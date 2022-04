L'Oroscopo di domani è pronto a "giudicare" la giornata di questo lunedì. In primo piano pertanto l'inizio della settimana, analizzato e condensato nelle previsioni zodiacali del 25 aprile 2022. Ad essere direttamente toccati dalle odierne analisi astrali, lo ricordiamo, esclusivamente i primi sei segni dello zodiaco. Pertanto, occhi puntati sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere quali saranno i segni favoriti dall'Astrologia del giorno? Lo scopriremo insieme passando immediatamente a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 25 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 25 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 25 aprile prevede una splendida giornata. In campo sentimentale, dopo giorni in cui avete tenuto da parte i vostri desideri, in questa giornata potrete rifarvi avendo il Sole amico al vostro fianco, in special modo nella seconda metà del periodo. Potrete così dedicarvi con tenerezza, passione e dedizione al vostro partner. Anche perché dare e ricevere amore è la cosa più facile e giusta di questo mondo. Single, sarà il giorno ideale per rialzare la testa, rimettersi in gioco e sfidare la buona sorte. Sappiate che la fortuna presto riaprirà tutte le porte ultimamente chiuse. Elasticità, diplomazia e astuzia saranno le doti che vi serviranno per contrastare eventuali situazioni, per poi divertirvi insieme agli amici più cari.

Nel lavoro, tenacia, empatia e prestigio vi consentiranno di segnare punti preziosi, con soddisfazioni anche dal punto di vista finanziario.

Toro: ★★★★. Inizio settimana nella normale calma. In campo sentimentale, avete raggiunto una fase di stanca per quanto riguarda passione e romanticismo. Infatti questo momento il vostro sogno d'amore tende ad affievolirsi, seppur la vita di coppia risulti in aspetto positivo; forse un po' meno del solito.

Voi single invece sarete abbastanza vivaci e spigliati, questo vi porterà a conoscere nuove persone e stringere rapporti di amicizia. La vostra parlantina poi, di certo, affascinerà chi ancora non vi conosce e darà conferme a chi è vicino. Le stelle preparano progetti molti interessanti per la vostra vita sentimentale, però non è questo il momento di concretizzarli.

Intanto tirate fuori dai cassetti della mente gli appunti sui quali avete scritto da tempo i vostri desideri: cominciate a parlare con chi di dovere per poterli realizzare. Nel lavoro, l'energia che vi travolgerà in questo momento avrà effetti positivi in futuro. In arrivo nuove proposte e buone notizie, seguite però da un'inevitabile carrellata di impegni.

Gemelli: ★★★★★. In programma uno splendido Lunedì a cinque stelle. In amore, questa sarà una giornata sicuramente molto interessante. Il rientro dalle recenti vacanze pasquali è stato abbastanza sereno, adesso è ora di vivere con gioia il vostro personale rapporto sentimentale. Godetevi serenamente anche questo lunedì di festa, cercando di cogliere al volo eventuali opportunità che gli astri senz'altro vi offriranno.

Non abbiate paura del futuro, vivete sereni il periodo insieme a chi amate, ai familiari e agli amici. Single, l'umore sarà ottimo e affronterete qualsiasi situazione senza battere ciglio. Da un dialogo costruttivo con un amico/a, ricaverete spunti interessanti per valutare serenamente una situazione intricata e trovare una positiva soluzione. Avrete anche un fascino particolare e non farete fatica ad attirare le simpatie delle persone che vi capiterà di incontrare. Nel lavoro, il lunedì inizierà sotto la bandiera delle novità e della grinta. Non mollerete la presa nemmeno un attimo mentre rivolgerete i vostri sforzi verso la meta desiderata.

Oroscopo di lunedì 25 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★.

Si prepara per voi del segno un giorno sottoscritto da un generalizzato "sottotono". Per i sentimenti, gestirete con diplomazia eventuali piccoli scontri, forse dovuti alla convivenza forzata in casa. Questo giorno, in alcuni casi, potrebbe assomigliare a una sfida tra voi e la capacità di sopportazione di chi avete accanto. Un diverbio in coppia è altamente probabile in serata, ma assolutamente non impossibile. Per fortuna avete tanta stima reciproca, il che vi solleciterà a mettere fine alla discussione e ritrovare la calma di sempre. Single, con le stelle che contrasteranno buona parte delle vostre iniziative, l'entusiasmo che tanto vi caratterizza si volatilizzerà di colpo. Fortunatamente disponete della determinazione necessaria per affrontare qualsiasi situazione: cercate di risolvere eventuali problemi al più presto.

Nel lavoro, il cielo grigio creerà abbastanza grattacapi: sarete stanchi, insofferenti e insoddisfatti. Chiusi in voi stessi e presi dalle vostre elucubrazioni, renderete le situazioni più difficili di quanto siano in realtà.

Leone: ★★★★. Il periodo in analisi, almeno sula carta, risulta stabile e abbastanza routinario. In amore, se state cercando di attuare dei cambiamenti all'interno della vostra vita di coppia, le stelle suggeriscono che questo è il momento migliore, perché questa giornata dovrebbe favorire un miglior dialogo con il partner e preparare i prossimi giorni a tante ore di felice intesa. Saprete assaporare ogni minuto del tempo trascorso con chi avete accanto, quest'ultimo/a si dimostrerà tenero/a e dolce, più del solito.

Single, il cielo amico vi incoraggerà nel dare il meglio di voi in ogni ambito della vita. Cercate di superare brillantemente il periodo se dovesse portare qualche tipo di confusione. In campo sentimentale, Venere consiglia di approfondire l'amicizia con una persona che vi attrae tanto, per poi vedere come va in futuro. Il settore del lavoro sarà in evoluzione, quindi raddoppiate gli sforzi per uscire dalla calma piatta degli ultimi giorni che tanto vi irrita.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 25 aprile, prevede un inizio settimana davvero interessante. In campo sentimentale sarà una bella giornata, grazie alle buone stelle del periodo che di certo non mancheranno di dare il loro supporto.

Pertanto, riuscirete a concludere in fretta eventuali impegni, per dedicarvi completamente al relax e alle cose che più amate fare. In questo periodo anche il partner tenterà di riconquistare il vostro cuore, mettendo in gioco tanta dolcezza e infinita passione. Ottime premesse in grado di mettere un sigillo a garanzia di un futuro sereno insieme a chi amate. Single, il cielo del momento vi farà un bellissimo regalo: un'incontro davvero gradito e molto promettente ai fini sentimentali. Poi però dovrete essere voi a far crescere un'eventuale bella storia d'amore. Unico indizio: sappiate che tutto comincerà con veri e propri fuochi d'artificio... Nel lavoro, mostratevi affidabili e responsabili, un atteggiamento che vi procurerà punti-premio presso i vostri superiori.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 25 aprile.