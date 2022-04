L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 aprile 2022 è pronto a svelare i prossimi sette giorni in calendario. In analisi i sei simboli rientranti nella prima metà dello zodiaco. Ovviamente trattasi di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, valutati uno ad uno attraverso la nostra classifica a stelline settimanale da lunedì a domenica. Ansiosi di sapere quale sarà il segno al "top della settimana" prossima? In anteprima vi diciamo che ad avere massimo supporto da parte dell'Astrologia sarà certamente il Leone (voto 10). A seguire a ruota il fortunato simbolo di Fuoco un altro segno davvero speciale: Gemelli (voto 9).

Al contrario invece, le previsioni zodiacali della settimana non vedono troppa euforia nel prossimo periodo per Ariete (voto 6), Toro (Voto 6) e Vergine (voto 6), tutti da considerare sulla discreta sufficienza.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di intavolare il discorso relativo alle previsioni dell'oroscopo della settimana, come già anticipato interessanti il lasso temporale da lunedì 4 a domenica 10 aprile, come da solita prassi - ormai divenuta regola fissa - ci preme rivelare i prossimi transiti messi in agenda dalla Luna. In tutto saranno tre i passaggi lunari in altrettanti segni.

Il primo transito in evidenza, l'ingresso di una meravigliosa Luna in Gemelli, nel fortunato segno d'Aria martedì 5 aprile.

La conturbante "musa dei poeti" poi, precisamente giovedì 7 aprile alle ore 17:29, si trasformerà in Luna in Cancro. La settimana a livello di transiti sarà da considerare conclusa con l'entrata della Luna in Leone prevista domenica 10 aprile.

Per dovere di cronaca (astrale) - non c'entra nulla con i transiti dell'Astro della Terra - da segnalare un evento importante.

A questo punto certamente in tanti vi starete chiedendo cosa potrebbe essere, giusto? In questo caso parliamo di opportunità da sfruttare in campo sentimentale, soprattutto se in binomio con la Luna nel segno: martedì 5 aprile osserveremo il passaggio di Venere in Pesci, a partire dalle ore 15:18 del pomeriggio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Questa settimana mettete da parte l'eventuale tensione nervosa dovuta alle solite discussioni. Il voler sempre razionalizzare tutto può andar bene fino a un certo punto, poi però basta! Anche l'amore vi chiede più partecipazione, anche se alcune questioni vi tengono all'angolo da tempo. Non lasciatevi influenzare dalle persone che avete attorno: "scodinzolano" solo per convenienza... Le prossime idee che vi verranno a mente saranno vincenti, quindi fateci un pensierino. Bene gli altri settori della vita: preparatevi ad un periodo di grande interesse attorno a metà/fine aprile. Le stelle in questi giorni chiedono un po' d'attenzione alle vicende economiche.

Single, se piace una persona fatevi avanti, ok?

Le stelline per il segno dell'Ariete:

★★★★★ martedì 5 e mercoledì 6;

★★★★ lunedì 4, giovedì 7 e domenica 10;

★★★ venerdì 8 aprile;

★★ sabato 9 aprile.

♉ Toro: voto 6. Potreste avere qualche problema da risolvere mercoledì o giovedì, giornate indicate in negativo. In amore in questo periodo non tutto va bene, pertanto le coppie fragili devono stare più attente del solito. Meglio agire sabato o domenica in modo da non permettere che la tensione nervosa incrini anche la settimana dopo di questa. Se nutrite dubbi su quanto appena detto, sbagliate, perché il periodo in arrivo farà da conferma. In qualche coppia tira aria di novità: chi può e vuole avere un figlio, tutto è possibile purché si dia corso all'apertura "del cantiere" al più presto...

Per incontri importanti o di famiglia, lunedì, martedì e venerdì giornate molto utili. Non bisogna fare il passo più lungo della gamba e non siete soddisfatti del lavoro: cambiare è difficile e rischioso.

Le stelline per il segno del Toro:

★★★★★ sabato 9 e domenica 10;

★★★★ lunedì 4, martedì 5 e venerdì 8;

★★★ mercoledì 6 aprile;

★★ giovedì 7 aprile.

