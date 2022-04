Nel mese di maggio 2022 l’oroscopo annuncia che l'amore andrà bene per i segni di fuoco grazie alla presenza del pianeta Venere nella costellazione dell’Ariete. Ciò significa che ci saranno dei cambiamenti in amore, molti dei quali si insinueranno quasi inaspettatamente nella quotidianità.

Di seguito approfondiamo le previsioni dell'Oroscopo dell’amore per il mese di maggio 2022.

L’oroscopo di maggio: novità per Scorpione

1° Ariete: questo mese per il vostro segno sarà fra i più romantici dell’anno. Tenderete a lasciare molti aspetti della vostra vita razionale da parte per far spazio il più possibile al campo sentimentale e alle relazioni interpersonali.

Le conoscenze che farete potrebbero portarvi l’amore che avete atteso da tempo, ma anche delle amicizie che potrebbero allargare considerevolmente i vostri orizzonti culturali. Nelle coppie ci sarà una evoluzione concreta nel quotidiano.

2° Scorpione: ci saranno degli amori che riusciranno finalmente a sbocciare nel corso del mese di maggio 2022. Per chi è già in una storia rimanere con la persona amata vi aiuterà a regalare al partner delle emozioni uniche nel loro genere. I single avranno le proprie occasioni, ma saranno felici anche se riusciranno a incontrare un'amicizia che li sappia ascoltare e supportare nei periodi più difficili.

3° Toro: sarà un mese di rinnovamenti e di risolutezza.

Vi sentirete decisamente più sicuri di voi stessi, del vostro operato e quindi potreste essere più determinati anche nei progetti d’amore che vorreste portare avanti. Riuscirete a farvi avanti con la persona amata e a dare la vostra disponibilità a chiunque voglia entrare in contatto con voi. Il Sole nella vostra costellazione vi porterà un maggiore ottimismo e un umore sempre alto, nonostante tutto.

4° Bilancia: questo sarà un mese eccezionale per l’amore e per i sentimenti. La voglia di innamorarvi e di mettere su famiglia sarà molta, così come la voglia di coinvolgere il partner nelle vostre avventure fuori porta. Questa armonia sarà molto più concreta nella comunicazione. Per i single gli incontri daranno sia amicizie che qualche colpo di fulmine significativo.

Obiettivi per Gemelli

5° Gemelli: per questo mese ci saranno molti obiettivi legati alla sfera sentimentale per il vostro segno. Uno di questi sarà la voglia di ricucire dei rapporti che vorreste recuperare. Evitate però di ritornare nuovamente sui vostri passi con quei rapporti che avete reciso per questioni di poca sincerità. Riuscirete anche a fare qualche amicizia nell’ambiente di lavoro, anche se siete in un determinato posto da poco tempo.

6° Pesci: riuscirete a comprendere meglio la sfera amorosa che si è instaurata con il vostro partner, riuscendo anche a prendere delle decisioni con una consapevolezza maggiore. Ci sarà molta tenerezza e positività nelle questioni amorose, intanto avrete una forte attenzione sia per l’ambito familiare che per quello che concerne la sfera delle amicizie.

Arriverà una nuova amicizia fra i colleghi.

7° Acquario: avrete molti pensieri negativi in meno in amore, ma avrete anche un certo distacco che vi permetterà di ragionare sempre più lucidamente. Avrete molto più a cuore la stabilità della vostra relazione rispetto ai risvolti troppo sentimentali e romantici. Per i single ci saranno enormi preferenze per le amicizie, perché vi daranno ascolto in modo più disinteressato.

8° Leone: per il vostro segno questo mese sarà incentrato sulla famiglia con un atteggiamento piuttosto obiettivo. Ciò significherà che vorreste avvicinarvi al contesto famigliare con la precisa intenzione di aumentare l’affinità fra voi e il resto dei membri. Fate attenzione però a un risvolto controproducente causato da un eccessivo sforzo nel spronare gli altri ad aprirsi e dialogare anche se non ne hanno voglia.

Sagittario solitario

9° Sagittario: probabilmente non sarà un bel periodo per il contesto amoroso, ma allo stesso tempo avrete la possibilità di conoscere meglio voi stessi e i vostri veri desideri. La vostra lucidità non sarà abbagliata in alcun modo da decisioni prese d’impulso, nemmeno in amore. Secondo l’oroscopo questo sarà il momento di dedicarvi alla razionalità.

10° Capricorno: ci sarà poco spazio per l’amore in questo periodo. Sarete molto presi dalle faccende lavorative e dagli obiettivi da perseguire a tutti i costi, quindi l’ambito amoroso sarà accantonato e le questioni familiari saranno ridotte all’osso. Avrete anche qualche incomprensione con le amicizie, proprio per questo atteggiamento che al momento sarà sempre più freddo e chiuso con la stragrande maggioranza delle persone.

11° Cancro: non solo avrete poche energie per dedicarvi all’amore, ma non avrete nemmeno molta voglia di immergervi nei sentimenti. In questo momento avete bisogno di molta stabilità e le recenti delusioni vi spingeranno sempre di più al mutismo, ad un atteggiamento taciturno e a una propensione per il lavoro e ambienti decisamente lontani dal contesto puramente emozionale, secondo l’oroscopo. Rimanere single in questo momento sarà una decisione piuttosto saggia.

12° Vergine: alcuni cambiamenti potrebbero essere negativi per l’amore. Se nella vostra relazione ultimamente non c’è stata abbastanza sincerità, potreste avere a che fare con dei dialoghi poco costruttivi e che probabilmente potrebbero portare a una rottura della vostra relazione. Ciò però non vuol dire che non si possa aprire una nuova strada davanti a voi in un prossimo futuro.