Secondo l’Oroscopo, la presenza del pianeta Marte nella costellazione dell’Ariete conferirà a questo e agli altri segni di fuoco la grinta, soprattutto fisica, necessaria per poter fare attività fisica e concludere progetti in essere sul lavoro. Ottimi anche i segni di terra.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giugno: Pesci alle prime posizioni

1° Leone: avrete le energie al massimo, che sicuramente si accompagneranno ad una capacità di comunicazione eccellente. Ciò vi permetter di stringere molti più accordi e di concludere molti più affari di quelli già pianificati, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

2° Ariete: la presenza di Marte nella vostra costellazione vi conferirà una dinamicità eccellente sul lavoro ma anche una situazione passionale che potrebbe fare parte di un progetto in due con il partner decisamente più maturo e consapevole, secondo l’oroscopo.

3° Pesci: avrete tante di quelle energie che riuscirete a portare a termine tutte le sfide che vi siete prefissati, anche se avrete qualche serata di cedimento in cui non vorreste fare niente. Nel complesso avrete una predilezione per lo sport come non si vedeva da tempo.

4° Gemelli: avrete le energie necessarie per poter far fronte anche alle sfide più difficili, a cominciare dalle questioni familiari per concludere con quelle che concernono il lavoro.

Anche la mente sarà portatrice di una energia considerevole. Questa situazione potrebbe sfociare facilmente nella creatività.

Sport per Toro

5° Toro: sicuramente l’energia a vostra disposizione sarà decisamente adatta per fare sport e per essere sempre in forma. Sul lavoro sarete un esempio da seguire per molti colleghi, mentre sarete ottimali sul piano pratico, secondo l’oroscopo.

6° Sagittario: sicuramente avrete energie da vendere, ma alla fine del mese di giugno potrebbero manifestarsi segni di stanchezza che sicuramente vi costringeranno a fermarvi. Potrete comunque continuare a essere sempre attivi con la vostra energia mentale.

7° Bilancia: farete di tutto per raccogliere le energie che avete e sfruttarle sul lavoro.

Ora come ora dovrete assolutamente contare su queste se vorrete un avanzamento di carriera o comunque una nuova prospettiva sul piano professionale, secondo l’oroscopo.

8° Vergine: avrete delle motivazioni più che valide che vi spingeranno ad agire sul mondo del lavoro, più che sull’attività fisica in generale. Però sul lato pratico avrete meno energie rispetto a quello che riguarda l’attività mentale. Preferirete questa, al momento.

Cancro in calo

9° Cancro: purtroppo non sempre avrete le energie che vi servono, però potrete sfruttare quelle a vostra disposizione per poter rendere le questioni lavorative e familiari decisamente meno gravose rispetto alle settimane precedenti. Di attività fisica non se ne parlerà nemmeno.

10° Acquario: per il vostro segno lo sport al momento non sarà contemplato, preferendo qualcosa di più tranquillo fisicamente, anche a livello mentale. Fare attenzione al vostro corpo concedendogli più riposo del previsto sicuramente vi farà più che bene.

11° Scorpione: se parliamo di energie mentali, queste potrebbero essere abbastanza all’altezza di alcune situazioni che la vede attiva sul piano lavorativo, seppure con qualche pecca. Se invece dobbiamo vertere l’attenzione su quelle fisiche, probabilmente sarete molto più adatti al relax che non allo sport, in questo momento.

12° Capricorno: in questo periodo di giugno sarete decisamente più inclini a pensare alla distensione e al riposo, soprattutto quello fisico. Ora l’attività fisica non farà per voi, anche se solitamente siete abituati a essere sempre attivi e dinamici.