♊ Gemelli: voto 9. Mettetevi d'impegno in tutte le relazioni perché il momento è quello giusto per farlo. In generale è altissima la probabilità di poter vivere qualcosa di molto speciale. Nuovi incontri questo martedì con opportunità per chi è rimasto solo da poco tempo: guardarsi attorno in questi giorni darà occasione per iniziare qualcosa di davvero promettente.

Progetti per coppie che stanno insieme da tempo come anche per coloro giovanissimi: pensare a un trasferimento o a un cambiamento di vita radicale sarà possibile entro questa estate. Discreti i guadagni per chi lavora in proprio con buone opportunità di recuperare il tempo perduto: accordi e contratti da rivedere dal 20 aprile. Se in cerca di un nuovo amore, guardatevi attorno perché le stelle sono sempre più convincenti.

Le stelline per il segno dei Gemelli:

Top del giorno martedì 5 aprile (Luna nel segno);

★★★★★ lunedì 4, mercoledì 6 e giovedì 7;

★★★★ venerdì 8 e sabato 9;

★★★ domenica 10 aprile.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana mette in chiaro il fatto che andrete incontro ad un ottimo periodo.

Non potrebbero esserci stelle più magiche di così, per questo vi invitiamo a non rovinare tutto con il solito pessimismo o magari anche un eventuale atteggiamento di sfiducia verso una buona previsione. Situazione personale stimolata e molto più convincente soprattutto questo giovedì: la Luna nel segno porterà in dono nuove emozioni. In amore questa settimana potete godere di un momento di maggior forza: comunque entro la fine della settimana molte emozioni del cuore saranno privilegiate. Stato di recupero in vista anche in ambito familiare. Le relazioni di lavoro vanno forte: per chi lavora in proprio piccoli guadagni dopo il picco di metà mese. Per gli altri piccole novità, forse già da questo giovedì.

Le stelline per il segno del Cancro:

Top del giorno giovedì 7 aprile (Luna nel segno);

★★★★★ venerdì 8, sabato 9 e domenica 10;

★★★★ mercoledì 6 aprile;

★★★ martedì 5 aprile;

★★ lunedì 4 aprile.

♌ Leone: voto 10. Settimana ad altissima probabilità di risultare favoriti in diversi ambiti. La Luna nel segno domenica rimetterà molte situazioni sentimentali a posto, favorendo rappacificazioni, soluzioni alternative e tanta serenità. Momento migliore anche per chi deve superare prove, esami, colloqui lavorativi oppure portare avanti progetti impegnativi. Entro il 15 aprile riorganizzare un nuovo percorso professionale o personale potrebbe regalare importanti soddisfazioni. In amore i single potrebbero essere davvero molto facilitati: incontri d'amicizia pronti a trasformarsi in rapporti positivi.

Troverete più facile allargare il raggio di azione in vista di un mese, quello di maggio, che potrebbe davvero regalarvi un buon successo personale. Viaggi o contatti apriranno alcuni orizzonti lavorativi.

Le stelline per il segno del Leone:

Top del giorno domenica 10 aprile (Luna nel segno);

★★★★★ martedì 5, giovedì 7 e venerdì 8;

★★★★ lunedì 4 e mercoledì 6 e sabato 9 aprile.

♍ Vergine: voto 6. Sfruttate questa prima settimana piena di aprile per recuperare un po' di serenità. In amore dopo le tensioni recenti, cercate di essere acuti, tempisti, evitando qualsiasi tipo di frase rischiosa: siate più tolleranti. L'oroscopo della settimana 4-10 aprile vede il periodo buono in parte ma che può mettervi contro qualcuno: in famiglia bisogna essere cauti; sabato e domenica qualche battibecco potrebbe snervare tanto.

Siate più sincero anche con qualcuno che forse non lo è stato con voi. In generale è un periodo di fermo: se lavorate come dipendenti vorresti cambiare, ma per ora non si può. Se lavorate in proprio ci sono antagonisti o persone contrarie da abbattere: sabato e domenica giornate da restare in difesa.

Le stelline per il segno della vergine:

★★★★★ lunedì 4 e mercoledì 6;

★★★★ martedì 5, giovedì 7 e venerdì 8;

★★★ sabato 9 aprile;

★★ domenica 10 aprile.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.