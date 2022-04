L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 13 aprile 2022. In giudizio i sei simboli dello zodiaco appartenenti alla seconda tranche, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, curiosi di mettere in chiaro i segni più fortunati tra i sei appena citati? Certo che si, pertanto iniziamo immediatamente a togliere il velo all'oroscopo del giorno 13 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 13 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. In previsione un buon mercoledì, anche se legato in massima parte alla scontata routine. Se preso in generale il periodo non sarà male, portando in alcuni casi più tempo libero e maggiore senso di libertà. Non ne potevate davvero più di sentirvi quasi dei prigionieri in gabbia, vero? Un giro di shopping sarà l’ideale per trascorrere il pomeriggio approfittando del clima primaverile di questi giorni. Nel lavoro comunque cercate di non perdere il vantaggio che avete guadagnato nei giorni scorsi, magari restando in panciolle troppo a lungo. È vero che il momento non è troppo stimolante, ma è pur vero che presto arriveranno novità di rilievo, per cui fatevi trovare pronti.

In amore, forse cedete alle lusinghe con troppa facilità. Invece dovreste intendere istintivamente se le intenzioni dell’altro sono cristalline o meno.

Scorpione: ★★★★★. Gli astri preannunciano a tantissimi del segno, soprattutto a coloro di seconda e terza decade, un favoloso mercoledì. Momento quindi davvero propizio e fortunato non solo in amore ma anche negli affari, grazie al trigono Luna-Urano.

Per voi rischiare qualcosa in più non sarà affatto un problema. Avrete anche la possibilità di aiutare un amico in difficoltà: fatelo senza esitare e senza riserve. nel lavoro, con l’ottimismo che avete a disposizione, non vi preoccupate per una porta chiusa in faccia. Siete pronti a rivolgervi subito altrove senza pensarci due volte (e fate bene, aggiungiamo noi!).

In campo sentimentale, il vostro sorriso è il biglietto da visita migliore, al di là di tante parole. In coppia questo è il momento di recuperare il tempo perduto.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 13 aprile vede un periodo sulla linea della mediocre positività. La normalità sarà il tema dominante del periodo: che dite, meglio la routine o la negatività? Dopo un periodo abbastanza faticoso ritroverete finalmente un po' di calma e sufficiente tranquillità. E sarà inutile, se non controproducente, perdere tempo a porre rimedio ai piccoli disguidi: guardate avanti, evitando di pensare a cose vecchie, morte e sepolte. Fatevi invece venire in mente un’idea nuova, magari originale, capace di emozionarvi e di ridarvi nuovo smalto in qualsiasi ambito.

Nel lavoro, se ultimamente vi siete dati da fare ma i risultati non sono stati spettacolari, forse vuol dire che dovete indirizzare diversamente le vostre energie. Per l'amore, sappiate che le ragioni del cuore dovrebbero andare di pari passo con quelle della mente. Ma a volte non è facile far collimare le cose alla perfezione.

Oroscopo e stelle del 13 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Giornata abbastanza faticosa da portare a buon fine. Qualcosa o qualcuno tenterà di mettere in cattiva luce la vostra reputazione, magari screditando con bugie dette solo per invidia o gelosia: attenti, potrebbe essere una persona a voi molto vicina. Alcuni aspetti disarmonici vi terranno impegnati più del dovuto in questa giornata e, per ritrovare l’armonia interiore ed esteriore, dovrete sudare sette camicie!

Purtroppo anche la vostra tolleranza e la pazienza nei confronti dei contrattempi è agli sgoccioli: dovete reagire subito. In ambito lavorativo poi, la quadratura Sole-Plutone potrebbe tenervi impegnati non poco in discussioni a non finire con colleghi o componenti il vostro team. L'amore, con un Sole che rema contro, non promette faville: sarà molto difficile dare il meglio per farvi notare in mezzo alla confusione. Forse è meglio rimandare ogni cosa ad altra data.

Acquario: ★★★★★. Tempo di scelte per molti del segno: Marte e Saturno in congiunzione daranno l'opportunità di poter finalmente fare alcune scelte importantissime riguardo affetti e sentimenti in generale. Nei riguardi del partner una decisione rimandata tempo potrà essere data in pasto al destino: se sarà sarà, altrimenti vorrà dire che nel rapporto mancava qualcosa di essenziale.

Se lo meriterete oppure no dipenderà da voi e dal vostro impegno. Non cercate qualcosa che non potrà mai arrivare, ma soltanto quello che potrà uscire direttamente dalla realtà delle cose: benvenuta speranza, l'illusione lasciatela agli altri. Nel lavoro, vi sono tante attività che potreste fare in questa giornata e di certo non basterà a tenervi occupati. In poche parole sarete iperattivi, con la sensazione di non fare mai abbastanza.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 13 aprile, indica un periodo in prevalenza positivo, non esente comunque da lievi intermezzi ai quali dover dare un po' di attenzione in più. Immaginativi sin da adesso la possibilità di poter vivere un giro di boa settimanale abbastanza al riparo dallo stress, ed è quello che vi occorre per ricaricarvi di buone energie.

In famiglia, volendo, sarebbe una buona idea rilassarsi magari preparando qualche gustoso manicaretto per chi si ama. Sfogate la vostra creatività dietro ai fornelli, ovviamente se non potete farlo in altra maniera. Nel lavoro non potete contare sempre sull’aiuto altrui, specialmente quando siete voi per primi a ritrarvi di fronte alle richieste di chi ben sapete. dai, un pizzico di collaborazione, a chi merita, perché negarla? In amore intanto non lambiccatevi troppo il cervello: negli affari di cuore a volte prevale l’irrazionalità sulla ragione e non potete farci niente, quindi occhio a non essere troppo precipitosi.