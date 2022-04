L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 aprile rivela delle giornate importanti e decisive per diversi segni zodiacali. Si partirà con la Luna in Scorpione e questo sarà di buon auspicio. Martedì e mercoledì, l'astro argentato si sposterà nel Sagittario, mentre giovedì e venerdì sarà nella casa del Capricorno. In queste due giornate particolari i segni del Cancro dovranno fare molta attenzione. Non mancheranno risvolti interessanti sul fronte professionale, sentimentale e a livello di salute.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrali segno per segno della prossima settimana.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete al Cancro

Ariete - Aspettatevi qualcosa in più in questa penultima settimana di aprile. Sul fronte professionale le incertezze potranno essere superate e lasciate alle spalle. Anche in amore sarà possibile vivere un maggior trasporto passionale. I single dell'Ariete dovrebbero mettere a tacere quella divorante incertezza interiore e dire di sì ad un eventuale proposta o invito. Seguire l'istinto sarà la mossa migliore da fare. Nutritevi come si deve, perché ultimamente avete esagerato troppo tra dolci e salati. Non dimenticate di nutrire anche la mente attraverso documentari, libri e confronti con gente di qualità.

Toro - A quanto pare, nella vostra vita ci sono uno o più persone 'tossiche', ovvero persone che non fanno altro che essere negativi e denigratori verso le novità e il prossimo.

Prendete le distanze da questi soggetti, anche se potrebbe essere difficile. In settimana sarà importante cambiare direzione, specie in amore o nella professione. I più giovani sono pieni di dubbi, magari non sono convinti sul futuro. Prendetevi del tempo per vagliare ogni opportunità.

Gemelli - Non sono tempi facili per l'amore, ma a tutto c'è una soluzione.

Ed ecco che questa sarà una settimana piena di impegni, proposte e occasioni da cogliere al volo. Forse recentemente qualcuno o qualcosa ha deluso le vostre aspettative e vi sentite poco fiduciosi. Cercate di non fasciarvi la testa prima di cadere e, soprattutto, di non fare di ogni erba un fascio. Rimettetevi in carreggiata prendendovi cura della vostra pelle e del vostro corpo: più acqua, frutta e verdura.

Cancro - Siete un segno sensibile, ma anche furbo. Sapete come manovrare le situazioni a vostro favore, capaci cadere preda del vittimismo quando qualcosa non va come previsto. In settimana sarete impegnati per via dell'ultimo incarico che avete deciso di accollarvi. Con l'aumentare delle bollette, sono aumentate anche le responsabilità. Non preoccupatevi e rimboccatevi le maniche. Ripartire è possibile, basta volerlo e pensare sempre in positivo. Una persona potrebbe innamorarsi perdutamente di voi, avete degli occhi affascinanti. Andateci cauti con il denaro, non sperperatelo inutilmente. Occhi spalancati attorno a giovedì e venerdì.

Oroscopo della settimana dal Leone allo Scorpione

Leone - Nuove avventure si accingono a bussare alla porta dei Leone single, che da tempo si sentono annoiati.

I transiti tenderanno una mano anche alle coppie che desiderano sposarsi, convivere o fare un figlio. Non cedete alle distrazioni, nel lavoro o nello studio non sarà il momento di abbassare la guardia. Pulizia primaverile in corso o ricambio di vestiti nell'armadio. Un pizzico di insoddisfazione o di malinconia non mancheranno, ma si tratterà di una situazione passeggerà. Giornate cariche di stress, concedetevi un massaggio o una coccola dall'estetista/parrucchiere.

Vergine - In questi giorni vi sentirete al massimo. Potrete spingere sull'acceleratore e concludere accordi, firmare contratti, intascare una bella somma di denaro. Anche i sentimenti risulteranno accarezzati dagli astri, quindi via libera alle nuove conoscenze ma anche ai progetti di coppia.

Nel lavoro sarà bene cercare di sistemare almeno un paio di situazioni. Non dimenticate di pulire bene il viso prima della nanna.

