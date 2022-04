L'ultima domenica del mese di aprile sta per prendere il via. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni, con le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro del 24 aprile 2022.

La prima sestina

Ariete: in amore la giornata è interessante, preludio di un inizio di settimana che porterà qualcosa in più. Alcuni potrebbero cambiare qualcosa. Nel lavoro arriveranno delle soluzioni ad alcuni problemi del passato.

Toro: per i sentimenti siete in una fase di recupero, sfruttate questa giornata per riprendere una storia sentimentale.

Nel lavoro i progetti che partiranno ora vi porteranno qualcosa in più.

Gemelli: a livello amoroso dei momenti di nervosismo arriveranno in questa giornata, potrete recuperare a partire dal mese di maggio. Nel lavoro prudenza in quello che arriva visto che il mese potrebbe portare delle difficoltà.

Cancro: in amore la giornata porta dei miglioramenti, in particolare per i single del segno che potranno fare nuove amicizie. A livello lavorativo ci sono delle decisioni da prendere, tensione nelle decisioni.

Leone: a livello amoroso la giornata non è esaltante e potrà portare dei momenti di nervosismo, ma comunque non sarà nulla di difficile. Le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro pensate solo a quello che potrebbe portare un guadagno in questo momento.

Vergine: in amore ci sono maggiori energie in arrivo, sfruttatele al meglio per ottenere qualcosa di più in una storia. Nel lavoro sono possibili dei momenti di distrazione, al momento fate solo quello che mi interessa.

Previsioni e oroscopo del 24 aprile 2022: la giornata

Bilancia: per i sentimenti siete in uno stato di forma, ci potrebbero essere novità in una storia.

A livello lavorativo sarebbe meglio lasciare da parte alcune questioni irrisolvibili.

Scorpioni: per i sentimenti è meglio evitare dei ripensamenti, il cielo porterà qualcosa in più. Nel lavoro evitate momenti di nervosismo, recupererete dall'inizio della prossima settimana.

Sagittario: per i nati sotto questo segno in amore la giornata porterà momenti nuovi e interessanti, sta per iniziare un periodo positivo per voi.

Nel lavoro stato di maggiore rinnovamenti, c'è qualcosa in più.

Capricorno: a livello amoroso potrete sfruttare al meglio Giove e Venere nel segno, i quali aiuteranno. Nel lavoro le cose vanno bene, in particolare nella prima parte della giornata.

Acquario: per i sentimenti ci potrebbero essere dei cambiamenti in una storia, non mancano i successi e i momenti forza. Nel lavoro sono possibili dei momenti di tensione.

Pesci: in amore la giornata vi permetterà di rilanciare le vostre emozioni, il periodo è dalla vostra parte e invita a superare le difficoltà. Nel lavoro ci possono essere nuove opportunità, un cambiamento è possibile.