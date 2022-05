Mercoledì 1° giugno troveremo sul piano astrale la Luna stazionare sui gradi del Cancro, nel frattempo il Sole risiederà nel segno dei Gemelli. Mercurio, il Nodo Nord, Urano e Venere, intanto, permarranno nel domicilio del Toro, così come Giove assieme a Marte continueranno il transito in Ariete. Nettuno, in ultimo, resterà stabile in Pesci come Saturno proseguirà la sosta in Acquario e Plutone rimarrà sui gradi del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Cancro, meno entusiasmante per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Cancro: individualisti.

La propensione a stringere nuove alleanze o anche soltanto a mettere in campo maggiore spirito collaborativo potrebbero latitare nella cerchia professionale dei nati Cancro, in quanto quest'ultimi tenderanno a puntare su un mood individualista e tale scelta si rivelerà vincente.

2° posto Acquario: cambi di opinione. Il quarto segno Fisso s'interrogherà, c'è da scommetterci, sulla valenza di alcuni rapporti relazionali col parterre planetario, capitanato dal Messaggero degli Dei di Terra quadrato al Grande Malefico sui loro gradi, che lo spingerà con successo a cambiare in meglio l'opinione su una o più persone.

3° posto Pesci: finanze top. Il settore favorito dagli astri, nel corso del mercoledì, per il dodicesimo segno zodiacale avrà buone chance di essere quello monetario, specialmente per i nativi che si sono lanciati in piccoli ma lungimiranti investimenti nelle ultime due settimane.

I mezzani

4° posto Leone: focus amicale. I felini trascorreranno presumibilmente le ventiquattro ore in questione rendendosi conto dell'importanza che alcune amicizie hanno nella loro esistenza e, a fronte di ciò, tenteranno di coltivare le stesse con più trasporto emotivo.

5° posto Scorpione: tenaci. Lo Stellium nell'amico/nemico Toro busserà, con buona probabilità, alla porta di casa Scorpione e i nativi non se ne cureranno più di tanto, in quanto saranno intenzionati a fare della determinazione, specialmente al lavoro, la loro arma segreta.

6° posto Gemelli: ampliare gli orizzonti. Nonostante il duetto Mercurio-Venere di Terra tenterà di spingere i nati Gemelli a curare esclusivamente il loro orticello, il segno d'Aria potrebbe avvertire e seguire il grido espansionistico del binomio Sole-Giove che li indurrà ad ampliare gli orizzonti.

7° posto Toro: verità sul piatto.

Bugie bianche e omissioni dovrebbero essere bandite dal vocabolario di casa Toro in questa giornata finale di maggio, col segno Fisso che sarà chiamato a essere estremamente sincero e tale schiettezza si rivelerà una manna dal cielo nel ménage amoroso per non inasprire i rapporti col partner.

8° posto Bilancia: perplessi. Qualcosa sembrerà non quadrare agli occhi dei nati Bilancia quando osserveranno la piega che alcuni rapporti interpersonali stanno prendendo nei loro confronti. Il segno Cardinale, difatti, potrebbe accorgersi che qualcuno sta mettendo in campo parecchia invadenza nei loro riguardi e ciò nasconderà secondi fini non troppo entusiasmanti.

9° posto Ariete: puntini sulle "i". Che si tratti di un nuovo progetto professionale o di una fresca conoscenza affettiva, il primo segno di Fuoco parrà spinto dal pianeta rosso e dall'astro dell'espansione a mettere i puntini sulle "i", così da non lasciare spiragli per eventuali futuri fraintendimenti.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: in disparte. Molti arcieri, soprattutto le prime due decadi, avvertiranno probabilmente in questa giornata di metà anno la viscerale voglia di limitare al minimo i rapporti con gli altri. Nella maggior parte dei casi, però, ciò non sarà possibile e il segno Mobile sarà chiamato a starsene in disparte soltanto quando ne avrà l'occasione.

11° posto Capricorno: attrazioni improvvise. Semaforo acceso sul rosso per le vicende sentimentali di casa Capricorno in questo mercoledì di maggio, in quanto il segno di Terra potrebbe trovarsi imbrigliato in un'attrazione improvvisa verso una nuova conoscenza e ciò lo spingerà prepotentemente a intraprendere un flirt clandestino.

Le effemeridi sconsigliano vivamente di prodigarsi in una scappatella agli accasati perché le probabilità di essere scoperti dall'amato bene saranno alte.

12° posto Vergine: esausti. Gli impegni pratici e professionali reclameranno a gran voce l'attenzione del segno Mobile ma quest'ultimo, conscio di un bottino energetico scarno, cercherà invano di districarsene delegando a terzi o procrastinando tali attività.