L'oroscopo di domani è pronto a dare indicazioni e consigli utili - si spera - riguardo la giornata di questo venerdì. In primo piano pertanto le previsioni zodiacali del 22 aprile 2022 relazionate ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a scoprire chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine è destinato ad avere il massimo supporto astrale?

Diciamo subito che, a gongolare, saranno gli amici del Leone, considerato al "top del giorno". Benissimo questo fine settimana lavorativa anche per la Vergine, in questo caso valutata con le cinque stelline della buona sorte.

Senz'altro, poteva essere una giornata valutata vincente anche per gli amici del Toro, purtroppo la doppia quadratura rilasciata da Plutone e Saturno ha fatto ridimensionare un po' tutto. Poteva andare peggio per il Toro se non fosse per lo scudo offerto dal tris Sole-Urano-Mercurio presenti nel segno dello stesso Toro.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 22 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 22 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 22 aprile indica che alcuni movimenti astrali saranno dalla vostra parte: sarete più tonici e resistenti e, di conseguenza, gli impegni risulteranno meno pensanti.

Non incontrerete quasi alcun tipo di difficoltà nel far recepire le vostre idee al partner: sarà stregato dalla vostra personalità e trascorrerete una serata senza problemi, sereni e felici. Single, molti dei vostri sogni sono in procinto di essere realizzati e questo potrebbe essere proprio il giorno perfetto per poterli mettere in pratica.

A far fare dei passi in avanti la buona comunicativa e la simpatia, ma non mancherà neppure la voglia di stare in mezzo agli altri. Così la vita sociale si presenterà intensa e soprattutto piacevole. Nel lavoro, anche se c'è ancora molto da fare, il supporto dei colleghi risulterà fondamentale. In generale le attività proseguiranno per il meglio.

Toro: ★★★★. In arrivo una giornata all'insegna del trio Sole-Urano-Mercurio. In campo sentimentale, sarà un venerdì sufficientemente intriso di romanticismo e magari anche di qualche emozione. Godetevi al massimo questa giornata per quello che riuscirà a dare, perché ne varrà la pena. Intanto, non esitate a dimostrare affetto alla persona che è con voi. Riempitela di coccole, perché siete delle persone estremamente affettuose e vi piace dimostrarlo. Single, avrete un cielo blando sopra la vostra testa ma non negativo. In molti sarete curiosi e un pizzico brillanti, suscitando simpatia ovunque. Tanta sarà la voglia di rendere reali certe aspirazioni: vorreste una bacchetta magica per dare voce a sogni e desideri.

Dedicate intanto del tempo alla famiglia, ma anche allo svago e a ciò che vi piace. Nel lavoro, il cielo accrescerà il vostro senso pratico, portando concretezza, determinazione e tanta ambizione.

Gemelli: ★★★★. La solita routine la farà da padrona. In amore, le cose dovrebbero procedere senza intoppi, ben sapendo che il partner stravede per voi e vi ama alla follia: se non tutto, almeno qualcosa sarà perfetta. La mente sarà piena di pensieri meravigliosi e potreste pensare di organizzare qualcosa di speciale da mettere in pratica. L'intuito sarà particolarmente spiccato, quindi potreste sintonizzarvi più acutamente del solito verso i pensieri e i sentimenti del partner. Single, sarà una giornata da vivere all'insegna dell'allegria, perché nel vostro corpo e nell'anima c'è ancora tanta la voglia di divertirsi e d'incontrare l'anima gemella.

È il momento di occuparsi anche un po' del fisico e dell'aspetto in generale: approfittate per ricaricare le batterie ma anche per coccolarvi un po'. Regalatevi qualche ora di sonno in più; recatevi in palestra, fate passeggiate a piedi o in bicicletta. Nell'attività lavorativa sarete particolarmente brillanti. Finalmente raggiungerete un obiettivo desiderato.

Oroscopo di venerdì 22 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Per i sentimenti, il periodo sottotono potrebbe interferire in modo fastidioso nei programmi della giornata. Cercate di non affaticarvi e di non prendervela più del necessario. Se qualcosa non andasse come previsto mantenetevi calmi, reagite con filosofia. Converrà tirare il freno a mano evitando di mettere alla prova la vostra pazienza o l'efficacia dei vostri comportamenti.

Il partner è molto innamorato di voi ma così distratto e confusionario che vi fa sempre arrabbiare... Single, ci saranno tutti gli ingredienti per una giornata contradditoria e confusa. Rallentate i ritmi, controllate cosa e quanto mangiate: una dieta povera di grassi, potrebbe essere consigliabile per migliorare la linea e lo stato della pelle. In compagnia degli amici invece avrete una sottile irrequietezza e un segreto desiderio di provare situazioni nuove insieme a loro. Nel lavoro, non dovrete farvi sfuggire un'occasione imperdibile: il momento fortunato passa una volta sola ed è il caso di prenderlo al volo.

Leone: 'top del giorno'. Giornata davvero molto positiva e sicuramente fortunata.

In amore, sarà estremamente convincente questo venerdì, grazie al dialogo aperto e privo di reticenze con la persona amata. La vostra intraprendenza vi premierà regalandovi attimi che non dimenticherete e non lo farete dimenticare nemmeno al partner. Con la persona del cuore avete fatto la scelta giusta e questo vi rende felici, senza obbligarvi a cambiare l'attuale modo di vivere. Single, potreste avere un'occasione straordinaria, in amore e nelle amicizie, perché la Luna positiva è pronta a risollevare le sorti sia per quanto riguarda alcune situazioni di famiglia che nella sfera privata. Sarà in generale un venerdì emozionante per quanto riguarda la vostra vita in generale, grazie a una bella atmosfera e al vostro umore eccezionalmente stabile.

Nel lavoro, il vostro intuito sarà impeccabile, perfetto. Questo vi porterà ad affrontare con lo spirito giusto eventi e programmi.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 22 aprile, prevede che le stelle vi faranno viaggiare con la mente, trasportandovi in luoghi dove ogni vostro desiderio potrà trasformarsi in realtà. Effettivamente in molte circostanze gli astri stanno facendo accadere veri e propri miracoli nella vostra vita. Alcuni di voi hanno aperto le porte del cuore ad un grande amore, questo rende felici e sereni. Single, il cielo vi vuole bene: notizia importante per molti di voi perché il segno gioca un ruolo importante nella riuscita delle vostre iniziative, nelle collaborazioni, nelle conquiste sentimentali.

Mettetevi all'opera finché non avrete ottenuto una buona parte di quanto programmato. Nel lavoro, non mancheranno idee o progetti per migliorare e portare avanti alcuni interessanti aspetti della vostra attività.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 22 aprile.