coppia. Per uscire 'indenni' da questa complicata settimana, basterà rinviare ogni decisione sentimentale a giorni più lucidi.

9° posto Gemelli: gelosi. Nelle giornate di mercoledì, giovedì e domenica, i nati sotto il segno dei Gemelli noteranno, con ogni probabilità, degli atteggiamenti sopra le righe da parte del partner e ciò fomenterà la loro gelosia. Basterà una chiamata o un messaggio ricevuto dalla dolce metà da parte di un amico per far pensare al peggio al segno d'Aria. Anziché lasciarsi trasportare dalla gelosia, i nativi farebbero meglio a stemperare la loro perplessità con dell'esercizio fisico o, per i buongustai, acquistando gli ingredienti necessari per cucinarsi la loro pietanza preferita.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: bizzosi. Aplomb e savoir-faire, spesso facenti parte del corredo astrologico di casa Bilancia, potrebbero lasciar spazio questa settimana a un mood bizzoso e tendente alla lite. Un po' per l'aria primaverile e un po' per gli sfavori astrali capitanati dal binomio Sole-Mercurio, difatti, il segno Cardinale non disdegnerà di innescare dei polveroni dialettici, all'interno dei quali esigerà di aver ragione.

11° posto Cancro: amore flop. Nelle ultime settimane, mesi nel caso della prima decade, l'ambito amoroso è stato l'ancora di salvezza dei nati Cancro, bilanciando le beghe provenienti dal settore domestico e lavorativo. Da giovedì in poi, però, tale trend avrà buone possibilità di mutare momentaneamente, coi nativi che riusciranno con difficoltà a dedicarsi alle arti amatorie, in quanto il partner si dimostrerà sfuggente nonché poco intraprendente in camera da letto.

12° posto Vergine: in bilico. Alla stregua di una trapezista, ai nati Vergine di seconda e terza decade parrà, nel corso della settimana, che nel campo professionale gli stia franando il terreno da sotto i piedi. In realtà, che il clima al lavoro non fosse dei migliori lo avevano intuito da tempo, ma da questi giorni primaverili il segno di Terra avvertirà la sgradevole sensazione di dover prendere il toro per le corna e operare una scelta in tal senso. Che si tratti di chiarire il rapporto con un collega, far presente al capo che ha mancato una promessa o esigere un aumento di stipendio, il segno Mobile dovrà farlo presente in questa settimana: perché così facendo, capirebbe senza mezzi termini se dall'altra parte c'è la volontà di venirsi incontro nel momento attuale, ma anche nel prossimo futuro.