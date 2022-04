Sta per prendere il via l'ultimo giorno della settimana. Arrivano quindi le previsioni astrali e l'oroscopo del 10 aprile 2022 per tutti i segni, con i cambiamenti e le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina astrale

Ariete: in amore è meglio fare attenzione in questa giornata perché potranno arrivare dei conflitti anche per motivi futili. Nel lavoro ci sarà la possibilità di ottenere qualche soddisfazione, ma solo se vi metterete in gioco.

Toro: per i sentimenti nel complesso il fine settimana è interessante e grazie a Venere nel segno vi sentite più forti in questo momento.

Nel lavoro ci sono alcune questioni economiche da controllare.

Gemelli: a livello amoroso qualcosa non va nelle relazioni già avviate, forse state vivendo più discussioni del solito. Nel lavoro occorre fare attenzione ad alcune difficoltà che potranno nascere per questioni economiche.

Cancro: in amore questo giorno finale della settimana è dalla vostra parte e vi aiuta nelle relazioni. A livello lavorativo è un momento interessante quello che vivete adesso, ricco di soddisfazioni.

Leone: a livello amoroso gli incontri per i single del segno saranno interessanti in questa giornata. Nel lavoro dovrete gestire con attenzione alcuni conti, evitate di calcare troppo la mano.

Vergine: a livello amoroso l'ultima giornata della settimana vedrà Giove in opposizione che porterà dei conflitti e contrasti in una storia.

Nel lavoro non sarà semplice mantenere il controllo, state vivendo uno stato di maggiore stress.

Astrologia del giorno per i segni della seconda sestina

Bilancia: in amore il fine settimana si conclude bene ma le cose potrebbero peggiorare presto. Nel lavoro c'è la necessità di risolvere un conflitto in breve tempo.

Scorpione: a livello amoroso non mancano dei dubbi per chi ha già una storia, nel complesso però la giornata potrebbe portare qualcosa in più.

A livello lavorativo sapete cosa fare, ma al momento vi sono dei blocchi.

Sagittario: per i sentimenti se c'è qualcosa da organizzare agite adesso, in quanto quest'ultima parte della settimana aiuta. Nel lavoro non tutto sta andando come vorreste ma le cose presto miglioreranno.

Capricorno: in amore le prossime ore vedranno l'opposizione della Luna, per questo motivo se ci sono delle discussioni da affrontare meglio farlo ora.

Nel lavoro questo momento vi vede protagonisti ma se dovete agire fatelo ora.

Acquario: per i sentimenti - con Marte nel segno - c'è voglia di fare qualcosa in più, recuperate anche energia. Nel lavoro - con la Luna in opposizione - ci sarà qualche contrasto.

Pesci: in amore - grazie alle stelle favorevoli - avrete la possibilità di realizzare diversi sogni. Gli incontri per il single saranno interessanti. Nel lavoro - con Giove nel segno - non mancano nuove occasioni.