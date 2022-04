Settimana dal sapore pasquale quella dall'11 al 17 aprile. L'anno è iniziato in modo turbolento, ma aprile promette pace e ristoro. Ed ecco allora che in questa nuova settimana l'oroscopo prevede scosse e novità a profusione per tutti i dodici segni dello zodiaco. Si parte con la Luna ruggente in Leone e si conclude con l'astro d'argento nella casa dello Scorpione. Sabato, invece, sarà importante con il plenilunio in Bilancia che garantisce nuovi inizi e cambiamenti. Soldi, famiglia, amore, lavoro, benessere, salute, figli, in seguito le previsioni astrali della settimana al 17 aprile per tutti i segni.

Oroscopo della settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Gli ultimi mesi sono stati pesanti. Reduci da una crisi sentimentale e professionale, questa settimana promette una ripresa. Potreste venir contattati per un impiego temporaneo o part time, non negatevi queste opportunità. Non è il momento migliore per fare gli schizzinosi, anzi con i problemi economici e finanziari attuali sarà meglio non scherzare. Una soluzione sarà a portata di click, perciò allargate gli orizzonti. Recupero psicofisico favorito, così come anche l'amore che ritrova la passione e la voglia di fare progetti anche in vista delle future vacanze estive. Non sprecate la settimana! Chi ha dei figli piccoli o dei nipoti, avrà modo di meravigliarsi dei loro progressi.

Pasqua in arrivo, aspettatevi un weekend sereno da trascorrere con i propri cari. Barbecue, picnic, cucina. Sarete molto indaffarati!

Toro - Quel periodo di forte agitazione potrà finalmente dirsi archiviato. Sarete pronti a voltare lo sguardo altrove, scrollandovi di dosso le ultime vicissitudini sfortunate. Forse avete appreso di avere un problema fisico oppure ci sono state incomprensioni economiche o familiari.

Tutto potrà risolversi, basta predisporsi verso un chiarimento. Pasqua movimentata, specie per chi ha una famiglia numerosa! Partenze, scampagnate. Nel weekend il vostro spirito troverà quiete e serenità. Possibili incontri per i cuori solitari, mentre le coppie fresche vivranno attimi di complicità e passione. Voglia di allargare la famiglia.

Possibilità last minute da cogliere al volo.

Gemelli - Spesso pensate al vostro passato e a quello che avete vissuto. Ci sono giorni in cui non vi sembra neanche vero che eravate giovani e spensierati. Che potevate sempre contare sulla famiglia oppure che avevate problemi così minuscoli. Anche se la vostra vita attuale vi appare così insormontabile e pesante, dovete cercare di impegnarvi e dare sempre il 100%. Sembra quasi che vi state arrendendo, ma sbagliate di grosso. Quindi prendete e strappate la solita monotonia. Provate un percorso nuovo, ricominciate a studiare o a lavorare. Non esiste un'età ben precisa per poter intraprendere qualcosa. Amore di coppia normale, ma chi sta insieme da tanti decenni sembra bramare novità e romanticismo.

I figli avranno bisogno di voi.

Cancro - Aspettatevi qualcosa di un certo spessore in questa settimana. Sarete iper indaffarati, ma cercate di non strapazzarvi troppo. Possibili dolori articolari o emicranie. Nonostante ciò, potrete contare su ottime stelle che vi illumineranno il percorso che avete scelto di intraprendere. Lasciatevi ispirare e guidare. Circondatevi di persone ottimiste e piene di buona volontà, ma allo stesso tempo non sbattete le porte in faccia a chi sta combattendo una dura battaglia. Avrete tempo e modo di stare con i vostri cari, quindi godetevi appieno la loro presenza. Siete un segno saggio, empatico, ma siete anche costantemente preoccupati e agitati. L'ansia andrà messa ko prima che prenda il sopravvento.

Ripenserete a una persona che era tutto il vostro mondo e che adesso non c'è più. Non rattristatevi e cercate di portare armonia e sorrisi. Vi aspetta una pasqua serena e piena di luce.

Previsioni astrali della settimana 11-17 aprile dal Leone allo Scorpione

Leone - Settimana di intensi movimenti, aspettatevi un accadimento di un certo spessore. Non vi annoierete di certo, ma finirete per desiderare un po' di tranquillità. Occhi bene aperti sul fronte professionale. Sono in aumento gli incarichi e le responsabilità. Siate onesti con voi stessi, se ritenete di non potercela fare, allora dite di 'no' e parlatene con chi di dovere. L'amore di coppia sarà un toccasana, lasciatevi coccolare e scaldare il cuore dal partner.

Chi è single, invece, entro l'estate avrà nuove avventure. Una persona prova qualcosa per voi: chi sarà mai? Fidatevi del vostro istinto per quanto riguarda gli affari. In questo periodo è meglio che non esageriate con le spese e gli investimenti. Domenica di rigenerazione spirituale e/o mentale.

Vergine - Settimana che promette brividi e avventure. La prima parte, però, riserverà qualche scompiglio o ritardo. Attenzione a ciò che direte perché potreste pentirvene. Voglia di pizza e cioccolata nel weekend. Domenica in buona compagnia, ma qualcuno potrebbe non sentirsi in vena di vedere gente o fare festa. Novità professionali. In arrivo test, esami, operazioni, perciò siete preoccupati e stressati.

