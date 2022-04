Le previsioni dell'oroscopo del 10 aprile invitano i nati sotto il segno dell'Acquario a circondarsi delle persone care. I Leone devono essere meno orgogliosi, mentre i Bilancia sono in ripresa.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: siete un po' sotto pressione in questo periodo e questo potrebbe spingervi a compiere dei gesti sbagliati. In ambito sentimentale ci sono delle novità, ma dovete essere cauti.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 10 aprile vi invitano a mettere da parte l'orgoglio. Meglio essere intraprendenti sul lavoro, altrimenti c'è il rischio di essere surclassati.

10° Sagittario: in amore potrebbe sorgere qualche piccolo disguido dovuto alle divergenze di opinione. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di prendere qualche decisione anche lontana dal vostro modo di essere.

9° Pesci: stare insieme alle persone care potrebbe esservi di grande aiuto per riuscire a tirare un sospiro di sollievo. Cercate di rilassarvi un po' di più durante questa giornata.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: attenti alle posizioni che prenderete in questi giorni. Ci sono delle situazioni in ballo molto importanti in merito alla vostra carriera, meglio essere cauti.

7° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del giorno 10 aprile vi invitano a essere più aperti nei rapporti interpersonali.

Spesso tendete a chiudervi in voi stessi finendo solo per farvi del male da soli.

6° Toro: in amore siete piuttosto decisi, mentre nel lavoro siete impavidi. Queste caratteristiche potrebbero portarvi a vivere dei momenti davvero interessanti e avventurosi.

5° Scorpione: non amate la routine e spesso tendete a fare scelte inaspettate solo per l'ebbrezza di vivere qualche novità.

Non siate troppo eccentrici in questi giorni.

Oroscopo segni fortunati 10 aprile

4° in classifica Acquario: in questo periodo sentite in maniera importante il desiderio di circondarvi di persone care, a cui tenete in particolar modo. Non c'è spazio per le comparse, avete bisogno di protagonisti.

3° Cancro: nel lavoro bisogna essere pazienti, che le soddisfazioni arriveranno pian piano.

In ambito sentimentale, invece, siete sul trampolino di lancio. Se avete cominciato da poco una relazione, non vi arrendete.

2° Bilancia: giornata dinamica e piena di vitalità. In questo periodo vi sentite estremamente positivi e propensi a cimentarvi in nuove avventure, nulla vi potrà fermare e potrà impedirvi di inseguire i vostri desideri.

1° Capricorno: secondo l'oroscopo di domenica 10 aprile, i nati sotto questo segno potrebbero vivere dei momenti molto intriganti sul fronte dell'amore. Meglio cogliere la palla al balzo.