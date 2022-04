L'Oroscopo di martedì 19 aprile prevede un Sagittario più allegro e ottimista in ambito amoroso grazie alla Luna che passa dal suo cielo. Leone potrà contare su un'intesa di coppia migliore.

Soluzioni professionali in vista per il Toro, forte di Mercurio e Giove in ottimo aspetto, mentre Gemelli non dovrà fare di tutta l'erba un fascio.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 19 aprile per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 19 aprile 2022 segno per segno

Ariete: la sfera sentimentale continua a brillare.

Una bella Luna si troverà in trigono dal segno del Sagittario e regalerà qualche emozione in più per voi e per il partner. Se siete single, sarà un nuovo giorno per provare a cercare, ed eventualmente trovare, l'amore. Settore professionale senza infamia e senza lode. Avete dunque bisogno di qualche buona idea per riuscire a distinguervi. Voto - 8️⃣

Toro: vita di coppia stabile e romantica quanto basta secondo l'oroscopo di martedì 19 aprile. Ora che la Luna non è più negativa, la vostra relazione sarà piuttosto discreta, ciò nonostante non fatevi prendere da una foga eccessiva che potrebbe non piacere. Sul fronte lavorativo Marte, Mercurio e Giove in ottimo aspetto vi metteranno nelle condizioni ideali per svolgere al meglio le vostre attività.

Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale non ideale per quanto riguarda i sentimenti. Al momento non siete certi delle emozioni che provate (anche per i cuori solitari) e la paura di causare sofferenze vi convincerà a non spingervi oltre. Dunque, sarà necessario non fare di tutta l'erba un fascio né avere dei pregiudizi. Per quanto riguarda il lavoro non c'è molto che possiate fare al momento, dunque portate avanti le mansioni che vi sono state assegnate senza uscire dai binari.

Voto - 6️⃣

Cancro: sentimenti e interazioni sociali si faranno sempre più intensi nel prossimo periodo grazie a Venere in ottimo aspetto. Single oppure no, in compagnia delle persone giuste non avrete motivo di chiedere di più dalla vita. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione al momento è favorevole. Lentamente state portando avanti i vostri progetti che sembrano aver preso finalmente la giusta direzione.

Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in trigono dal segno del Sagittario porterà un po' di ottimismo martedì 19 aprile. Per quanto riguarda i sentimenti, sarà importante dare fiducia al partner e costruire un rapporto solido e concreto. Se siete single, al momento il vostro obiettivo non è la sfera sentimentale. Sul fronte professionale, avere fiducia nel vostro ambiente di lavoro vi renderà sicuramente più produttivi. Voto - 7️⃣

Vergine: Venere e la Luna non vi appoggiano. In amore, toccare determinati argomenti con il partner potrebbe causare dei problemi, quindi cercate di essere prudenti. Se siete single, attenzione a certe amicizie. Siate diplomatici e non lasciate rapporti in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi sostiene, ma ci vorranno impegno e pazienza per recuperare terreno.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale gratificante grazie alla Luna che passerà in sestile dal segno del Sagittario. Single oppure no, avrete modo di apprezzare meglio la compagnia degli altri, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro, un po' d'inventiva in più vi sarà sicuramente d'aiuto per mettere in piedi progetti migliori. Voto - 7️⃣

Scorpione: con un cielo sereno come questo potrete fare tanto in amore secondo l'oroscopo di martedì 19 aprile. Single oppure no, Venere in trigono dal segno dei Pesci vi farà sentire amati e apprezzati dalle persone care. Sul fronte lavorativo, Mercurio opposto potrebbe rivelarsi un problema, ma comunque ricordate che dalla vostra parte avrete Giove e Marte che vi daranno una mano.

Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna si affaccerà nel vostro cielo, permettendovi di assumere un atteggiamento più allegro e ottimista, soprattutto in ambito amoroso. La vostra fiamma apprezzerà sicuramente questo comportamento. Continuate così. Sul fronte professionale, invece, un cambio di passo si rivelerà necessario per raggiungere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo favorevole per quanto riguarda i sentimenti. Venere in sestile vi terrà compagnia ancora per un po' di tempo, permettendovi di vivere intense emozioni insieme al partner. Se siete single, corteggiare è una cosa che vi riuscirà bene, ma forse potrebbe essere necessario accelerare i tempi. Per quanto riguarda il lavoro, avrete tante stelle dalla vostra parte.

Sarà impossibile sbagliare. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo migliore per quanto riguarda i sentimenti ora che la Luna si trova in sestile. Sarà più facile entrare nel cuore della vostra anima gemella e capire a fondo ciò che prova. Sul posto di lavoro questo cielo non sarà così male, e con il giusto impegno porterete a casa risultati più che soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Pesci: vi attende un martedì 19 aprile eccellente. In ambito sentimentale sarete in sintonia con il partner, mentre voi cuori solitari potreste fare delle piacevoli conoscenze. Sul fronte professionale ci penseranno Marte, Mercurio e Giove a farvi raggiungere risultati da leader. Voto - 9️⃣