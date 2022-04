Nella settimana dal 4 al 10 aprile troviamo sul piano astrale Venere spostarsi dal segno dell'Acquario (dove risiedono Marte e Saturno) ai gradi dei Pesci (dove transitano Giove e Nettuno). Il Sole e Mercurio, invece, resteranno stabili nell'orbita dell'Ariete, così come Plutone continuerà il moto in Capricorno. La Luna, in ultimo, viaggerà dal domicilio del Toro (dove sosta Urano) al segno del Cancro.

Oroscopo settimanale favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Toro e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: fermezza d'intenti. Nel corso dell'ultimo periodo, il dodicesimo segno zodiacale è stato in balia di alcune insicurezze amorose che hanno minato sia la loro armonia interiore che la stabilità di alcune relazioni sentimentali.

Con l'avvento di Venere sui loro gradi nella giornata di mercoledì, la seconda parte della settimana prenderà probabilmente una piega ben diversa per la prima decade. I nati Pesci del primo decano, difatti, metteranno in campo maggior risolutezza nelle faccende amorose e ciò gli permetterà di accantonare quel mood sfuggente e titubante che tanto aveva fatto penare l'amato bene.

2° posto Scorpione: weekend top. L'uscita dalla quadratura della Bianca Signora sommata allo Stellium nell'amico Pesci renderà, con ogni probabilità, la settimana di casa Scorpione decisamente più entusiasmante delle ultime, specialmente per ciò che riguarderà le attività pratiche e professionali. Le giornate da segnare sul calendario saranno quelle di sabato e domenica, quando il segno d'Acqua sfodererà una dialettica coinvolgente e magnetica che parrà essere una calamita per le orecchie di nuovi clienti.

3° posto Cancro: chiarimenti. I nati sotto il segno del Cancro, nel corso di questa settimana primaverile, potrebbero avvertire la necessità di seppellire l'ascia di guerra riguardo un rapporto relazionale che ha ultimamente risentito di svariati ruggini. A tal proposito, le prime due decadi, specialmente giovedì, si lanceranno in un chiarimento verso la persona interessata e, grazie al 'primo passo' verso la riappacificazione, la stessa sarà d'accordo a riconciliarsi.

I mezzani

4° posto Capricorno: inversioni a U. Le prime due giornate della settimana in questione risulteranno, c'è da scommetterci, colmi di colpi di scena destabilizzanti ma significativi agli occhi dei nati Capricorno. Il segno Cardinale, difatti, si ritroverà al cospetto di alcune novità professionali tanto spiazzanti quanto interessanti in prospettiva futura.

Considerando un parterre planetario decisamente ostico da venerdì in poi, il segno di Terra sarà chiamato a operare un'eventuale scelta lavorativa, la quale potrebbe risultare contrapposta o quasi all'ambiente attuale, dal lunedì al giovedì.

5° posto Leone: concilianti. Determinazione e stacanovismo faranno probabilmente parte della settimana dei felini ma, nonostante la loro dedizione, risulteranno affabili e maggiormente collaborativi con capi e colleghi. Unica nota stonata sarà rappresentata dalle giornate del 4 e 5 aprile, quando un pizzico di nervosismo parrà divenire uno sgradito compagno d'avventura.

6° posto Acquario: spese necessarie. Il focolare domestico della terza decade di casa Acquario avrà buone chance di necessitare di qualche opera manutentiva oppure dell'acquisto urgente di un mobile o un elettrodomestico funzionale.

Il segno Fisso, quindi, sarà chiamato ad aprire il portafogli per rendere più confortevole il nido abitativo ma, grazie al sostegno saturniano, scoverà un'offerta irrinunciabile.

7° posto Bilancia: schietti. Nelle giornate centrali della settimana, quando il Luminare femminile nel loro Elemento sarà trino a Marte, sarà probabile assistere a una versione senza peli sulla lingua dei nati Bilancia, in particolar modo nella cerchia amicale. Togliendosi qualche sassolino dalla scarpa, il segno d'Aria dimostrerà agli amici di essere meno ingenuo di ciò che sovente credono sul loro conto.

8° posto Sagittario: routine. Nettuno e Mercurio quadrati al loro Sole di nascita non saranno un gradito sponsor per la floridezza cerebrale degli arcieri in questa settimana, ancor di più mercoledì e giovedì quando anche la Luna li guarderà di traverso.

A tal proposito, sarà bene che i nati Sagittario si limitino a svolgere le solite mansioni routinarie, così da ridurre al minimo il rischio di distrazioni o gaffe di sorta.

9° posto Gemelli: perplessi. Semaforo acceso sul giallo per le vicende sentimentali del secondo segno d'Aria in questi sette giorni di aprile. Settimana dove i nati Gemelli potrebbero stranirsi per l'ambiguo comportamento del partner, ma preferire continuare a osservare gli atteggiamenti futuri dello stesso prima di chiedere lumi a riguardo.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: cura del corpo. Il focus settimanale di casa Ariete sarà, c'è da scommetterci, rappresentato dalla cura del loro corpo. Sebbene ciò strizzerà l'occhio al loro benessere psico-fisico, il primo segno zodiacale si lascerà prendere un po' troppo la mano, spendendo come se non ci fosse un domani in beauty farm, estetista, parrucchiere e creme di bellezza.

11° posto Vergine: sfiduciati. Eccezion fatta per le stimolanti lunedì e martedì, la settimana per i nati Vergine parrà avanzare sui binari della sfiducia verso il prossimo futuro, specialmente per ciò che riguarderà l'ambiente professionale. I rapporti ostici con alcuni parigrado o subalterni sommati a una latente voglia di cambiare aria lavorativa, difatti, fomenteranno i dubbi nativi sul proseguire o meno il sentiero professionale in essere.

12° posto Toro: impazienti. Il Messaggero degli Dei di Fuoco e il quadrato Urano-Saturno indurranno, con ogni probabilità, i nati Toro a voler bruciare le tappe quando si tratterà di nuove conoscenze affettive. Anziché attendere il naturale evolversi degli eventi, difatti, il primo segno Fisso tenterà di forzare la mano con la persona che lo intriga al momento, rischiando di ottenere l'effetto inverso.