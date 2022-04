Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 15 aprile, i nati sotto il segno dei Pesci devono guardare avanti. I Sagittario devono osare, mentre gli Acquario recuperano alla grande.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: chi sta vivendo delle novità molto interessanti potrebbe essere colto alla sprovvista. Cercate di mantenere la calma e state attenti ai cambi di rotta repentini.

11° Leone: l'Oroscopo del 15 aprile 2022 vi invita ad essere più riflessivi. Spesso tendete a prendere delle decisioni senza riflettere a fondo sulle cose.

Questo potrebbe spingervi a commettere qualche errore grossolano.

10° Pesci: giornata intensa dal punto di vista professionale. Non siate troppo severi con voi stessi. In amore è importante guardare avanti e non lasciarsi tediare dai ricordi o dalle persone del passato.

9° Sagittario: non abbiate paura di osare. Sia in amore sia nel lavoro è importante mettersi in gioco sempre. Se avete delle insicurezze, seguite il vostro cuore e vedrete che vi porterà sempre nella giusta direzione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: cercate di non essere troppo frettolosi. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità in arrivo, ma non dovete essere troppo ansiosi secondo l'oroscopo del 15 aprile.

7° Toro: piccolo avanzamento per i nati sotto questo segno. Oggi vi sentite un po' più sollevati e distesi rispetto alla giornata di ieri. Per vivere tempi migliori, però, bisogna pazientare un altro po'.

6° Gemelli: i giorni potrebbero sembrare più lunghi del previsto, ma questo vale solo per chi non ha nulla da fare. Chi ha dei ritmi frenetici, infatti, sarà spinto a credere di non avere abbastanza tempo a disposizione.

5° Cancro: buon momento per iniziare una nuova relazione o un nuovo progetto. Sono favorite le novità, pertanto, datevi da fare adesso, che poi la ventata di positività potrebbe svanire.

Oroscopo segni fortunati 15 aprile

4° in classifica Scorpione: imparate ad allargare di più i vostri orizzonti. Siete persone molto precise, che non amano essere colte alla sprovvista.

In certi casi, però, vivere all'avventura è tutto ciò che serve.

3° Bilancia: demolite tutti i muri e le barriere che vi siete costruiti in questi anni. In questo modo riuscirete ad aprirvi un po' di più e a cimentarvi in nuove conoscenze e avventure.

2° Capricorno: in amore è importante essere audaci. Ricordate che chi non rischia non riesce a raggiungere nessun traguardo. Ogni investimento è caratterizzato da una percentuale di rischio.

1° Acquario: siete persone molto discrete, che non amano spiattellare i propri sentimenti. Quando vi innamorate, però, date il meglio di voi. Anche sul lavoro siete molto appassionati.