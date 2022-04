Nella settimana che intercorre fra lunedì 4 e domenica 10 aprile 2022, l’oroscopo presenta come elemento fondamentale il passaggio del pianeta Venere dalla costellazione dell’Acquario per poter insinuarsi in quella dei Pesci. Questo farà balzare questo segno fra le prime posizioni.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per la settimana prossima.

L’oroscopo della settimana: Toro tra i favoriti

1° Capricorno: finalmente ci saranno dei cambiamenti positivi in amore e una svolta essenzialmente favorevole per le amicizie. Gli incontri potrebbe far battere nuovamente il cuore ai single, mentre con le finanze potreste pensare di concretizzare qualche investimento importante.

Conoscerete un maggiore affiatamento nella vostra squadra lavorativa, ma anche all’interno del contesto familiare.

2° Toro: sarete tra i favoriti dello zodiaco questa settimana, grazie allo spirito di intraprendenza che in questo momento vi sta dando una carica significativa a tutto ciò che vi gravita attorno. Con le questioni finanziarie ci sarà un rialzo non indifferente, mentre con le amicizie e gli affetti ci sarà sempre più sintonia e buonumore. L’inizio settimana potrebbe sorprendervi un po’ sottotono.

3° Acquario: ci saranno delle grandissime novità per il lavoro, secondo quanto riportato dall’oroscopo, mentre avrete una padronanza di voi stessi molto più solida e in grado di fare ordine nella vostra mente, prima che nella vostra vita.

Le amicizie saranno sempre più sincere, mentre finalmente riuscirete a dimenticare chiunque vi abbia fatto soffrire ultimamente.

4° Ariete: avrete a che fare con delle idee più innovative, in grado di sapervi orientare meglio nelle decisioni che dovrete prendere in futuro sul lavoro. Mercurio vi sarà decisamente utile per poter interagire in modo più produttivo e dinamico nella vostra squadra professionale.

In amore ci potrebbero essere delle tensioni, che per il momento dovreste cercare di appianare il più possibile.

Successi per Cancro

5° Cancro: incontrerete i favoritismi di Venere e per esteso della fortuna in campo amoroso. Potreste avere dei successi molto ragguardevoli che concerneranno essenzialmente le vicende di stampo professionale.

Con gli affari di cuore questo fine settimana potrebbe portarvi qualche incontro che vi farà emozionare.

6° Leone: uscirete lentamente dall’opposizione di Venere, quindi la fortuna comincerà a girare dalla vostra parte, soprattutto in amore. Avrete qualche questione in sospeso sul lavoro, che riuscirete a risolvere in men che non si dica con il minimo sforzo, ma dovrete fare qualche sacrificio che potrebbe perpetrarsi per quasi tutto il fine settimana.

7° Gemelli: avrete un inizio di settimana molto fortunato in amore, ma con l'incedere delle giornate ci sarà un'impennata di situazioni che potrebbero essere molto pesanti e cariche di responsabilità. Avrete una buona comunicazione con le persone che vi circondano, ma nel fine settimana si avvertirà un lieve miglioramento.

Secondo l’oroscopo, avrete delle chance abbastanza concrete in amore.

8° Scorpione: avrete sicuramente un recupero ottimale per le questioni finanziarie, ma la strada per poter progredire, o avere i frutti del vostro lavoro, sarà ancora piuttosto lunga. Ciononostante, l’ottimismo si farà vedere con tanta intraprendenza, ma allo stesso tempo con la cautela necessaria per affrontare anche la sfida più difficoltosa. Avrete gli affari migliori nel weekend, ma evitate di finire le energie prima del previsto.

Pesci in risalita

9° Pesci: avrete una settimana che sarà divisa in due. Se la prima parte potrebbe non essere ricca di novità rilevanti, la seconda vi darà tanta fortuna, dal momento che Venere entrerà nella vostra costellazione.

Avrete però del nervosismo nelle giornate di mezzo, che potrebbero turbare il vostro umore e renderlo decisamente instabile. Evitate le persone che al momento potrebbero farvi irritare.

10° Sagittario: la Luna in questo periodo settimanale potrebbe essere indice di nervosismo, soprattutto perché Venere non vi porterà gli incontri o le riappacificazioni che attendevate da tanto tempo. Nella coppia ci sarà parecchio malumore, anche alla luce di alcune gelosie che non hanno ragione di essere, ma che stanno persistendo già da qualche tempo. Gli affari potrebbero essere ostacolati da qualche fattore interno alla squadra.

11° Vergine: il pianeta Venere entrerà in opposizione al vostro segno, dunque vi attende una settimana non molto buona per quanto riguarda le questioni amorose.

Con il partner potreste non riuscire a intendervi al meglio e potrebbe capitare anche qualche litigio. Con le amicizie vi troverete decisamente più a vostra agio, mentre il fine settimana sarà dedicato agli affari.

12° Bilancia: secondo l’oroscopo si verificherà l’opposizione di Mercurio e questo non solo potrebbe rendervi inquieti, ma anche essere molto controproducente per la comunicazione all’interno del contesto lavorativo. Potreste riuscire ad avere un accenno di intesa con il partner, ma i dissapori potrebbero cominciare a farsi sentire più forti che mai. Concedetevi del relax nel fine settimana.