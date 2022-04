L'oroscopo di domani è pronto a determinare il grado di positività/negatività da attribuire alla giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali dell'11 aprile 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. In arrivo questo lunedì, astrologicamente parlando, un transito davvero molto interessante: ansiosi di sapere qual è? Ebbene, trattasi dell'ingresso del pianeta Mercurio in Toro, positivo per il simbolo astrale di Terra, ma molto meno di parte per altri.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 11 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali dell'11 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo dell'11 aprile invita ad assaporare una giornata abbastanza positiva. Tanto che, in qualsiasi posto vi troviate a vivere, concreta sarà la possibilità di cominciare un progetto interessante. Avrete la sensazione che la vita di coppia abbia preso una svolta importante. Non abbiate paura di fare scelte importanti, perché è il momento giusto per iniziare. Single, le stelle vi consentiranno di comunicare con facilità con la vostra famiglia, sarete sereni e rilassati. Potreste prendere anche un buon libro tra le mani e godervi fino in fondo le gioie della solitudine; oppure potreste finalmente vivere con nuovo spirito la vostra vita, magari cambiare la visione delle cose.

Nel lavoro, un cielo neutrale accenderà i riflettori sulle faccende pratiche: buoni affari e trattative promettenti vi fanno guardare al futuro con serenità.

Toro: ★★★★★. In campo sentimentale, questo sarà un giorno propizio per la vita a due. Il vostro appagamento emotivo sarà evidente e il vostro cuore batterà all'unisono con i vostri desideri.

Vi libererete degli errori e delle incomprensioni, ascolterete il vostro partner e finalmente una situazione del passato ancora in sospeso verrà risolta, definitamente. Single, sarà un giorno di ripresa in molti ambiti, ma a beneficiarne saranno soprattutto l'umore e la voglia di godersi la vita. Vi sentirete rinascere grazie a Urano da sempre schierato dalla vostra parte.

Da questo lunedì, inoltre, con l'arrivo di Mercurio nel segno si rivelerà la chiave giusta per aprire le porte sbarrate del vostro cuore. Nel lavoro, fascino e abilità nei rapporti interpersonali vi apriranno nuove strade nella professione. Ottime opportunità per gli affari.

Gemelli: ★★★. Giornata valutata in calo, pertanto sottoposta ad un sottotono generale. In amore, una forma fisica da migliorare e un umore altalenante renderanno un po' cupo il periodo. Doveste ritrovare fiducia in voi stessi, riprendere ad amarvi; solo in questo modo potrete tornare a capire il partner. Altrimenti trascorrerete una giornata con il punto interrogativo, piena di incertezze. Single, forse in questo momento ciò di cui avvertite maggiormente è il bisogno di stabilità affettiva.

Tanta voglia di sicurezza, di essere ricambiati in amore senza riserve mentali né d'altro genere. Ma nonostante il favore di alcune stelle, non riuscirete a superare lo scoglio più difficile: il sogno di una relazione duratura (forse rimarrà tale), un sogno appunto e nulla più per il momento. Sul fronte professionale potreste avvertire una fase di chiusura delle vostre posizioni, come per riformulare progetti e obiettivi. Riflettete su quanto vorreste intraprendere nei giorni a venire.

Oroscopo di lunedì 11 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti, si farà più forte il rapporto con il partner. Conoscerete meglio una situazione che vi aveva sempre causato una certa curiosità, e dalla quale potreste ottenere dei vantaggi.

Nei momenti di passione vi sentirete assai amati, tutto si metterà per il meglio e presto avrete il tempo necessario per dedicarvi a tutto ciò che piace. Single, le passioni torneranno concrete, le sentirete, le percepirete e sarà nel vostro interesse sfruttarle appieno. Avrete anche la possibilità di allargare la cerchia delle vostre amicizie, con incontri interessanti e promettenti. Nel lavoro, giorno ideale per osare nelle iniziative che più vi interessano. Grazie alle stelle si allargheranno i vostri orizzonti, in tal modo sarete in grado di scovare opportunità, perfino laddove gli altri vedono solo difficoltà.

Leone: ★★★★★. In amore, saprete comunicare benissimo con il corpo e rendere l'interazione con la persona amata una sorta di dolce danza finalizzata a stare bene insieme.

Le stelle infonderanno un'incredibile voglia di amare. Cercate di assecondare le proposte che riceverete dal partner, perché potrebbero essere stimolanti e moto interessanti. Single, vi sentirete in piena primavera: per voi è tempo di amori, di corteggiamenti, di viaggi e di imprevisti: vi lasceranno con il fiato in gola e il cuore in piena suspense! Affrontare gli impegni sarà più semplice; sarete dinamici, lucidi, propositivi. Vi si prospetta un giorno importante segnato da novità, proposte, idee e d'incontri occasionali. Nel lavoro, la fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con maggiore sicurezza. Occasioni vantaggiose daranno vita a nuovi percorsi formativi.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 11 aprile, indica che potrebbero venir meno le energie fisiche.

Quelle poche che avete a disposizione le sprecherete in scenate di gelosia al partner, per la maggiore parte immotivate. Cercate di rilassarvi e di fare chiarezza, probabilmente c'è qualcosa che vi turba e ancora non ve ne siete resi conto. Single, lunedì grigio con reazioni eccessive, anche il minimo cambiamento ambientale potrebbe infastidirvi: basterà infatti un disguido o un oggetto fuori posto per disturbarvi. Insofferenza anche nei riguardi della casa: dopo una giornata pesante vi apparirà come una colonia penale, con lavori forzati in cucina e davanti all'asse da stiro. Nel lavoro non lamentatevi; è vero che la Luna disegnerà un cerchio imperfetto verso il vostro segno, ma è anche vero che potrà rivelarsi una carta vincente, soprattutto se state per raggiungere un traguardo importante.

