Volge al termine anche questo mese di aprile ed ecco che l’oroscopo dal 25 al 1° maggio apre le porte ad una promettente settimana. Finalmente sarà possibile spogliarsi degli ipotetici abiti portati per tutto questo tempo e assaporare un periodo più caldo e intenso. Si avrà un cielo astrale davvero intenso, con aprile che uscirà di scena sotto un grande evento: l'eclissi solare! Sabato, inoltre, è attesa la Luna Nuova in Toro. Sarà così che maggio incomincerà sotto buoni auspici e favorirà evoluzioni e progetti. Amore, lavoro, salute, soldi, amicizie e altro ancora, scopriamo cosa hanno in serbo le stelle attraverso le previsioni astrali di quest'ultima settimana di maggio.

Oroscopo dall’Ariete al Cancro

Ariete - Ha inizio un periodo importante, di trasformazione. Ovviamente bisognerà rimboccarsi le maniche e smettere di pensare sempre al peggio. Avete vissuto un periodo di incertezze economiche e non è detto che sia tutto finito, ma il peggio sta per diventare un lontano ricordo. Non dimenticate, però, le lezioni apprese in passato o di recente. In famiglia sarà bene essere più presenti e meno supponenti: umiltà a tutte le età. I cuori solitari sono invaghiti di qualcuno/a ma non vogliono ammettere il sentimento. Chi è in coppia da anni, vorrebbe un maggiore coinvolgimento ed anche passione: reinventatevi! Nella sfera professionale sarà bene considerare un corso di aggiornamento o un restyling generale.

Salute stabile.

Toro - Archiviate le ultime due settimane, ecco che comincerete a sentire una maggiore forza, sia mentale che fisica. Di recente avete vissuto un problema economico, famigliare o di salute che vi ha fatto preoccupare abbastanza. Il peggio è passato, ma mai abbassare la guardia. Evitate i cibi dei fast-food e siate molto attenti nell’alimentazione.

Cucinate prediligendo sempre la qualità e, soprattutto, la pulizia. Chi ha dei figli, potrebbe apprendere una certa notizia che li riguarda. Chi è single e studia, non ha tempo per le distrazioni, ma l’Oroscopo invita a rallentare e a guardarsi attorno. Occhio alle code in posta/banca, cercate di evitare i giorni con maggiore affollamento.

Non fate le ore piccole e seguite una dieta bilanciata.

Gemelli - Un po’ di costipazione sarà da mettere in conto in questa settimana che vi vedrà alle prese con un dolore articolare o un’emicrania. Tuttavia, si tratterà di una situazione passeggera. Avrete un bel po’ di situazioni da affrontare, ma tutto ciò porterà ad una grande realizzazione. Vi toglierete delle belle soddisfazioni. In famiglia ci dovrebbe essere una novità. Anche se manca ancora un po’ al vostro compleanno, aspettatevi un grande regalo per quel periodo. Un figlio o una persona a voi cara, necessiterà del vostro sostegno. Curate l’alimentazione, prediligente più frutta e verdura stagionale e, infine, non trascurate l’idratazione.

Evitate gli zuccheri! Scampagnate nel verde, anche in gradita compagnia.

Cancro - Dopo un aprile di cambiamenti o novità, ecco che in questa settimana arriverà lo scontrino con il prezzo da saldare! Sarà bene sfruttare queste giornate per riflettere ancora più a fondo, perché qualcosa vi rende inquieti e vi sciupa il sonno notturno. Siete un segno sensibile e pratico, ma tendete a soffrire molto. Ed ecco allora che dovrete fare piazza pulita di tutte quelle persone e cose che vi risucchiano le energie. Buoni propositi per l’estate che verrà, ma non riducetevi a drastiche diete dell’ultimo minuto. Riorganizzate l’agenda e tenere le cose in ordine all’interno del piano di lavoro. Coloro che hanno uno stomaco delicato farebbero bene ad evitare di mangiare fuori e imparare a prediligere i cibi genuini.

Non date la salute per scontata! Una capatina dall’estetista o dal parrucchiere vi farà bene.

L’Oroscopo settimanale dal Leone allo Scorpione

Leone - Vi attende una settimana molto positiva. Sarete al massimo delle energie e anche la creatività non avrà freni. Coloro che fanno un mestiere di cervello, otterranno enormi soddisfazioni. Potrete supere quel blocco che, forse, vi ha colpito negli ultimi mesi. Via libera anche ai sentimenti e alla passione. Se c’è qualcuno o qualcuna che vi interessa, non rimanete a guardare e fatevi avanti. È meglio saperlo subito se un amore ha chance o no, le illusioni sono una gran perdita di tempo. Vi attende un’estate carica di avventure, tutte da assaporare.

Preparatevi alla stagione più incandescente dell’anno, non trascurate il vostro corpo e non lesinate sulla qualità. A proposito di denaro, durante la settimana potreste ritrovarvi a dover pagare una bolletta carissima oppure a chiedere un finanziamento.

Vergine - Proposte di lavoro da prendere in considerazione, specie se ultimamente state navigando in cattive acque economiche. Anziché accollarvi ulteriori responsabilità, ridefinite il tutto scegliendo ciò che vi rende di più a parità di tempo e denaro. Nuovi sistemi di risparmio sono disponibili, ma dovrete ricercarli voi stessi. Continuate a studiare e a seguire i corsi, un giorno vi permetteranno di raggiungere il successo sperato. Niente capita per caso, nemmeno all’interno delle situazioni sentimentali.

