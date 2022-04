Secondo l'oroscopo del giorno 4 aprile, i nati sotto il segno del Cancro devono essere più diretti. I Pesci recuperano la fiducia di una persona cara, mentre i Toro devono prendere delle decisioni.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: se ci sono delle decisioni da prendere, forse è il caso di aspettare un attimo. Nel lavoro potrebbe nascere qualche piccolo dissidio, pertanto, mantenete la calma.

11° Sagittario: questa non sarà una settimana molto tranquilla per i nati sotto questo segno. Siete un po' agitati, pertanto, è il caso di agire con cautela.

Evitate di prendere decisioni se potete.

10° Capricorno: l'Oroscopo del giorno 4 aprile invita i nati sotto questo segno a pianificare le vostre giornate. Ci sono molte cose da fare, pertanto, potreste fare fatica a fare tutto.

9° Leone: non siate troppo frettolosi. Ricordate che la calma è la virtù dei forti. In amore siete risoluti e non amate vivere in situazioni di incertezza. Talvolta, però, un po' di mistero fa bene.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: in questo periodo vi trovate tra due fuochi. Cercate di non portare troppo per le lunghe certe situazioni e mostratevi un po' più decisi.

7° Bilancia: non cercate negli altri la vostra pace interiore. Essa si chiama in questo modo proprio perché deve provenire da voi stessi.

Solo una volta capito questo concetto potrete essere realmente felici.

6° Scorpione: secondo l'oroscopo del 4 aprile, i nati sotto questo segno devono prepararsi a vivere delle novità. In amore è giunto il momento di prendere una decisione. Le minestre riscaldate non vanno mai bene.

5° Vergine: le stelle sono un po' altalenanti.

Se non siete convinti del percorso che avete intrapreso dal punto di vista professionale o scolastico, ricordate che non è mai troppo tardi per cambiare direzione.

Oroscopo 4 aprile segni fortunati

4° in classifica Pesci: in amore potreste ritrovare la fiducia in una persona a voi vicina. Tutti possono sbagliare, la cosa importante è capire il proprio errore e non commetterlo più.

3° Cancro: se siete interessati a qualcuno, cercate di essere chiari. La vita è troppo breve per perdere tempo in futili chiacchiere. Andate dritti al sodo e non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo.

2° Gemelli: chi era in attesa di una risposta, adesso potrebbe finalmente ottenerla. In ambito sentimentale è meglio essere diretti. Sul lavoro, invece, preferite i contesti dinamici e pieni di vitalità.

1° Acquario: l'oroscopo del 4 aprile vi invita a godervi i momenti di serenità e di gioia che vi capiteranno. Nella vita talvolta è necessario vivere alla giornata, non fate troppo progetti.