Bilancia - In amore sarà da colmare una certa distanza o da riempire un vuoto che si è venuto a creare in questi ultimi anni. Shopping in vista, ma qualche nativo di questo segno dovrà darci un freno perché nella settimana di Pasqua ha sperperato fin troppo denaro. Chi ha una famiglia numerosa, ha anche numerose responsabilità e drammi. Cercate di non accollarvi ulteriori compiti, anzi fareste meglio a delegare. Il troppo stroppia, perciò datevi una bella regolata. Sorridete. Potreste incontrare una persona del vostro passato.

Scorpione - Siete un segno caparbio, ma a volte sconfinate nell'ostinata testardaggine che risulta invadente agli occhi altrui.

Dunque, in settimana prendetevi del tempo per voi stessi ma non trascurate il partner e la famiglia. Separate il lavoro dai sentimenti, non permettete ai problemi esterni di intossicare il vostro ambiente domestico. Favoriti i rinnovamenti. Via libera ai cambi di look. I single avranno campo libero con quella persona che ha catturato la loro attenzione. Qualcuno ha una cotta segreta per voi: di chi si tratterà?

Previsioni delle stelle per la settimana fino al 24 aprile, dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Tensioni in casa e confusione mentale in arrivo in questa settimana post-Pasqua. Dovrete sistemare, riorganizzare e ridefinire. Anche nel lavoro/studio ci saranno delle situazioni particolari a cui badare.

Chi ha dei figli adolescenti, dovrà tenere gli occhi bene aperti e cercare di non trascurarli. Scavate più a fondo. Per chi sogna il successo, la fama e il denaro, niente è impossibile basta soltanto avere ben chiaro un programma da seguire. Le cose improvvisate non sono mai buone, perciò non fatevi mettere fretta da gente poco organizzata. 'Chi va con lo zoppo impara a zoppicare', perciò scegliete di circondarvi di soggetti ottimisti e pieni di energia. Evitate le diete restrittive: le migliori soluzioni sono quelle con risultati graduali e costanti.

Capricorno - La settimana parte con la marcia innescata al massimo. Sarete produttivi e pieni di buona volontà. Avrete delle mattine sprint, ma già nel pomeriggio vi sentirete stanchi e vorrete andare a dormire prima.

Affari in vista, ma sarà meglio concludere qualcosa anziché continuare a rimandare per via dei dubbi. In certe situazione fareste bene a chiedere consiglio e aiuto ad uno specialista. Soldi in uscita, bollette salate. Attenzione agli sprechi. La situazione alimentare richiede preferenza ai cibi di stagione e ricchi di nutrienti. Dite basta al cibo spazzatura e siate moderatissimi con i fritti, insaccati, snack industriali e dolci. Giovedì e venerdì avrete molte energie da spendere.

Acquario - Archiviate le eccedenze pasquali, ecco che in settimana sarete concentrati sulla remise en forme in vista della prova costume estiva. Forse, a causa della mancanza di solide entrate, faticate a chiudere occhio la notte e questa situazione sta nuocendo alla relazione.

Prendetevi del tempo per fare piazza pulita di ciò che non funge. Non ve ne accorgete ma state trascinando una relazione tossica o un lavoro che vi strapazza dandovi poche soddisfazioni. Questa settimana favorisce le ripartenze, gli incontri. Occhio agli imprevisti che potrebbero verificarsi sui mezzi pubblici. Una persona di famiglia avrà bisogno del vostro supporto.

Pesci - Ultimamente state pensando di più a voi stessi e state facendo benissimo. Mano mano che il tempo passa, state maturando un'importante evoluzione interiori. Dei validi libri o consigli vi stanno dando una grossa mano. In settimana vi dedicherete al vostro benessere mentale e fisico, ma dedicherete il giusto temo anche all'aspetto economico e famigliare.

I cuori solitari sognano un travolgente amore, ma tra l'estate e la fine dell'anno si smuoverà qualcosa. Ci saranno dei progetti per le coppie serene, mentre chi è in fase di stallo potrà voltare pagina e ripartire. Voglia di mare, sole e avventure, ma anche tanto sonno e stanchezza.