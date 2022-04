Giovedì 14 aprile troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno della Vergine, mentre Plutone sosterà sui gradi del Capricorno. Il Sole, invece, continuerà il domicilio in Ariete, così come Mercurio assieme a Urano resteranno stabili nell'orbita del Toro. Marte e Saturno, infine, permarranno in Acquario come Giove, Nettuno e Venere proseguiranno il moto in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Vergine, meno roseo per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Vergine: finanze top. Semaforo acceso sul verde per le faccende economiche di seconda e terza decade dei nati Vergine, in quanto sarà probabile che a rimpinguare il loro bottino finanziario ci pensi un genitore, o comunque una persona cara, che vorrà fare loro un regalo in tal senso.

2° posto Toro: lavoro top. Nessuno o quasi, nel corso del giovedì in questione, riuscirà a tenere testa ai nati Toro quando si tratterà di vicende lavorative, col segno di Terra che parrà essere una spanna sopra a ogni collega, specialmente quando si tratterà di venire a capo celermente di annose situazioni professionali.

3° posto Leone: cura del corpo. La seconda decade felina potrebbe avvertire la necessità di concedere, in questo giorno primaverile, maggiore spazio alla cura del proprio corpo, magari prenotando una visita dall'estetista o dalla parrucchiera.

I mezzani

4° posto Acquario: la via del perdono. La terza decade di casa Acquario sarà, con ogni probabilità, indotta ad archiviare una dolorosa faccenda relazionale decidendo di perdonare la persona in questione e, come piacevole conseguenza, vivranno un giovedì come una zavorra emotiva in meno.

5° posto Bilancia: laconici. I nati sotto il segno della Bilancia sfodereranno, c'è da scommetterci, un mood laconico nella cerchia amicale e ciò gli farà evitare delle controproducenti discussioni per futilità. Serata di probabili incontri stuzzicanti per coloro che decideranno di visitare un luogo inusuale.

6° posto Capricorno: ostinati.

Nonostante partner e prole tenteranno di farli ragionare, i nati Capricorno potrebbero risultare più cocciuti del solito e perseguire la strada che avevano programmato in precedenza. Questo giovedì, però, la loro ostinazione si rivelerà figlia di un'eccelsa intuizione.

7° posto Ariete: provocatori. Notando un'atmosfera poco rassicurante nel ménage amoroso, il primo segno zodiacale sarà presumibilmente indotto dal parterre planetario, Sole sui loro gradi in primis, a stuzzicare il partner con delle piccole provocazioni per tentare di capire se lo stesso nutre qualche risentimento nei loro riguardi.

8° posto Scorpione: a rilento. La giornata professionale di casa Scorpione, soprattutto della terza decade, sembrerà avanzare col freno a mano tirato, coi nativi che dovranno barcamenarsi tra fastidiosi contrattempi e surreali battibecchi coi nuovi clienti.

9° posto Pesci: in disparte. Nel bel mezzo di un tripudio astrale per il dodicesimo segno zodiacale, la Luna opposta tenderà probabilmente ad abbassare considerevolmente il loro entusiasmo e, di conseguenza, facendo preferire ai nativi di stare quanto più lontano possibile dai luoghi affollati.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: revisioni finanziarie. Lo Stellium in Pesci e il Luminare notturno, entrambi in scomoda posizione, sembreranno gridare a gran voce ai nati Sagittario di non sperperare denaro per oggetti non indispensabili e particolarmente inclini a una rapida obsolescenza.

11° posto Gemelli: stress. Il grande rischio che i nati Gemelli potrebbero riscontrare in queste ventiquattro ore sarà di andare incontro allo stress, in quanto ciò che concernerà le vicende burocratiche e lavorative terrà molto impegnato il segno d'Aria sino a tarda serata. Meglio rinviare il possibile a giorni meno caotici.

12° posto Cancro: fiacchi. La sveglia suonerà ma i nati Cancro difficilmente ne saranno entusiasti, anzi sarà possibile che posporranno la stessa diverse volte prima di accorgersi che sarà giunta l'ora di alzarsi e iniziare questa stancante giornata.