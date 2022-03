Le previsioni dell'oroscopo del 3 aprile esortano i nati sotto il segno del Capricorno a tenere alto l'umore, mentre gli Acquario sono favoriti nel lavoro.

Approfondiamo la classifica giornaliera con tutti i segni di questa domenica:

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: alti e bassi in amore, ormai vi sentite sulle montagne russe. Nel lavoro, invece, è importante tenere alto l'umore, specie se lavorate a contatto diretto con il pubblico.

11° Pesci: momento un po' controverso per quanto riguarda le emozioni. Siete un po' provati in questo periodo, pertanto, potreste essere portati a prendere delle decisioni sbagliate.

Fermatevi un attimo a riflettere.

10° Ariete: date tempo al tempo e ricordate che le soddisfazioni arriveranno per chi sa aspettare. In ambito sentimentale l'Oroscopo del 3 aprile vi invita ad essere cauti e a non prendere decisioni affrettate.

9° Toro: siete decisi e determinati, almeno per quanto riguarda la sfera lavorativa. In merito a quella personale, invece, potreste pentirvi di una decisione presa. Ricordate, però, che non è mai troppo tardi per cambiare direzione.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: i nati sotto questo segno devono imparare a farsi scivolare un po' di più le cose addosso. L'oroscopo del 3 aprile vi invita ad essere un po' più imprevedibili.

7° Leone: non siate scontati e non date mai nulla per scontato. Nella vita ci sono delle occasioni che vanno colte al volo in quanto certi treni non passano una seconda volta. Cercate di essere audaci.

6° Vergine: l'amore è tra le vostre priorità e in questo periodo potreste trovare una bella intesa con i segni d'acqua, in particolare lo Scorpione.

Cercate di essere pazienti e di non affrettare troppo i tempi.

5° Bilancia: non bisogna mai arrendersi di fronte ai problemi o alle difficoltà. Imparate a mettervi sempre in gioco, costi quel che costi. Sul lavoro potrebbe nascere qualche malumore, mantenete la calma.

Oroscopo 3 aprile, i segni fortunati

4° in classifica Scorpione: è un ottimo momento per quanto riguarda i rapporti di coppia.

Potreste ricevere delle sorprese inaspettate da parte dei nati sotto il segno della Vergine. Occhi ben aperti.

3° Sagittario: interessanti occasioni in arrivo nel lavoro. Se fino a questo momento siete stati titubanti e avete adoperato un profilo basso, adesso potrete rimettervi in gioco appieno.

2° Acquario: nel lavoro state per ricevere delle belle soddisfazioni, sia dal punto di vista personale, sia economico. In amore è tempo di essere un po' più creativi. L'oroscopo del 3 aprile denota l'inizio di un periodo molto florido.

1° Cancro: buon momento per l'amore. Ci sono delle questione che verranno risolte, vi basterà solamente dialogare. Nel lavoro questo mese potrebbero esserci dei cambiamenti.