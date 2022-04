L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 14 aprile 2022. In primissimo piano i sei segni della corolla zodiacale facenti parte della seconda metà. Ovvero a essere testati, almeno sulla carta, in questo contesto i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: pronti a dare un senso alla giornata di giovedì?

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 14 aprile, consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 14 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: "top del giorno". Uno splendido giovedì si prospetta all'orizzonte per moltissimi di voi nativi. L'ingresso in pompa magna di una positivissima Luna nel segno darà una scossa epocale ai rapporti amorosi, specie a quelli in crisi. In questo caso l'Astro d'Argento, in un segno di Aria come il vostro, tende a rendere ogni nativo interessante agli occhi degli altri. Forse in questi giorni non state proprio correndo, ma ogni passo vi porta più vicino alla vostra meta. D’altronde la pazienza è una dote che non vi manca in questo momento e potete davvero approfittarne. Nel lavoro potete affrontare anche le questioni più intricate con la sicurezza di riuscire sempre a sbrogliare la matassa.

Buon per voi che siete in coppia: invece di nascondervi dietro a un paravento, prendete coraggio e mostratevi apertamente. Questa sarà alla fine l'unica mossa vincente da fare.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì puntano dritto verso una completa positività, a ogni livello, ordine e grado. Il momento è ideale per fare o eventualmente disfare senza eccessivi rischi.

Con la Luna in Bilancia sarete indotti a viaggiare più del solito, se già lo facevate, oppure a prendere in considerazione tale idea. Se non proprio fisicamente, di sicuro lo farete con l’immaginazione e con la fantasia (meglio che niente). L’ispirazione in questo periodo non vi manca di sicuro e, con un po’ di buona volontà, i vostri sogni si tramuteranno presto in realtà.

In ambito lavorativo progetti per il prossimo futuro sono teoricamente abbastanza brillanti, qualcuno troppo grandioso forse. Diciamo che non vi spaventano affatto le difficoltà e che potreste incontrare i favori di una persona che la pensa come voi. In amore avete intuito che si può riaccendere la passione a una condizione: non dare mai nulla per scontato all’interno del rapporto.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 14 aprile indirizza quasi tutto il periodo su un generale declassamento inerente cose, situazioni, persone o l'umore personale. Con la Luna sempre in problematica opposizione a Nettuno, imitata anche da Giove, la vostra situazione non si può certo dire delle migliori. Limitatevi a occuparvi dell’ordinaria amministrazione e lasciate tutto il resto a stelle più fortunate.

Anche nel lavoro vi tocca fare buon viso a cattivo gioco in questo periodo e rimandare ciò che di importante avete in ballo. Con astri contrari il rischio di errori è elevato. In amore forse non ritenete necessario adoperarvi per mantenere vivo il rapporto sentimentale: a volte considerate la vita affettiva quasi come un traguardo ormai raggiunto e conquistato, punto! Se così fosse, datevi una regolata, forse in amore avete ancora tanto da imparare. State alla larga intanto dagli eccessi, soprattutto in fatto di linea.

Oroscopo e stelle del 14 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata valutata non male. In generale possiamo affermare che la buona routine quotidiana potrebbe essere ben accetta a molti del segno.

La Luna parzialmente amica, nel segno della Bilancia, crea un discreto flusso di positività anche nei confronti del vostro segno. È un vero peccato che questo transito sia così breve, altrimenti avreste potuto sfruttare diversamente i prossimi due o tre giorni a venire. Riuscirete comunque a vivere momenti significativi di reciproco sostegno e di stima con gli amici, i famigliari e le persone che più stimate. Nel lavoro senz'altro saranno favoriti i rapporti con la clientela, soprattutto se fate un lavoro di vendita diretta o di relazioni pubbliche. In amore bene in coppia. Se poi siete single farete incontri piacevolissimi, forse anche con persone straniere intriganti. Sarete arricchiti e valorizzati dalle reciproche diversità.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali vedono nella norma una giornata senza troppa positività, ma nemmeno esente da piccoli imprevisti o impuntamenti. La Luna in Bilancia sarà vostra alleata in quanto in trigono a Plutone, pianeta vicinissimo ai vostri gradi di settore. Senz'altro la dolce musa dei poeti riuscirà a rasserenare il cielo se, nel frattempo, questo fosse infestato da nubi pesanti. Con l’avanzare della giornata vi sentirete pervasi dalla serenità più assoluta e non penserete che a voi stessi e a chi avete nel cuore. Anche il Sole depone a vostro favore regalandovi successi anche insperati nello studio e nel lavoro. Otterrete i risultati sperati nella vostra attività quotidiana. Siete invitati però a non stuzzicare la gelosia degli altri se non volete andare incontro a fatti spiacevoli.

Se siete single piacevoli gli incontri in vista. Riuscirete a dare un indirizzo più interessante alla vostra vita sentimentale.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 14 aprile predice un periodo abbastanza sottotono. Con la Luna che transita nel segno della Bilancia vi ritroverete con Nettuno e Giove sotto diretta opposizione dalla stessa: fareste bene a regolarvi nelle scelte, operando con prudenza e massimo distacco. Evitate valutazioni affrettate o pareri poco ragionevoli in modo da riuscire a disimpegnarvi nelle cose importanti. Nel lavoro le stelle del periodo consigliano di essere molto prudenti nelle spese: la causa? Ovvio, entrate e uscite disordinate e poco prevedibili. Quindi oculatezza!

In amore accettate eventuali novità, ma siate previdenti. Rinunciare all’eccessiva pretesa di controllo razionale non significa lanciarsi allo sbaraglio. In caso di problemi, coppia o single, fatevi consigliare in modo discreto da qualcuno esperto in materia.