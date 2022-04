Secondo l'oroscopo del 6 aprile 2022 i nati sotto il segno dello Scorpione e dei Gemelli devono osare un po' di più. I Capricorno, invece, sono un po' sfasati.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Capricorno: fuori fase. Vi sentite distratti e in bilico. Cercate di mantenere la calma e di soffermarvi soprattutto sulle vostre esigenze.

11° Sagittario: l'Oroscopo del giorno 6 aprile denota un po' di tensioni. Dal punto di vista professionale ci sono delle questioni da rivedere, mentre in ambito sentimentale è opportuno che stiate attenti a non ferire le persone che vi circondano.

10° Acquario: in amore potrebbe arrivare la "prova del nove". Se una relazione è destinata ad andare avanti, potrete presto avere tutte le conferme. In caso negativo, invece, cambiate direzione.

9° Vergine: odiate le limitazioni e tutte quelle persone che provano a tarparvi le ali. Siete degli spiriti liberi, che difficilmente riescono a vivere in un contesto in cui ci si sente chiusi in gabbia.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Bilancia: facile incolparvi per le reazioni che spesso avete. Anche quando avete ragione, finite per passare dalla parte del torto a causa dei vostri modi. Cercate di lavorare su questo aspetto e ne trarrete vantaggi.

7° Ariete: tendenzialmente non siete persone che agiscono in malafede, tuttavia chi vi circonda potrebbe fraintendere alcuni dei vostri comportamenti.

Fate emergere il vostro lato più genuino.

6° Toro: secondo le previsioni dell'oroscopo del 6 aprile, i nati sotto questo segno devono essere un po' più determinati. Le occasioni ci sono, tuttavia dovete essere in grado di non arrendervi per paura di sbagliare.

5° Cancro: una persona speciale potrebbe farvi una sorpresa. Le apparenze talvolta ingannano e questo potrebbe essere il momento giusto per averne la certezza.

In amore l'importante è essere sinceri.

Oroscopo segni fortunati del 6 aprile

4° in classifica, Leone: novità in arrivo per i nati sotto questo segno. Mettetevi in gioco, soprattutto dal punto di vista professionale. Resterete stupiti di quello che siete capaci di fare.

3° Pesci: in amore tendete spesso a indossare una maschera per paura di essere feriti.

L'oroscopo del 6 aprile, però, vi esorta a buttare tutto giù, in maniera tale che gli altri capiscano perfettamente come siete fatti.

2° Scorpione: in ambito professionale dovete essere pazienti e vedrete che le soddisfazioni arriveranno. L'amore va bene: avete la Luna favorevole, pertanto osate più che potete.

1° Gemelli: i nati sotto questo segno sono alla ricerca di risposte. Se tarderanno ad arrivare, potreste perdere la pazienza. Dal punto di vista professionale l'importante è non farsi prendere dal panico: questo è il momento di osare.