Chiedete aiuto e seguite i migliori consigli. Chi studia può sempre approfondire attraverso i video online. Chi fa un lavoro di mente e creatività, è reduce da un periodo di fiacca assoluta ma le stelle annunciano la ripresa. In casa ci sarà molto da fare: pulizie, cucina, lavatrice, riparazioni, pitturazioni. Potreste essere contattati da una certa persona!

Bilancia - Dovrete lavorare sulla vostra concentrazione, specie se il vostro scopo è quello di progredire e salire in cima alla vetta. Ci sono dei giorni in cui vi sentite al top della forma, sia fisica che mentale, e altri giorni in cui siete completamente fiacchi e demoralizzati. Questa settimana non vi darà tregua e dovrete correre. Nuovi incarichi o comunque novità lavorative.

Tenetevi pronti a prendere quel famoso treno che passa una sola volta nella vita! Finanze traballanti, ma fascino stellare. Chi è single vorrebbe incontrare qualcuno di gentile, bello/a e benestante. Siete un po' stanchi di dover stringere la cinghia, si fa fatica a sbarcare il lunario di questi tempi. Considerate nuove opzioni, non ostinatevi a battere strade fin troppo battute e che non portano a nulla di concreto.

Scorpione - In questo periodo, che può dirsi spinoso, siete preda di mille tormenti. Forse un vostro familiare non sta bene oppure voi avete scoperto di avere una malattia da combattere. In ogni caso non siete, né sarete, soli. Non rinchiudetevi in voi stessi e permettete agli altri di tendervi una mano.

I più giovani soffrono perché vorrebbero un lavoro o comunque un'opportunità per emergere. Le stelle invitano a cambiare abitudini, perché sembra che siate intrappolati nella famosa ruota del criceto. Scosse in arrivo nel weekend, vi ritroverete a passare una domenica memorabile. Pasqua che odora di infanzia e tempi passati. Chi ha figli o nipoti, avrà modo di interfacciarsi con loro per via di un certo episodio che li coinvolgerà positivamente.

Previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Certe volte avete voglia di mollare tutto e tutti e di fuggire a gambe levate. Ecco, questa settimana sarà proprio così. Tuttavia soltanto la prima parte della settimana vi vedrà stanchi e provati.

Forse avete fatto delle cose, di lavoro o di famiglia, che vi hanno privato del tempo per voi stessi. Fortunatamente la situazione si stabilizzerà a partire da giovedì sera quando avrete modo di lasciarvi cogliere da nuove risate. Parola d'ordine di questo weekend: relax. In famiglia ci saranno nuovi momenti da ricordare. Condivisione. Un evento generale potrebbe verificarsi. Occhio a ciò che mangerete attorno a Pasqua, potreste rischiare un'indigestione. Muovetevi, siete troppo sedentari.

Capricorno - Non vi sentite capiti dai vostri colleghi, famigliari o dal partner. Siete nel bel mezzo di una relazione poco limpida. Forse ci sono stati degli allontanamenti, pressioni o incomprensioni. Prendetevi del tempo per riflettere sul da farsi.

A livello professionale dovrete migliorare le vostre capacità interlocutorie. Le cose non sono andate come sperato e questo perché necessario un cambio di approccio. Da venerdì la musica migliorerà. L'amore tornerà favorito sia per i cuori solitari che per le coppie. Approfondirete una nuova conoscenza. Progetti di famiglia per domenica o lunedì prossimo. Sarete indaffarati dietro ai fornelli, in tal caso coinvolgete i vostri cari e non cercate sempre di fare il lupo solitario. Giovedì sera di risate e spensieratezza. Insomma, sarà una bella settimana. Concedetevi un bel trattamento estetico e bevete più acqua.

Acquario - State procedendo come un maratoneta e non avete alcuna intenzione di fermarvi.

Qualcosa bolle nel vostro pentolone e si tratta di un progetto invitante! L'amore di coppia sta per cambiare e questo potrebbe rappresentare una lieta svolta all'interno delle relazioni ormai stantie. Chi è solo in realtà ha alcuni corteggiatori e corteggiatrici misteriosi. Quindi cercate di aprire gli occhi e non sottovalutate nemmeno una certa amicizia. Chi ha una famiglia da mandare avanti, in questo periodo si è stressato moltissimo ma le stelle annunciano un cambio di guardia. Entro domenica potrete rilassarvi e godervi una Pasqua tra chiacchiere e risate, ma non parlate di politica, eredità, soldi e salute generale!

Pesci - Il 2022 è iniziato in un modo decisamente atipico. Potrebbero esserci stati molti cambiamenti generali e all'interno della vostra vita, che vi hanno buttato giù. Da questa settimana potrete tornare in carreggiata. Non sarete soli, anzi vi renderete conto di avere sempre avuto qualcuno su cui contare. Con Venere sempre nel segno l'amore risulterà più forte che mai. Eventuali disagi e incomprensioni saranno in via di risoluzione. Dimenticate ciò che avete passato, perché da un po' di tempo è in atto un'evoluzione dentro di voi e che a breve inizierà a germogliare. Tradimenti, capricci, tutto potrà essere archiviato. Davanti a voi avrete un azzurro e soleggiato orizzonte da esplorare. Chi ha figli o nipoti, domenica avrà modo di sentirli o di trascorrere una giornata assieme a loro. Voglia di gelato e di estate! Shopping, ma siete a corto di denaro e lo sarete ancora di più in settimana. Riordinate la contabilità. Pasqua di pace.