Con il partner, potrebbe esserci stata una discussione importante riguardante forse il futuro o i figli. In ogni caso, sarà bene ascoltarsi a vicenda e non straparlare. Possibili mal di testa o mal di schiena. Una passeggiata in riva al mare o nel verde, magari in compagnia del proprio animale, vi risolleverà l’umore.

Bilancia - In questo periodo avete avuto molto da fare, ma anche maggio vi vedrà con le mani rimboccate. Nel lavoro, ma anche in famiglia, i cambiamenti saranno in atto. In tutto questo andirivieni, però, sarà meglio non trascurare il fisico. Nutrite la mente con letture e buone compagnie. Non state sempre chiusi in casa, uscite ed esplorate nuovi percorsi. L’amore sarà ok, quindi non preoccupatevi se certe volte il partner dovesse risultare assente o distante.

È importante prendersi i propri spazio all’interno della relazione. Chi ha dei figli piccoli, potrebbe non riuscire a fare tutto e quindi farà bene a cercare un aiuto esterno. Chiamate o messaggi in arrivo nel weekend, organizzate qualcosa per domenica. Passione da riscoprire. Camminate di più e non abbuffatevi di merendine e prodotti da fast-food. Soldi in uscita, contenetevi.

Scorpione - Avrete così tante cose da fare in questa lunghissima settimana. State attraversando un periodo di importanti cambiamenti. Presto la vostra vita non sarà più la medesima, perciò fatevi trovare pronti. L’oroscopo parla di famiglia e amore. Qualcuno avrà bisogno del vostro aiuto o di un parere saggio. Non giudicate, ma cercate di mettervi nei panni dell'altro/a.

Per quanto riguarda la professione, c’è chi chiederà un periodo di riposo e chi, al contrario, avrà molte responsabilità che però verranno retribuite abbastanza bene. Sfruttate gli stimoli che comporterà questa settimana. Organizzate qualcosa di bello da fare nel weekend, soprattutto il 1° maggio. Bevete acqua, non lesinate!

Predizioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Affronterete una settimana molto importante. A livello professionale, chi studia o lavora aspira a qualcosa in più, forse una promozione, un aumento oppure un buon voto. Non ascoltate chi dice che siete incontentabili, fate bene a inseguire mete ambiziose: 'Punta alla luna, male che vada avrai vagabondato tra le stelle'.

Chi ha una famiglia e lavora, potrebbe sentirsi sopraffatto dalle troppe incombenze e responsabilità. Delegate! Non accollatevi ulteriori compiti, imparate a misurare il vostro tempo. Prenotate una visita oculistica o da uno specialista, perché fare dei controlli periodici è sempre una mossa furba. Allenate la vostra mente, non solo il corpo. Via libera a cruciverba, passeggiate nella natura e lontano dallo smog, letture di qualsiasi genere. Tenetevi distanti da una certa persona 'tossica' che cerca sempre di mettere zizzania.

Capricorno - In questo momento, più che mai, avete le idee chiare su ciò che volete per voi stessi e la vostra famiglia. State puntando ad un progetto, solitario o di coppia, destinato a portare grandi soddisfazioni.

Bandite la distrazione, a quanto pare ce n'è fin troppa nella vostra quotidianità. In rete esistono una marea di consigli su come perfezionare il lavoro, la sfera amorosa e quella interpersonale. Un vecchio ricordo rispunterà fuori, ma sarà meglio non perdersi nella valle di malinconia e nostalgia. Pulizie irrimandabili. Organizzate al meglio l'agenda perché non sapete più dove sbattere la testa. Fine settimana importante. Riguardatevi!

Acquario - In alcuni instanti di questa settimana fino al 1° maggio, vi sentirete smarriti. Per fortuna, però, ci saranno molte giornate limpide e accaldate. Sudorazioni notturne da non sottovalutare. Tempo di pulizie primaverili, sbarazzatevi degli abiti caldi in favore di quelli più leggeri.

Una certa condizione di salute darà segni di graduale miglioramento. In cucina, cercate di non strafare con fritti e dolciumi. Se possibile, prediligete frutta e verdura a km zero e non dimenticate di idratarvi in abbondanza. Evitate di eccedere con il caffè e il tè, in vista della prova costume cercate di muovervi il più possibile e di non ridurvi alla fame. Chi ha dei figli o nipoti piccoli, in settimana avrà a che fare con loro. Grandi sorrisi nel weekend, programmate qualcosa di insolito per domenica.

Pesci - Le vostre settimane procedono uno simile all'altra, ma siete soddisfatti di voi stessi perché adesso riuscite a tenere il ritmo tra lavoro, famiglia, amici e svago. L'unico neo, per certi pesciolini, saranno i soldi, ma le previsioni estive invitano a stringere i denti. Presto il lato finanziario si sistemerà, anche se tra giugno e luglio ci sarà un'ingente spesa da sostenere. Programmate in anticipo le vacanze estive, ma anche il lavoro/studio/faccende. Non improvvisate, non affidatevi al caso e non credete ai miracoli dell'ultimo minuto. Prendete in considerazione anche un bel check up completo, mai sottovalutare la propria salute e quella dei propri cari. Nutritevi a sufficienza e prediligete alimenti freschi e salutari. Dite basta ai cibi del fast-food e a quelli spazzatura. Chi ha dei figli riceverà notizie che potrebbero riguardarli.