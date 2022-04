L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 6 aprile 2022. Una nuova giornata si staglia all'orizzonte con i soliti dubbi, incertezze, speranze e progetti da mettere in pratica. Curiosi di conoscere il destino astrale riservato dalle stelle al vostro segno di nascita? Certi della risposta affermativa, iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno, di mercoledì 6 aprile, consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti: focus i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 6 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La Luna in Gemelli semina piccoli ma fastidiosi ostacoli lungo la via: ma sarà davvero così difficile mettervi ko questo mercoledì? Noi pensiamo di no, poi... Tante, tante risorse a disposizione anche grazie alla congiunzione Sole-Mercurio che rende lucide e brillanti molte delle vostre idee. In amore non sarete però particolarmente espansivi, forse avete altro per la testa, chissà. Cercate solo di non esagerare, anche perché sapete benissimo che il partner potrebbe risentirne. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono tutte le premesse affinché si concretizzino anche i progetti più ambiziosi. Momenti densi di emozioni ed eccitazione per i single, sognate pure in grande!

Scorpione: ★★★★★. La Luna in un segno di Aria (Gemelli) ben si sposa col vostro simbolo astrale regalando concentrazione e serenità a go go. Nuove idee favoriranno la creazione di altrettanti nuovi punti di vista; se riuscirete ad organizzarvi, certamente raggiungerete traguardi interessanti che magari non avevate neanche preso in considerazione.

In campo professionale darete tanto, grazie anche a una grande dose di energia. In amore saprete volgere gli eventi a vostro favore. Giornata parecchio movimentata e anche fruttuosa in ambito lavorativo, a patto che sappiate giocare bene le vostre carte: trovate il giusto compromesso fra astuzia e audacia. In ogni caso, parecchie cose sono in ballo e il periodo si prospetta interessante.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 6 aprile preannuncia un'ottima giornata al top. La Luna nel segno dei Gemelli regalerà un mix molto positivo; bisognerà solo stare attenti ad una persona in particolare, che spesso tende a sparlare alle vostre spalle. Comunque quest'ultima avrà un “potere” limitato e molte sue parole/azioni prima o poi le si ritorceranno contro. In generale sarà una giornata si movimentata, forse un pochino faticosa ma soddisfacente al 100%. Se siete single, provate ad avvicinarvi a quella persona che tanto vi intriga, ovviamente procedendo con cautela. In campo professionale troverai infine un modo per dare il meglio. Avete vissuto diversi momenti di tensione, tra poco la strada apparirà decisamente spianata.

Oroscopo e stelle del 6 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata abbastanza piacevole, anche grazie a Plutone che alleggerisce un po’ tutto. Nonostante gli impegni del periodo, trovate il modo per concedere un po’ di tempo a voi stessi. Ne basta poco, a bene anche mezz’ora; ma che quella mezz’ora sia senza interferenze e interruzioni perché ne avete davvero tanto bisogno. La persona amata potrebbe accendere qualche polemica: non datele troppo peso. In campo professionale, comunque, riuscirete a dare il massimo anche grazie al supporto di un collega. La forma fisica invece sembra in risalita: dovrete comunque gestire bene alcuni aspetti fisici in generale, altrimenti resterete a secco di energie.

Acquario: ★★★. Oggi sarete particolarmente introspettivi, soprattutto voi del segno nativi di seconda decade, e nemmeno troppo tolleranti. Va bene, capita a tutti un momento "flop", badate però a non essere troppo scontrosi e non usare troppe parole fuori luogo, perché specialmente questo mercoledì potreste far danni irreparabili. In amore si prevede qualche complicazione: se avete nascosto o aveste intenzione di nascondere qualcosa, sappiate che il rischio che venga fuori è parecchio alto. Qualcuno arriverà in vostro soccorso e non si esclude la nascita di nuove amicizie. Nel lavoro come sempre, per quanto riguarda la vita privata, forse dovreste rivedere qualcosa nei rapporti coi figli o comunque negli equilibri all’interno della famiglia.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 6 aprile vede un periodo abbastanza positivo. Plutone in sestile a Giove vi renderà particolarmente percettivi e anche predisposti verso il prossimo. Sono possibili incontri piacevoli che potrebbero avere risvolti parecchio interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, è concreta la possibilità di nuove entrate economiche. L’amore procede con venti tranquilli, forse anche troppo tranquilli. Questa serenità però non deve preoccupare, visto che in molti non siete abituati. Sappiate che è una cosa positiva, nel senso che molte tensioni cominceranno a sciogliersi e le idee si faranno più chiare. In campo professionale le acque cominciano a smuoversi ed è anche possibile qualche entrata economica del tutto imprevista.