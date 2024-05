L'Oroscopo della settimana 13-19 maggio prevede una bella pulizia mentale per l'Ariete mentre la Vergine sarà molto richiesta. Le stelle guideranno i nati della Bilancia che si posizionano al primo posto nella classifica. In coda alla classifica, invece, spunta il segno del Leone.

Previsioni astrologiche 13-19 maggio 2024

Leone - 12° - Non lasciatevi scoraggiare se le cose non vanno sempre come desiderate. Può succedere che il destino non sia dalla vostra parte, ma è temporanea la situazione: non può piovere per sempre. Potreste incontrare degli ostacoli destinati a minare la vostra autostima e causando problemi.

In questi momenti, è meglio pazientare e attendere che la tempesta passi, evitando discussioni e mettendovi in primo piano. Trovate conforto in piccoli piaceri o nel relax, rinfrancandovi tra le braccia del partner o concedendovi un trattamento estetico. Anche un piccolo gesto può risollevare una settimana difficile.

Acquario - 11° - Da un po' di tempo le cose non sembrano andare per il verso giusto e avvertite una crescente tensione mentale. Questo stress può alimentare incertezze e paure sul futuro. Evitate di essere critici verso gli altri e guardate avanti altrimenti rischiate di precipitare ulteriormente.

Toro - 10° - È comune lamentarsi in continuazione, ma non è una cosa che fa bene. Avete bisogno di cambiare disco, per così dire.

Prendetevi del tempo per riflettere su ciò che non va nella vostra vita e procedete alle consuete pulizie. Nonostante il possibile scoramento attuale, è importante impegnarsi e agire. Da questa settimana, rinunciate all'apatia e al pessimismo per intravedere una luce nel tunnel. Concentratevi su piccoli progressi, soprattutto se avete un'attività, cercando soluzioni uniche per attrarre la clientela.

Sagittario - 9° - Potreste sentirvi messi alla prova in questa settimana, desiderando ardentemente l'estate o l'autunno per fare un viaggio o per vivere un evento emozionante. Non lasciatevi sopraffare da preoccupazioni future. Concentratevi sulle cose positive e sul vostro miglioramento personale. Non esistono soluzioni immediate ai problemi, ma la chiave è essere sempre proattivi.

Cancro - 8° posto - Siete un segno fin troppo empatico e dolce, tendete a rimuginare troppo e a soffrire. Questa settimana potrebbe riservare sorprese o notizie significative, quindi evitate l'apatia e mostratevi presenti e lucidi. Uscite di casa e fate più attività fisica all'aria aperta. La vostra vita necessita di un bel cambio di routine. Non buttatevi giù se dovesse spuntare un imprevisto. A lavoro e in amore, concentratevi sui dettagli e sfruttate le vostre capacità da leader per affrontare le sfide.

Gemelli - 7° - Ascoltate attentamente le persone care, evitando di essere paranoici riguardo a eventuali pericoli. Il più delle volte le preoccupazioni non si avverano, quindi state solamente sprecando tempo e serenità.

Concentratevi sul presente in modo da costruire un futuro migliore, lasciando andare relazioni tossiche e quelle che non funzionano. Non abbiate paura di stare soli. Cercate delle opportunità professionali migliori delle attuali, soprattutto se siete pronti per il grande salto.

Ariete - 6° - Questa settimana è ideale per fare una pulizia mentale e prepararsi ai cambiamenti che stanno per arrivare nel mese di giugno. Migliorate le vostre capacità comunicative e non temete il cambiamento. Cogliete le opportunità che vi capitano e dite di sì a un appuntamento che potrebbe migliorarvi le giornate.

Vergine - 5° - Potreste essere molto richiesti in questa settimana. Se state vivendo un periodo particolare sul lavoro, sappiate che la ripresa economica richiederà ancora tempo.

Siate fiduciosi e ottimisti riguardo al vostro futuro, concentrandovi sui progetti personali anziché procrastinare. È tempo di reinventarsi e correre dei rischi in più.

Scorpione - 4° - Vi sentirete rigenerati e pieni di energie extra, pronti ad affrontare sfide professionali e personali. Accettate i favori altrui e non sottovalutate movimenti economici importanti.

Capricorno - 3° - In questa settimana vi sentirete fortunati e vi lascerete alle spalle un periodo difficile. Avete bisogno di maggiori entrate economiche perciò dovreste cercare di considerare un'attività a part-time o fornire consulenza. Concentratevi sul presente e lasciatevi guidare dalle emozioni, rinnovando le relazioni affettive e godendo di un'atmosfera armoniosa.

Pesci - 2° - Non sarà facile mantenere alta la concentrazione, ma sfruttate la settimana per generare nuove idee e pianificare alternative. È sempre un bene avere un piano B e C a portata di mano, non si sa mai nella vita. Affrontate le sfide che verranno con una bella dose di determinazione e non lasciatevi scoraggiare da eventuali ostacoli.

Bilancia - 1° - Questa settimana sarà speciale e le stelle vi guideranno. Prendete decisioni importanti con fermezza, prendendovi cura della vostra salute fisica e mentale. Potreste ricevere una confidenza significativa o apprendere una novità che influenzerà le vostre scelte. La vostra diplomazia e forza d'animo vi aiuteranno a superare le sfide e a fare scelte sagge.