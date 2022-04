Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 14 aprile, i nati sotto il segno dello Scorpione tornano in prima posizione. I Pesci scendono in ultima, mentre i Toro si mantengono stabili.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: oggi non è la giornata più adatta per risolvere le questioni in sospeso. Siete un po' turbati e litigiosi, pertanto, meglio rimandare tutto a tempi migliori.

11° Ariete: in amore ci sono tante strade da percorrere prima di riuscire ad arrivare a coronare i vostri sogni. Ad ogni modo, questo non deve essere un deterrente, anzi, lottate fino in fondo, sempre.

10° Acquario: l'Oroscopo del giorno 14 aprile esorta i nati sotto questo segno a non perdere mai la speranza. Anche se ci sono stati dei disguidi in amore di recente, è sempre un buon momento per riappacificarsi.

9° Bilancia: giornata di alti e bassi in ambito professionale. Se qualcuno vi ha deluso, questo potrebbe essere il momento giusto per parlarne. Non chiudetevi nei vostri silenzi in quanto questo peggiorerà solo la situazione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: i nati sotto questo segno occupano una posizione intermedia nella classifica soprattutto a causa di alcuni disguidi professionali. Non mollate, anche se c'è chi proverà ad ostacolarvi.

7° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del girono 14 aprile vi invitano ad essere audaci in amore.

Se nutrite un sentimento per qualcuna, non arrendetevi e lottate fino a che non avrete ottenuto ciò che desiderate.

6° Capricorno: chi è in attesa di una risposta in ambito professionale, potrebbe riceverla molto presto. Se, invece, siete interessati a cimentarvi in un nuovo progetto in proprio, aspettate l'arrivo della bella stagione.

5° Vergine: state uscendo da un periodo pieno di controversie e, se siete ancora qua, non potete che essere stati fortificati. In ambito sentimentale è meglio non tirare troppo la corda, altrimenti rischia di spezzarsi.

Oroscopo primi quattro segni del 14 aprile

4° in classifica Sagittario: interessanti risvolti sul fronte professionale.

Chi è in cerca di un nuovo impiego, o del suo primo lavoro, potrebbe ricevere delle interessanti proposte. In amore dovete essere audaci.

3° Leone: oggi è tempo di mettere da parte gli impegni e di concedersi qualche piccolo momento di relax in compagnia delle persone care. Verso la fine del mese ci saranno novità sul lavoro.

2° Gemelli: in amore state per vivere delle emozioni molto forti, preparatevi. Presto arriveranno delle novità anche sul fronte professionale, ma dovete darvi da fare per emergere.

1° Scorpione: l'oroscopo del 14 aprile vi vede in pole position. Siete estremamente risoluti e concreti. In amore amate sentirvi desiderati e questo non vi mancherà certamente in questo periodo.