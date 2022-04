L'Oroscopo del 21 aprile 2022 prevede diversi interessanti sviluppi per tutti i segni. Di seguito approfondiamo l'andamento della giornata dal punto di vista astrologico con le novità che arriveranno per tutti i simboli zodiacali in amore e nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore la giornata vi vedrà più forti, non mancherà la passione e l'Intesa in una coppia. Nel lavoro ci sono dei nuovi traguardi da raggiungere, sfruttate al meglio le prossime ore.

Toro: per i sentimenti non mancano le novità, ma sarà importante gestire tutto quello che arriva con attenzione.

Nel lavoro c'è uno stato di maggiore energia, il vostro impegno sarà ripagato.

Gemelli: a livello amoroso non mancano le nuove emozioni, ma attenzione a non essere troppo severi in un rapporto. Nel lavoro ci sono diversi obiettivi da raggiungere, per questo motivo impegnatevi di più.

Cancro: in amore la giornata potrà portare dei cambiamenti in un rapporto, vi sentite meglio in questo momento. A livello lavorativo alcuni potranno vivere delle novità o un nuovo cambiamento.

Leone: per i sentimenti alcuni rapporti potranno essere messi in discussione, per questo motivo gestite al meglio tutto quello che arriva e favorite i dialoghi. Nel lavoro meglio fare solo quello che è strettamente necessario e non stressatevi troppo.

Vergine: in amore alcune cose non stanno andando come vorreste, per questo motivo meglio portare avanti le vostre idee. Nel lavoro c'è bisogno di vivere momenti di minore stress, per questo motivo siate cauti in quello che fate.

Previsioni e oroscopo del 21 aprile 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore le storie di lunga data potranno vivere alcuni momenti di calo, per questo motivo privilegiate il dialogo.

Nel lavoro potreste andare incontro a discussioni con soci e collaboratori, non sarà comunque nulla di grave.

Scorpione: a livello sentimentale la giornata vi vede protagonisti, in particolare i single del segno che vogliono vivere nuove relazioni. A livello lavorativo non mancano le novità.

Sagittario: per i sentimenti le prossime ore saranno dalla vostra parte e vi permetteranno di vivere dei momenti in una storia.

Nel lavoro impegnatevi di più e di risultati non mancheranno.

Capricorno: la giornata potrebbe mettervi in difficoltà, riuscirete comunque a superare un ostacolo. Nel lavoro potrebbe arrivare qualcosa di nuovo, per questo motivo preparatevi al meglio.

Acquario: per i sentimenti occorre fare attenzione a qualche momento di distrazione che potrebbe mettere in difficoltà una coppia. Nel lavoro è meglio evitare azzardi, gestite al meglio quello che arriva.

Pesci: in amore la giornata potrebbe mettere in discussione un rapporto, sarà importante vivere al meglio le relazioni. Nel lavoro attenzione a qualcuno che potrebbe essere contro di voi.