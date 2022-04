L'oroscopo della giornata di sabato 2 aprile prevede amore, complicità e ore serene per i nativi Ariete in ambito amoroso, merito della Luna e di Venere in ottimo aspetto, mentre Bilancia dovrà saper gestire piccoli malintesi. Cambio di musica per i nativi Leone, soprattutto al lavoro, mentre Toro riuscirà a gestire davvero bene le proprie mansioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 2 aprile.

Previsioni oroscopo sabato 2 aprile 2022 segno per segno

Ariete: il fine settimana inizierà sotto le migliori aspettative per voi.

La Luna sosterà ancora nel vostro cielo, e con Venere in sestile non potrete chiedere di meglio per la vostra anima gemella. Se siete single il vostro cuore tenero non passerà di certo inosservato. Nel lavoro idee e energie saranno in ottimo equilibrio. Con questa premessa non potrete che dare e ottenere il massimo dai vostri progetti. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali che ancora non vi vedranno al top secondo l'oroscopo di sabato 2 aprile. Portate ancora un po’ di pazienza, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Presto anche voi avrete i vostri dolci momenti. Per quanto riguarda il lavoro invece riuscirete a gestire davvero bene le vostre mansioni. Attenzione solo alle energie che avrete in corpo, perché con Marte in quadratura non sarete al top della forma.

Voto - 7️⃣

Gemelli: tutto è davvero equilibrato nella vostra vita sentimentale in questo inizio di primavera. Non c'è niente che tra voi e il partner sembra andare storto. Questo però non significa che dovrete prendervi troppe libertà, anzi, fate qualcosa che possa rendervi ancora più felici e legati insieme. Sul fronte professionale Mercurio vi aiuterà a essere più razionali nei vostri progetti.

Ciò vi sarà utile per non combinare guai e non farvi ingannare da Giove negativo. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale che nell'ultimo periodo non brilla parecchio. La Luna in quadratura non gioverà molto al vostro rapporto, ma questo non vorrà dire che tra voi e il partner c'è una crisi in corso. Se siete single, sappiate che siete voi gli artefici della vostra felicità, e dovrete costruirvela voi, giorno dopo giorno.

Sul fronte professionale qualche distrazione di troppo vi rallenta, ma per fortuna i vostri progetti andranno comunque in porto. Voto - 6️⃣

Leone: cambia la musica e cambieranno le cose al lavoro per voi nativi del segno ora che Mercurio si trova in trigono dal segno dell'Ariete. Certo, ci sarà ancora tanto da fare prima che le cose tornino a funzionare al meglio, ma la strada che avete scelto, se curata bene, è sicuramente quella giusta. In amore ci penserà la Luna a darvi una mano alla vostra relazione di coppia, ma non è ancora il momento di lasciarsi andare a dolci effusioni. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata tutto sommato di quiete secondo l'oroscopo di sabato 2 aprile. Single oppure no, non è sempre facile venire incontro alle esigenze della persona che vi piace, ciò nonostante, capire che a volte ve la prendete per questioni da poco vi aiuterà a risalire la china.

Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno ancora tante valide occasioni da sfruttare per i vostri progetti, ma almeno non sarà una giornata così disastrosa. Voto - 6️⃣

Bilancia: dovrete saper gestire dei piccoli malintesi in amore in questa giornata. L'astro argenteo vi darà ancora qualche grattacapo per altre 24 ore. Portate pazienza, anche perché Venere è dalla vostra parte, e vi aiuterà a tenere in piedi il vostro bellissimo rapporto. Sul fronte professionale non vi preoccupate di eventuali imprevisti, perché riuscirete comunque a raggiungere la meta. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo favorevole in ambito lavorativo. State ottenendo diversi buoni risultati, che vi stimoleranno e vi spingeranno a continuare su questa buona strada.

Sul fronte amoroso al momento non siete dei romanticoni, soprattutto voi cuori solitari, ciò nonostante, se qualcuno vi condividerà il suo amore, voi sarete disposti ad aprire il vostro cuore. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vi vedranno di buon umore secondo l'oroscopo grazie soprattutto alla Luna in trigono. In ambito amoroso godrete di un'ottima intesa di coppia, che andrà sfruttata per rafforzare il vostro legame. Se siete single non si escludono nuovi e piacevoli incontri. Sul fronte lavorativo ragionerete piuttosto bene sui vostri progetti, ma le circostanze non sempre permetteranno buoni risultati. Ciò nonostante non dovrete mollare. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà ancora qualche piccola sbavatura dal punto di vista sentimentale, ma sappiate che non sarà così a lungo.

In caso di incomprensioni di coppia dunque, mantenete un atteggiamento comprensivo, cercando di trovare un punto d'incontro con il partner. Per quanto riguarda il lavoro invece l'impegno da parte vostra non mancherà, ma ancora non siete in grado di calcolare ogni imprevisto. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale ricca di passione e romanticismo in questo inizio di fine settimana. Single oppure no, ci penseranno la Luna e Venere a portare felicità nel vostro cuore. A quel punto, sarà facile per voi far sorridere le persone che amate. Sul fronte professionale potrebbe arrivare un bel colpo di fortuna che vi permetterà di fare importanti progressi con i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Pesci: giornata positiva per voi nativi del segno.

Il fine settimana vi regalerà stabilità e fascino all'interno della vostra relazione di coppia, con un affiatamento più che soddisfacente. Se siete single vi piacerà molto sognare l'amore, e presto avrete modo di concretizzare tale sogno. Per quanto riguarda il lavoro al momento siete tra i migliori del vostro settore. Non dovete imparare da nessuno, e con il giusto atteggiamento non potrete che ottenere buoni risultati. Voto - 8️⃣